Російський політик з українським корінням: що відомо про Дмитра Козака

Дмитро Козак – російській політик українського походження, з 24 січня 2020 року – заступник керівника Адміністрації Президента Росії. Що відомо про політика – читайте в нашому матеріалі.

Відтепер Дмитро Козак на новій посаді в адміністрації президента Росії буде займатися українським питанням. Ймовірно, він перебере на себе обов'язки Владислава Суркова.

Біографія

Освіта

Дмитро Козак народився в 1958 році в селі Бандурове Гайворонського району Кіровоградської області Української РСР. Козак закінчив юридичний факультет Ленінградського державного університету.

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Дмитро Козак – новий заступник голови Адміністрації Президента РФ / Фото: comments.ua

Кар’єра

З 1985 по 1989 року працював спочатку прокурором, а потім старшим прокурором у Ленінградській прокуратурі.

Протягом двох років Дмитро Козак працював начальником юридичного відділу концерну "Моноліт-Кировській" в Санкт-Петербурзі.

Протягом чотирьох років (з 1990 року) Козак був на посаді заступника начальника юридичного управління, згодом начальником юридичного відділу, ще пізніше – начальником юридичного управління Санкт-петербурзької міськради.

У 1994 – 1996 роках Козак був головою юридичного комітету мерії Санкт-Петербурга.

У 1998 році – віцегубернатор Санкт-Петербургу, а також голова юридичного комітету канцелярії губернатора Санкт-Петербургу.

У 1999 році його обрали головою Ради директорів "Міжнародного інвестиційного фінансового союзу".

З серпня цього ж року Козак став керівником Апарату Уряду Росії та Міністром Російської Федерації.

Дмитро Козак з 2000 року став головою Опікунської Ради Центру стратегічних розробок.

З квітня 2004 року – керівник Апарату Уряду Російської Федерації.

У вересні цього ж року його призначили повноважним представником Президента Росії в Південному федеральному окрузі.

24 вересня 2007 року – Міністр регіонального розвитку РФ.

З 23 березня 2014 року Дмитро Козак в уряді Росії відповідає за питання, пов'язані з окупаційною владою РФ в Криму.

З 2018 року до сфери його відповідальності ввійшли питання промисловості.

У 2020 році – не увійшов до складу Уряду Мішустіна.

З 24 січня 2020 року Дмитро Козак – заступник керівника Адміністрації Президента Російської Федерації.



Дмитро Козак – буде займатись Україною / Фото: comments.ua

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Дмитро Козак та питання України

Спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що новий заступник глави адміністрації президента РФ Дмитро Козак буде займатися українськими питаннями та інтеграцією. Але інтеграцією "кого з ким" займатиметься Козак – поки невідомо.

Також Пєсков додав, що точне формулювання буде зафіксоване в розподілі обов'язків, які поки "не формалізовані".

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Із попередньої політичної діяльності відомо, що для Козака неврегульований конфлікт на сході України – проблема, яка відволікає ресурси, заважає Москві нормалізувати відносини із Заходом.



Дмитро Козак та Володимир Путін / Фото: Reuters

Особисте життя

Перша дружина – Людмила. З нею в Дмитра Козака є спільні діти: сини Олексій та Олександр.

Вдруге Козак одружився з Наталією Квачевою. Вона адвокат, кандидат юридичних наук. Наталія – є партнером юридичної фірми "ЮСТ". У 2016 році її дохід склав 46, 4 мільйонів рублів, а у 2018 – 12 мільйонів рублів.

Дохід самого Дмитра Козака у 2016 році складав – 21, 6 мільйонів рублів, а у 2018 – 22, 8 мільйонів рублів.