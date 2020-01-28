Окупанти призначили Хуснулліна "куратором" по Криму: що про нього відомо

Російський політик Марат Хуснуллін стане так званим "куратором республіки Крим" у російському уряді. Цю посаду він поєднуватиме з постом заступника голови уряду, на який був призначений нещодавно.

Про нове призначення у лавах окупантів заявив так званий "голова республіки" Сергій Аксьонов. Про це повідомляє видання "ТАСС".

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У програмі, закладеній Дмитром Козаком, нічого не зміниться. Я говорив з прем'єр-міністром Михайлом Мішустиним минулого тижня, і ми домовилися, що "куратором республіки" буде Хуснуллін Марат,

– заявив Аксьонов.

За його словами, він вже встиг поспілкуватися з і новим куратором російського уряду на окупованому півострові. А наступного тижня має відбутися робоча зустріч щодо узгодження плану дій.

Марат Хуснуллін: хто це

Марат Хуснуллін – заступник очільника російського уряду. Розпочав свою роботу у державних органах Росії з 1999 року, коли став депутатом республіки Татарстан.

Має ступін кандидата економічних наук, а також проходив службу у радянському війську. Протягом 9 з половиною років очолював Міністерство будівництва, архітектури і житлово-комунального господарства Татарстану.

Пізніше з 2010 року розпочав свою роботу у російській столиці Москві, де довгий час був заступником мера, а з січня 2020 року став віце-прем'єром Росії.