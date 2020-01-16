Україну обіцяли позбавити будь-якої допомоги США, – соратник Джуліані

Соратник особистого адвоката президента США Руді Джуліані – Лев Парнас – заявив, що передав українським чиновникам "жорсткий сигнал" про те, що США можуть припинити будь-яку допомогу країні. Щоб уникнути цього, Україні слід було оголосити про початок розслідування щодо колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

Це стосувалося не тільки військової допомоги, а й будь-якої допомоги взагалі, – повідомив Лев Парнас, пише MSNBC.

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Він зазначив, що у травні 2019 року зустрічався з офіційними особами України, зокрема, зі старшим помічником президента Володимира Зеленського. Парнас дав зрозуміти, що він був там "від імені Руді Джуліані й президента США".

Соратник Джуліані також додав, що можливість отримання Україною допомоги від США прямо залежала від початку розслідування справи Байдена і його сина Гантера.

Парнас запевнив, що президент Трамп точно знав, що відбувається. "Він знав про всі мої пересування. Я б нічого не зробив без згоди Руді Джуліані або президента", – додав він.

У вересні 2019 року Білий дім оприлюднив стенограму розмови Трампа зі Зеленським. Її текст свідчить, що президент США таки говорив українському лідерові, що "було б добре", якби той вивчив справу Байдена. Повний текст українською мовою (переклад 24 каналу) – читайте тут.

Що відомо про Лева Парнаса? Американський бізнесмен українського походження. Пов'язаний з організацією American Friends of Anatevka (Анатевка – побудований за гроші єврейської громади населений пункт на Київщині).

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