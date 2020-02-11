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      Єрмак розповів, хто з оточення Путіна більше налаштований на діалог з Україною

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      Єрмак заявив, що Козак більше налаштований на діалог з Україною, ніж Сурков / ТАСС

      Заступник глави адміністрації президента Росії Дмитро Козак більше налаштований на діалог з Україною, ніж помічник Володимира Путіна Владислав Сурков.

      Без конструктивного діалогу з Козаком не відбувся би обмін утримуваними особами 7 вересня, під час якого повернулися українські моряки. Про це сказав помічник президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак в ефірі одного із телеканалів.

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      Єрмак підкреслив, що поки він бачив тільки указ про призначення Козака заступником голови адміністрації Путіна. Однак указу про звільнення Суркова від посади помічника президента Росії не бачив.

      Я з ним зустрічався. Мені здається, він більше налаштований на діалог, і з тих питань, по яких я з ним комунікував, я можу сказати, що у нас було конструктивне спілкування, без якого, мабуть, не відбулося б те, що сталося,
      – сказав помічник Зеленського.

      Зазначимо, експерти вважають, що Козак буде займатися в Кремлі "українським напрямом" замість Суркова.

      Довідка. 25 січня політолог, наближений до Владислава Суркова, повідомив, що останній залишив держслужбу "в зв'язку зі зміною курсу на українському напрямі".

      За інформацією ЗМІ, на "українському напрямку" Суркова може замінити саме Дмитро Козак. Він раніше вже займався українським питанням. Зокрема, торік разом з помічником Президента України Володимира Зеленського Андрієм Єрмаком вони готували обмін полоненими.

      Що відомо про Владислава Суркова

      • У 2013 році Володимир Путін призначив його своїм помічником. Тоді він мав займатись невизнаними республіками, зокрема, північною Осетією та Абхазією, а також курувати український напрямок.
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      • Після збиття малайзійського Boeing у 2014 році, Сурков став безпосереднім куратором терористичних угрупувань. Його завдання полягало у створенні ілюзії суб'єктності так званих "ЛНР" та "ДНР".
      • Він підбирав очільників урядів "народних республік". Відомо, що саме Сурков зіграв ключову роль у призначенні Олександра Захарченка лідером терористичної "ДНР", який спершу мав стати міністром оборони, але Сурков вирішив по-іншому.
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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Андрій Єрмак Новини Росії Україна – Росія Війна на Донбасі Володимир Путін
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