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      Почему Путин отправил своего помощника Суркова в отставку: мнение Дейнеги

      77 Читати новину українською
      Владислав Сурков / kurchenko.org

      Приспешник президента Российской Федерации Владислав Сурков, который курировал террористические группировки на оккупированных территориях Украины, ушел с должности. Почему – читайте дальше.

      Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков заявил, что такое решение Сурков принял "в связи с изменением курса на украинском направлении". По данным Чеснакова, в ближайший месяц Сурков будет "заниматься медитацией".

      К слову: Российский куратор боевиков на Донбассе Сурков ушел с госслужбы, – политолог

      Однако глава фонда "Вернись живым" Виталий Дейнега в своем видеоблоге "Хроники необъявленной войны" назвал несколько веских причин, из-за которых Сурков мог уйти с госслужбы.

      ► Сурков должен был уйти для стабилизации отношений между Украиной и Россией, поскольку он выступает слишком серьезным раздражителем для нашего государства. И к тому же Путину больше не нужны посредники в переговорах, он готов взаимодействовать с Зеленским напрямую. Ермак и Козак уже успешно вели процесс подготовки не только газовых, но и переговоров по обмену пленными и нормандской встречи.

      ► К работе Суркова за последние 5 лет накопилось слишком много вопросов – от затягивания ситуации с "Л/ДНР" до кризиса в Абхазии. Поэтому оптимальнее будет его заменить.

      ► Навыки Суркова больше не нужны руководству страны, ведь сейчас необходимо активно действовать, а Сурков занимает нишу "мыслителя". К тому же, включать "ЛНР" и "ДНР" в состав России пока никто не собирается, продолжать играть в построение государства там тоже нет смысла. Поэтому нужно действенное решение в этом направлении, а Сурков не способен признать свои ошибки и это сделать.

      ► Есть версия, что Сурков сам принял это решение, поскольку очень тонко понимает, куда все движется, и целесообразнее для него уйти сейчас, сохранив образ и определенное влияние.

      ► И последнее: есть одна мысль, что причина увольнения – это назначение новым замглавы администрации, который будет вести украинское направление, Дмитрия Козака. Будучи вицепремьером правительства, казак вел вопрос Украины и Донбасса. Считается, что между этой жабой и сурковской гадюкой существует конфликт. Такая версия самая правдоподобная.

      Что известно о Владиславе Суркове?
      В 2013 году Владимир Путин назначил его своим помощником. Тогда он должен был заниматься непризнанными республиками, в частности, северной Осетией и Абхазией, а также курировать украинское направление.

      После сбития малазийского Boeing в 2014 году, Сурков стал непосредственным куратором террористических группировок. Его задача состояла в создании иллюзии субъектности так называемых "ЛНР" и "ДНР". Он подбирал руководителей правительств "народных республик". Известно, что именно Сурков сыграл ключевую роль в назначении Александра Захарченко лидером террористической "ДНР", который сначала должен был стать министром обороны, но Сурков решил по-другому.

      Смотрите полный выпуск видеоблога "Хроники необъявленной войны":

       

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      Автор: Виталий Дейнега
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Владимир Путин Новости России Украина – Россия Пророссийские боевики
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