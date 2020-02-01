Помпео відвідав поранених українських бійців у київському шпиталі: фото

За час свого короткого візиту держсекретар США встиг провести багато зустрічей в українській столиці. Окрім, політичних – з президентом Зеленським і главою МЗС Пристайком, Помпео провів зустріч з українськими оборонцями, які після отриманих на Донбасі поранень, перебувають у лікарнях.

Також політик навідався до госпітального Храму Покрови Пресвятої Богородиці ПЦУ. Про це інформує пресслужба Генерального штабу ЗСУ на своїй фейсбук-сторінці.

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Держсекретар США Майк Помпео побажав нашим воїнам найшвидшого одужання,

– мовиться у повідомленні.

Супроводжували Помпео під час цих відвідин начальник Головного військо-медичного управління генерал-майор медичної служби Ігор Хоменко, генерал-майор медичної служби Анатолій Казмірчук, настоятель госпітального Храму, військовий капелан Олег Скнарь.

Що відомо про візит Помпео в Україну? Державний секретар США прибув до України ще уночі проти 31 січня. Першою його заявою одразу після прильоту були слова про незмінну підтримку України з боку Сполучених Штатів Америки. Вже удень Помпео вшанував пам'ять загиблих українських військових на Донбасі. Зокрема, він поклав квіти до меморіалу "Стіна пам'яті загиблих за Україну", що біля Михайлівського золотоверхого монастиря у Києві.

Після цього політик зустрівся з президентом Зеленським, главою МЗС Пристайком та настоятелем ПЦУ Епіфанієм.