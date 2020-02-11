17:28
11 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      АНДРІЙ ЄРМАК АНДРІЙ БОГДАН КОРОНАВІРУС 2020 ОСКАР 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Союзні ігри Путіна і Лукашенка. Таємниці храму російської армії
      Вєсті Кремля
      21:31, 10 лютого
      Вєсті UA: Паралельний світ Рабіновича. Нардепи придумали, як обійти декларування
      Вєсті.UA
      20:48, 10 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      АНДРІЙ ЄРМАК АНДРІЙ БОГДАН КОРОНАВІРУС 2020 ОСКАР 2020

      Російський політик з українським корінням: що відомо про Дмитра Козака

      262 Читать новость на русском
      Дмитро Козак новий заступник глави Адміністрації Президента РФ / kremlin.ru

      Дмитро Козак – російській політик українського походження, з 24 січня 2020 року – заступник керівника Адміністрації Президента Росії. Що відомо про політика – читайте в нашому матеріалі.

      Відтепер Дмитро Козак на новій посаді в адміністрації президента Росії буде займатися українським питанням. Ймовірно, він перебере на себе обов'язки Владислава Суркова.

      Біографія

      Освіта

      Дмитро Козак народився в 1958 році в селі Бандурове Гайворонського району Кіровоградської області Української РСР. Козак закінчив юридичний факультет Ленінградського державного університету.

      Важливо: Хто замість Суркова: в Кремлі Україною тепер займатиметься Козак

      Козак
      Дмитро Козак – новий заступник голови Адміністрації Президента РФ / Фото: comments.ua

      Кар’єра

      • З 1985 по 1989 року працював спочатку прокурором, а потім старшим прокурором у Ленінградській прокуратурі.
      • Протягом двох років Дмитро Козак працював начальником юридичного відділу концерну "Моноліт-Кировській" в Санкт-Петербурзі.
      • Протягом чотирьох років (з 1990 року) Козак був на посаді заступника начальника юридичного управління, згодом начальником юридичного відділу, ще пізніше – начальником юридичного управління Санкт-петербурзької міськради.
      • У 1994 – 1996 роках Козак був головою юридичного комітету мерії Санкт-Петербурга.
      • У 1998 році – віцегубернатор Санкт-Петербургу, а також голова юридичного комітету канцелярії губернатора Санкт-Петербургу.
      • У 1999 році його обрали головою Ради директорів "Міжнародного інвестиційного фінансового союзу".
      • З серпня цього ж року Козак став керівником Апарату Уряду Росії та Міністром Російської Федерації.
      • Дмитро Козак з 2000 року став головою Опікунської Ради Центру стратегічних розробок.
      • З квітня 2004 року – керівник Апарату Уряду Російської Федерації.
      • У вересні цього ж року його призначили повноважним представником Президента Росії в Південному федеральному окрузі.
      • 24 вересня 2007 року – Міністр регіонального розвитку РФ.
      • З 23 березня 2014 року Дмитро Козак в уряді Росії відповідає за питання, пов'язані з окупаційною владою РФ в Криму.
      • З 2018 року до сфери його відповідальності ввійшли питання промисловості.
      • У 2020 році – не увійшов до складу Уряду Мішустіна.
      • З 24 січня 2020 року Дмитро Козак – заступник керівника Адміністрації Президента Російської Федерації.

      Дмитро Козак російський політик
      Дмитро Козак – буде займатись Україною / Фото: comments.ua

      До теми: Єрмак розповів, хто з оточення Путіна більше налаштований на діалог з Україною

      Дмитро Козак та питання України

      Спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що новий заступник глави адміністрації президента РФ Дмитро Козак буде займатися українськими питаннями та інтеграцією. Але інтеграцією "кого з ким" займатиметься Козак – поки невідомо. 

      Також Пєсков додав, що точне формулювання буде зафіксоване в розподілі обов'язків, які поки "не формалізовані".

      Читайте також: Російський куратор бойовиків на Донбасі Сурков пішов з держслужби, – політолог

      Із попередньої політичної діяльності відомо, що для Козака неврегульований конфлікт на сході України – проблема, яка відволікає ресурси, заважає Москві нормалізувати відносини із Заходом.

      Дмитро Козак та Володимир Путін
      Дмитро Козак та Володимир Путін / Фото: Reuters

      Особисте життя

      Перша дружина – Людмила. З нею в Дмитра Козака є спільні діти: сини Олексій та Олександр.

      Вдруге Козак одружився з Наталією Квачевою. Вона адвокат, кандидат юридичних наук. Наталія – є партнером юридичної фірми "ЮСТ". У 2016 році її дохід склав 46, 4 мільйонів рублів, а у 2018 – 12 мільйонів рублів.

      Дохід самого Дмитра Козака у 2016 році складав – 21, 6 мільйонів рублів, а у 2018 – 22, 8 мільйонів рублів.

      Міжнародний день жінок і дівчат в науці: 6 жінок-науковців, які змінили хід історії
      сьогодні
      21157
      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Новини Росії Дмитро Козак
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 17:03 Зеленський звільнив Богдана: чим запам’ятався колишній очільник Офісу Президента
      Андрій Шляхтін 5906
      сьогодні , 17:01 Провал ключових тем, – експерт пояснив відставку Богдана
      Ярослав Голобородько 758
      10 лютого , 17:06 Що таке друкуюча головка: види та основні характеристики
      Єва Шварц 239
      10 лютого , 18:59 Знижки до Дня Закоханих від Concert.ua
      186
      сьогодні , 16:50 Андрій in, Андрій out. Що стоїть за зміною глави Офісу президента
      Леонід Швець 288
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук