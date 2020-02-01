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      Помпео посетил раненых украинских бойцов в киевском госпитале: фото

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      Майк Помпео посетил украинских военных / Фото из соцсетей

      За время своего короткого визита госсекретарь США успел провести много встреч в украинской столице. Кроме, политических – с президентом Зеленским и главой МИД Пристайко, Помпео провел встречу с украинскими защитниками, которые после полученных на Донбассе ранений, находятся в больницах.

      Также политик посетил госпитальный Храм Покрова Пресвятой Богородицы ПЦУ. Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ на своей фейсбук-странице.

      У Помпео насыщенный график – он уже в Беларуси: Исторический визит Помпео в Беларусь: шутки о диктатуре и будущих отношениях

      Госсекретарь США Майк Помпео пожелал нашим воинам скорейшего выздоровления,
      – говорится в сообщении.

      Сопровождали Помпео во время этого посещения начальник Главного военно-медицинского управления генерал-майор медицинской службы Игорь Хоменко, генерал-майор медицинской службы Анатолий Казмирчук, настоятель госпитального Храма, военный капеллан Олег Скнарь.

      Что известно о визите Помпео в Украину? Государственный секретарь США прибыл в Украину еще в ночь на 31 января. Первым его заявлением сразу после прилета были слова о неизменной поддержке Украины со стороны Соединенных Штатов Америки. Уже днем Помпео почтил память погибших украинских военных на Донбассе. В частности, он возложил цветы к мемориалу "Стена памяти погибших за Украину", что возле Михайловского Златоверхого монастыря в Киеве.
      После этого политик встретился с президентом Зеленским, главой МИД Пристайко и настоятелем ПЦУ Епифанием.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Майк Помпео Вооруженные силы Украины Война на Донбассе Помпео в Украине
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