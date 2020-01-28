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      Оккупанты назначили Хуснуллина "куратором" по Крыму: что о нем известно

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      Марат Хуснуллин стал российским куратором в оккупированном Крыму / realty.interfax.ru

      Российский политик Марат Хуснуллин станет так называемым "куратором республики Крым" в российском правительстве. Эту должность он будет совмещать с постом заместителя председателя правительства, на который был назначен недавно.

      О новом назначении в рядах оккупантов заявил так называемый "председатель республики" Сергей Аксенов. Об этом сообщает издание "ТАСС".

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      В программе, заложенной Дмитрием Козаком, ничего не изменится. Я говорил с премьер-министром Михаилом Мишустиним на прошлой неделе, и мы договорились, что "куратором республики" будет Хуснуллин Марат,
      – заявил Аксенов.

      По его словам, он уже успел пообщаться и с новым куратором российского правительства на оккупированном полуострове. А на следующей неделе должна состояться рабочая встреча по согласованию плана действий.

      Марат Хуснуллин: кто это

      Марат Хуснуллин – заместитель главы российского правительства. Начал свою работу в государственных органах России с 1999 года, когда стал депутатом республики Татарстан.

      Имеет степень кандидата экономических наук, а также проходил службу в советском войске. В течение 9 с половиной лет возглавлял Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана.

      Позже с 2010 года начал свою работу в российской столице Москве, где долгое время был заместителем мэра, а с января 2020 года стал вице-премьером России.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Аннексия Крыма Новости Крыма Новости России
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