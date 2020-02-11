Ермак рассказал, кто из окружения Путина больше настроен на диалог с Украиной

Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак больше настроен на диалог с Украиной, чем помощник Владимира Путина Владислав Сурков.

Без конструктивного диалога с Козаком не состоялся бы обмен удерживаемыми лицами 7 сентября, во время которого вернулись украинские моряки. Об этом сказал помощник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак в эфире одного из телеканалов.

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Ермак подчеркнул, что пока что он видел только указ о назначении Козака заместителем главы администрации Путина. Однако указа об увольнении Суркова с должности помощника президента России не видел.

Я с ним встречался. Мне кажется, он больше настроен на диалог, и по тем вопросам, по которым я с ним коммуницировал, я могу сказать, что у нас было конструктивное общение, без которого, видимо, не произошло бы то, что произошло,

– сказал помощник Зеленского.

Отметим, эксперты считают, что Козак будет заниматься в Кремле "украинским направлением" вместо Суркова.

Справка. 25 января политолог, приближенный к Владиславу Суркову, сообщил, что последний оставил госслужбу "в связи с изменением курса на украинском направлении".

По информации СМИ, на "украинском направлении" Суркова может сменить именно Дмитрий Козак. Он ранее уже занимался украинским вопросом. В частности, в прошлом году вместе с помощником Президента Украины Владимира Зеленского Андреем Ермаком они готовили обмен пленными.

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