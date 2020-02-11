Єрмак розповів, хто з оточення Путіна більше налаштований на діалог з Україною

Заступник глави адміністрації президента Росії Дмитро Козак більше налаштований на діалог з Україною, ніж помічник Володимира Путіна Владислав Сурков.

Без конструктивного діалогу з Козаком не відбувся би обмін утримуваними особами 7 вересня, під час якого повернулися українські моряки. Про це сказав помічник президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак в ефірі одного із телеканалів.

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Єрмак підкреслив, що поки він бачив тільки указ про призначення Козака заступником голови адміністрації Путіна. Однак указу про звільнення Суркова від посади помічника президента Росії не бачив.

Я з ним зустрічався. Мені здається, він більше налаштований на діалог, і з тих питань, по яких я з ним комунікував, я можу сказати, що у нас було конструктивне спілкування, без якого, мабуть, не відбулося б те, що сталося,

– сказав помічник Зеленського.

Зазначимо, експерти вважають, що Козак буде займатися в Кремлі "українським напрямом" замість Суркова.

Довідка. 25 січня політолог, наближений до Владислава Суркова, повідомив, що останній залишив держслужбу "в зв'язку зі зміною курсу на українському напрямі".

За інформацією ЗМІ, на "українському напрямку" Суркова може замінити саме Дмитро Козак. Він раніше вже займався українським питанням. Зокрема, торік разом з помічником Президента України Володимира Зеленського Андрієм Єрмаком вони готували обмін полоненими.

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