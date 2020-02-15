США хочуть фінансувати енергетичну незалежність сусідів України від Росії

Державний секретар США Майк Помпео заявив, що Штати мають намір виділити 1 мільярд євро допомоги для держав у Східній Європі, що прагнуть досягти енергетичної незалежності від Росії. Мовиться, зокрема, про членів "ініціативи трьох морів", участь в якій Україна раніше проігнорувала.

Помпео також наголосив, що Сполучені Штати продовжать підтримувати Україну в боротьбі з Росією, та головний акцент зробив на підтримці енергетичної незалежності Східної Європи, повідомляє "Громадське".

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Ми плануємо виділити 1 мільяд доларів для наших друзів та союзників зі Східної Європи у межах "ініціативи трьох морів",

– заявив Майк Помпео.

Він не пояснив, на яких умовах надаватимуться гроші, але зазначив, що головною умовою є прискорення змін в енергетичному секторі.

Що таке "ініціатива трьох морів" і чому Україна не бере у ній участь?"Ініціатива трьох морів" – це форум, що об'єднує країни Східної і Центральної Європи, розташовані між Чорним, Балтійським і Адріатичним морями. Створений він у 2016 році, але Україна проігнорувала запрошення, через що не стала одним з засновниць.



Натомість у форумі беруть участь деякі сусіди України – Болгарія, Румунія, Угорщина, Словаччина і Польща. Крім них, членами є балтійські країни Латвія, Литва та Естонія, а також Словенія, Хорватія, Австрія і Чехія.