08:44
11 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      КОРОНАВИРУС 2020 ОСКАР 2020 АНДРЕЙ БОГДАН РЫНОК ЗЕМЛИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Союзные игры Путина и Лукашенко. Тайны храма российской армии
      Вєсті Кремля
      21:33, 10 февраля
      Вести.UA: Параллельный мир Рабиновича. Нардепы придумали, как обойти декларирование
      Вєсті.UA
      20:51, 10 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      КОРОНАВИРУС 2020 ОСКАР 2020 АНДРЕЙ БОГДАН РЫНОК ЗЕМЛИ

      Ермак рассказал, кто из окружения Путина больше настроен на диалог с Украиной

      15 Читати новину українською
      Ермак заявил, что Козак больше настроен на диалог с Украиной, чем Сурков / ТАСС

      Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак больше настроен на диалог с Украиной, чем помощник Владимира Путина Владислав Сурков.

      Без конструктивного диалога с Козаком не состоялся бы обмен удерживаемыми лицами 7 сентября, во время которого вернулись украинские моряки. Об этом сказал помощник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак в эфире одного из телеканалов.

      Интересно: Почему Путин отправил своего помощника Суркова в отставку – мнение Дейнеги

      Ермак подчеркнул, что пока что он видел только указ о назначении Козака заместителем главы администрации Путина. Однако указа об увольнении Суркова с должности помощника президента России не видел.

      Я с ним встречался. Мне кажется, он больше настроен на диалог, и по тем вопросам, по которым я с ним коммуницировал, я могу сказать, что у нас было конструктивное общение, без которого, видимо, не произошло бы то, что произошло,
      – сказал помощник Зеленского.

      Отметим, эксперты считают, что Козак будет заниматься в Кремле "украинским направлением" вместо Суркова.

      Справка. 25 января политолог, приближенный к Владиславу Суркову, сообщил, что последний оставил госслужбу "в связи с изменением курса на украинском направлении".

      По информации СМИ, на "украинском направлении" Суркова может сменить именно Дмитрий Козак. Он ранее уже занимался украинским вопросом. В частности, в прошлом году вместе с помощником Президента Украины Владимира Зеленского Андреем Ермаком они готовили обмен пленными.

      Что известно о Владислава Суркова

      • В 2013 году Владимир Путин назначил его своим помощником. Тогда он должен был заниматься непризнанными республиками, в частности, Северной Осетией и Абхазией, а также курировать украинское направление.
      • После катастрофы малайзийского Boeing в 2014 году, Сурков стал непосредственным куратором террористических группировок. Его задача состояла в создании иллюзии субъектности так называемых "ЛНР" и "ДНР".
      • Он подбирал руководителей правительств "народных республик". Известно, что именно Сурков сыграл ключевую роль в назначении Александра Захарченко лидером террористической "ДНР", который сначала должен был стать министром обороны, но Сурков решил по-другому.
      Польша в 2020 году изменит политику в отношении заробитчан: как это повлияет на украинцев
      сегодня
      845
      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Владимир Путин Война на Донбассе Украина – Россия Новости России Андрей Ермак Новости политики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 08:00 Главные новости 10 февраля: мера пресечения для Звиробий и победители премии Оскар-2020
      Ірина Вихрущ 386
      сегодня , 07:01 Изношенные или поврежденные доллары: как, где и по какому курсу менять
      Ірина Поліщук 213
      10 февраля , 11:07 Надо забыть о подходе "настоящие музыканты" и "попса" — интервью с Сашей Кольцовой
      Рузана Ємельянова 127
      7 февраля , 17:54 Коронавирус в Китае: молодожены из Сингапура провели собственную свадьбу по видеотрансляции
      Марія Бондар 618
      сегодня , 00:04 Преспешники Януковича пытаются вернуть утраченную власть
      Антон Голобородько 283
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук