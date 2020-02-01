Історичний візит Помпео в Білорусь: жарти про диктатуру і майбутні відносини

Вперше за всю історію американо-білоруських відносин до Мінська навідався держсекретар США. Майк Помпео 1 лютого зустрівся із президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Політики багато жартували та говорили про налагодження відносин між державами.

Лукашенко під час зустрічі багато жартував та робив компліменти Помпео. Зокрема, похвалив його за мужність – мовляв, після усіх непорозумінь між країнами держсекретар США таки наважився приїхати у Білорусь. Окрім того, Лукашенко назвав Помпео "архітектором сучасної політики США". Про це пише білоруський "Інтерфакс".

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"Дозвольте вас вітати в Мінську. Я щиро радий нашій зустрічі. Принаймні, з двох причин. По-перше, ви один з архітекторів сучасної політики США. Так у нас прийнято вважати. По-друге, дуже добре, що ви після різного роду непорозумінь у відносинах між Білоруссю і США, абсолютно безпідставних непорозумінь минулої влади, ризикнули приїхати до Мінська і подивитися на цю країну", – так білоруський лідер привітав Майка Помпео у Мінську.



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Продовжив розмову Лукашенко жартом про диктатуру, у якому натякнув – він багато працює.

У нас диктатура відрізняється тим, що всі відпочивають в суботу та неділю, а президент працює,

– сказав Лукашенко.

Про що домовилися Лукашенко і Помпео:

Лукашенко висловив готовність обговорити всі питання, які є на порядку денному двосторонніх відносин.

Помпео анонсував призначення американського посла в Білорусі.

Держсекретар США також зазначив, що США не просять Білорусь вибирати між відносинами з ними і Росією.

Ми не говоримо про вибір між нами і ними. Ми говоримо про дипломатичні зносини,

– зауважив Помпео, розповідаючи про те, що знає про тривалу історію білорусько-російських відносин.