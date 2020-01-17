Сенат почав процедуру імпічменту президента США: як відреагував Трамп
У верхній палаті Конгресу США (в Сенаті) 16 січня формально розпочали розгляд справи про імпічмент президента країни Дональда Трампа. Той відреагував спокійно: мовляв, процес мине швидко, адже є лише "шахрайством".
Сенат формально почав процедуру імпічменту Трампа
16 січня в Сенаті офіційно оголосили статті звинувачень у бік Дональда Трампа: зловживання президентською владою та перешкоджання розслідуванню Конгресу щодо імпічменту. Про це повідомили в CNN.
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Цього ж дня до присяги привели голову Верховного суду США Джона Робертса (саме він вестиме справу) й усіх сенаторів, що виконуватимуть роль присяжних.
Обвинувачення представлятимуть семеро демократів із нижньої палати Конгресу США на чолі з Адамом Шифтом. Їх називають "менеджерами імпічменту".
Вже відомо, що розгляд справи по суті Сенат почне у вівторок, 21 січня.
Як на початок процедури імпічменту відреагував Трамп
Президент США Дональд Трамп судовий процес у Сенаті щодо свого імпічменту традиційно називає шахрайським. Трамп наголосив, що процес "повинен минути дуже швидко".
Вкотре у твіттері голова Білого дому написав, що імпічмент хочуть оголосити за "ідеальну телефонну розмову" з Президентом України Володимиром Зеленським.
Імпічмент Трампа й роль України: що варто знати
- Демократи ініціювали імпічмент Трампа у вересні 2019 року, а приводом стала липнева телефонна розмова американського та українського президентів.
- У тій розмові Трамп закликав Зеленського почати розслідування щодо колишнього віцепрезидента США Джо Байдена і його сина Гантера (а Байден – чи не головний конкурент Трампа на президентських виборах 2020).
- У грудні 2019 року Палата представників (нижня палата Конгресу) США оголосила імпічмент президенту країни Дональду Трампу за обома пунктами обвинувачення (зловживання владою й перешкоджання слідству).
- Далі справу почав розглядати Сенат, а в ньому більшість вже не в демократів, а у республіканців. Оскільки це партія, до якої належить і Дональд Трамп, то навряд чи варто очікувати на оголошення президенту імпічменту.
Зауважимо, що лідер республіканської більшості Сенату Мітч Макконнелл вже натякав, як пише АР, що Трампа виправдають.
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