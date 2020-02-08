Чому Путін відправив свого помічника Суркова у відставку: думка Дейнеги

Поплічник президента Російської Федерації Владислав Сурков, який курував терористичні угрупування на окупованих територіях України, пішов з посади. Чому – читайте далі.

Директор Центру політичної кон'юнктури Олексій Чеснаков заявив, що таке рішення Сурков прийняв "у зв'язку зі зміною курсу на українському напрямі". За даними Чеснакова, у найближчий місяць Сурков "займатиметься медитацією".

До слова: Російський куратор бойовиків на Донбасі Сурков пішов з держслужби, – політолог

Однак голова фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега у своєму відеоблозі "Хроніки неоголошеної війни" назвав декілька вагомих причин, через які Сурков міг піти з держслужби.

► Сурков мав піти для стабілізації відносин між Україною та Росією, оскільки він виступає занадто серйозним подразником для нашої держави. І до того ж Путіну більше не потрібні посередники в переговорах, він готовий взаємодіяти з Зеленським напряму. Єрмак та Козак вже успішно вели процес підготовки не тільки газових, а й перемовин щодо обміну полоненими та нормандської зустрічі.

► До роботи Суркова за останні 5 років накопичилось занадто багато питань – від затягування ситуації з "Л/ДНР" до кризи в Абхазії. Тому оптимальніше буде його замінити.

► Навички Суркова більше не потрібні керівництву країни, адже зараз необхідно активно діяти, а Сурков займає нішу "мислителя". До того ж, включати "ЛНР" та "ДНР" до складу Росії поки ніхто не збирається, продовжувати грати в побудову держати там теж немає сенсу. Тому потрібне дієве рішення у цьому напрямі, а Сурков не здатен визнати свої помилки і це зробити.

► Є версія, що Сурков сам прийняв це рішення, оскільки дуже тонко розуміє, куди все рухається, і доцільніше для нього піти зараз, зберігши образ та певний вплив.

► І останнє – є одна думка, що причина звільнення – це призначення новим заступник глави адміністрації, який буде вести український напрямок, Дмитра Козака. Будучи віцепрем'єром уряду, Козак вів питання України і Донбасу. Вважається, що між цією жабою та сурковською гадюкою існує конфлікт. Така версія найправдоподібніша.

Що відомо про Владислава Суркова?У 2013 році Володимир Путін призначив його своїм помічником. Тоді він мав займатись невизнаними республіками, зокрема, північною Осетією та Абхазією, а також курувати український напрямок.



Після збиття малайзійського Boeing у 2014 році, Сурков став безпосереднім куратором терористичних угрупувань. Його завдання полягало у створенні ілюзії суб'єктності так званих "ЛНР" та "ДНР". Він підбирав очільників урядів "народних республік". Відомо, що саме Сурков зіграв ключову роль у призначенні Олександра Захарченка лідером терористичної "ДНР", який спершу мав стати міністром оборони, але Сурков вирішив по-іншому.

Дивіться повний випуск відеоблогу "Хроніки неоголошеної війни":