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      Помпео відвідав поранених українських бійців у київському шпиталі: фото

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      Майк Помпео відвідав українських військових / фото із соцмереж

      За час свого короткого візиту держсекретар США встиг провести багато зустрічей в українській столиці. Окрім, політичних – з президентом Зеленським і главою МЗС Пристайком, Помпео провів зустріч з українськими оборонцями, які після отриманих на Донбасі поранень, перебувають у лікарнях.

      Також політик навідався до госпітального Храму Покрови Пресвятої Богородиці ПЦУ. Про це інформує пресслужба Генерального штабу ЗСУ на своїй фейсбук-сторінці.

      У Помпео насичений графік – він вже в Білорусі: Історичний візит Помпео в Білорусь: жарти про диктатуру і майбутні відносини

      Держсекретар США Майк Помпео побажав нашим воїнам найшвидшого одужання,
      – мовиться у повідомленні.

      Супроводжували Помпео під час цих відвідин начальник Головного військо-медичного управління генерал-майор медичної служби Ігор Хоменко, генерал-майор медичної служби Анатолій Казмірчук, настоятель госпітального Храму, військовий капелан Олег Скнарь.

      Що відомо про візит Помпео в Україну? Державний секретар США прибув до України ще уночі проти 31 січня. Першою його заявою одразу після прильоту були слова про незмінну підтримку України з боку Сполучених Штатів Америки. Вже удень Помпео вшанував пам'ять загиблих українських військових на Донбасі. Зокрема, він поклав квіти до меморіалу "Стіна пам'яті загиблих за Україну", що біля Михайлівського золотоверхого монастиря у Києві.
      Після цього політик зустрівся з президентом Зеленським, главою МЗС Пристайком та настоятелем ПЦУ Епіфанієм.

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Майк Помпео Помпео в Україні Війна на Донбасі Збройні сили України
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