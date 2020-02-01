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      Історичний візит Помпео в Білорусь: жарти про диктатуру і майбутні відносини

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      Олександр Лукашенко та Майк Помпео / Getty images

      Вперше за всю історію американо-білоруських відносин до Мінська навідався держсекретар США. Майк Помпео 1 лютого зустрівся із президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Політики багато жартували та говорили про налагодження відносин між державами.

      Лукашенко під час зустрічі багато жартував та робив компліменти Помпео. Зокрема, похвалив його за мужність – мовляв, після усіх непорозумінь між країнами держсекретар США таки наважився приїхати у Білорусь. Окрім того, Лукашенко назвав Помпео "архітектором сучасної політики США". Про це пише білоруський "Інтерфакс".

      Про що Помпео говорив із Зеленським: Зустріч Зеленського та Помпео: головні тези

      "Дозвольте вас вітати в Мінську. Я щиро радий нашій зустрічі. Принаймні, з двох причин. По-перше, ви один з архітекторів сучасної політики США. Так у нас прийнято вважати. По-друге, дуже добре, що ви після різного роду непорозумінь у відносинах між Білоруссю і США, абсолютно безпідставних непорозумінь минулої влади, ризикнули приїхати до Мінська і подивитися на цю країну", – так білоруський лідер привітав Майка Помпео у Мінську.


      Схоже, на спільній зустрічі Лукашенку і Помпео було весело/ фото Getty images

      Продовжив розмову Лукашенко жартом про диктатуру, у якому натякнув – він багато працює.

      У нас диктатура відрізняється тим, що всі відпочивають в суботу та неділю, а президент працює,
      – сказав Лукашенко.

      Про що домовилися Лукашенко і Помпео:

      • Лукашенко висловив готовність обговорити всі питання, які є на порядку денному двосторонніх відносин.
      • Помпео анонсував призначення американського посла в Білорусі.
      • Держсекретар США також зазначив, що США не просять Білорусь вибирати між відносинами з ними і Росією.

      Ми не говоримо про вибір між нами і ними. Ми говоримо про дипломатичні зносини,
      – зауважив Помпео, розповідаючи про те, що знає про тривалу історію білорусько-російських відносин.

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини політики Новини Білорусі Олександр Лукашенко Майк Помпео Новини США
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