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      Окупанти призначили Хуснулліна "куратором" по Криму: що про нього відомо

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      Марат Хуснуллін став російським куратором в окупованому Криму / realty.interfax.ru

      Російський політик Марат Хуснуллін стане так званим "куратором республіки Крим" у російському уряді. Цю посаду він поєднуватиме з постом заступника голови уряду, на який був призначений нещодавно.

      Про нове призначення у лавах окупантів заявив так званий "голова республіки" Сергій Аксьонов. Про це повідомляє видання "ТАСС".

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      У програмі, закладеній Дмитром Козаком, нічого не зміниться. Я говорив з прем'єр-міністром Михайлом Мішустиним минулого тижня, і ми домовилися, що "куратором республіки" буде Хуснуллін Марат,
      – заявив Аксьонов.

      За його словами, він вже встиг поспілкуватися з і новим куратором російського уряду на окупованому півострові. А наступного тижня має відбутися робоча зустріч щодо узгодження плану дій.

      Марат Хуснуллін: хто це

      Марат Хуснуллін – заступник очільника російського уряду. Розпочав свою роботу у державних органах Росії з 1999 року, коли став депутатом республіки Татарстан.

      Має ступін кандидата економічних наук, а також проходив службу у радянському війську. Протягом 9 з половиною років очолював Міністерство будівництва, архітектури і житлово-комунального господарства Татарстану.

      Пізніше з 2010 року розпочав свою роботу у російській столиці Москві, де довгий час був заступником мера, а з січня 2020 року став віце-прем'єром Росії.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Новини Криму Анексія Криму
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