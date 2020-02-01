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      Исторический визит Помпео в Беларусь: шутки о диктатуре и будущих отношениях

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      Александр Лукашенко и Майк Помпео / Getty images

      Впервые за всю историю американо-белорусских отношений Минск посетил госсекретарь США. Майк Помпео 1 февраля встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Политики много шутили и говорили о налаживании отношений между государствами.

      Лукашенко во время встречи много шутил и делал комплименты Помпео. В частности, похвалил его за мужество – мол, после всех недоразумений между странами госсекретарь США решился приехать в Беларусь. Кроме того, Лукашенко назвал Помпео "архитектором современной политики США". Об этом пишет белорусский "Интерфакс".

      О чем Помпео говорил с Зеленским: Встреча Зеленского и Помпео: главные тезисы

      "Позвольте вас приветствовать в Минске. Я искренне рад нашей встрече. По крайней мере, по двум причинам. Во-первых, вы один из архитекторов современной политики США. Так у нас принято считать. Во-вторых, очень хорошо, что вы после разного рода недоразумений в отношениях между Беларусью и США, абсолютно безосновательных недоразумений прошлой власти, рискнули приехать в Минск и посмотреть на эту страну ", – так белорусский лидер приветствовал Майка Помпео в Минске.


      Похоже, на совместной встрече Лукашенко и Помпео было весело / фото Getty images

      Продолжил разговор Лукашенко шуткой о диктатуре, в которой намекнул – он много работает.

      У нас диктатура отличается тем, что все отдыхают в субботу и воскресенье, а президент работает,
      – сказал Лукашенко.

      О чем договорились Лукашенко и Помпео:

      • Лукашенко выразил готовность обсудить все вопросы, которые есть в повестке дня двусторонних отношений.
      • Помпео анонсировал назначение американского посла в Беларуси.
      • Помпео заявил, что США готовы обеспечить Белорусь нефтью на 100%.
      • Госсекретарь США также отметил, что США не просят Беларусь выбирать между отношениями с ними и Россией.

      Мы не говорим о выборе между нами и ними. Мы говорим о дипломатических сношениях,
      – заметил Помпео, рассказывая о том, что знает о длительной истории белорусско-российских отношений.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Майк Помпео Новости политики Новости США Александр Лукашенко Новости Беларуси
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