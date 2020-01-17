Сенат начал процедуру импичмента президента США: как отреагировал Трамп

В верхней палате Конгресса США (в Сенате) 16 января формально начали рассмотрение дела об импичменте президента страны Дональда Трампа. Тот отреагировал спокойно: мол, процесс пройдет быстро, ведь он не что иное, как "мошенничество".

Сенат формально начал процедуру импичмента Трампа

16 января в Сенате официально объявили статьи обвинений Дональда Трампа: злоупотребление президентской властью и препятствование расследованию Конгресса по поводу импичмента. Об этом сообщили в CNN .

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В этот же день к присяге привели председателя Верховного суда США Джона Робертса (именно он будет вести дело) и всех сенаторов, которые будут выполнять роль присяжных.

Обвинение представят семь демократов из нижней палаты Конгресса США во главе с Адамом Шифтом. Их называют "менеджерами импичмента".

Уже известно, что рассмотрение дела по существу Сенат начнет во вторник, 21 января.

Как на начало процедуры импичмента отреагировал Трамп

Президент США Дональд Трамп судебный процесс в Сенате относительно своего импичмента традиционно называет мошенническим. Трамп отметил, что процесс "должен пройти очень быстро".

В который раз в твиттере глава Белого дома написал, что импичмент хотят ему объявить за "идеальный телефонный разговор" с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Я ПРОСТО ПОЛУЧИЛ ИСПОЛНЕНО ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИДЕАЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА! - Дональд Дж. Трамп (@realDonaldTrump) 16 января 2020 г.

Импичмент Трампа и роль Украины: что следует знать

Демократы инициировали импичмент Трампа в сентябре 2019 года, а поводом стал июльский телефонный разговор американского и украинского президентов.

В том разговоре Трамп призвал Зеленского начать расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына (а Байден – главный конкурент Трампа на президентских выборах 2020).

В декабре 2019 года Палата представителей (нижняя палата Конгресса) США объявила импичмент президенту страны Дональду Трампу по обоим пунктам обвинения (злоупотребление властью и препятствование следствию).

Далее дело начал рассматривать Сенат, а в нем большинство уже не у демократов, а у республиканцев. Поскольку это партия, к которой принадлежит и Дональд Трамп, то вряд ли стоит ожидать объявления президенту импичмента.