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      Україну обіцяли позбавити будь-якої допомоги США, – соратник Джуліані

      1519 Читать новость на русском
      Лев Парнас заявив, що Україну обіцяли позбавити будь-якої допомоги США / msnbc.com/

      Соратник особистого адвоката президента США Руді Джуліані – Лев Парнас – заявив, що передав українським чиновникам "жорсткий сигнал" про те, що США можуть припинити будь-яку допомогу країні. Щоб уникнути цього, Україні слід було оголосити про початок розслідування щодо колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

      Це стосувалося не тільки військової допомоги, а й будь-якої допомоги взагалі, – повідомив Лев Парнас, пише MSNBC.

      Зверніть увагу: Справу про імпічмент Трампа передали в Сенат: що це означає

      Він зазначив, що у травні 2019 року зустрічався з офіційними особами України, зокрема, зі старшим помічником президента Володимира Зеленського. Парнас дав зрозуміти, що він був там "від імені Руді Джуліані й президента США".

      Соратник Джуліані також додав, що можливість отримання Україною допомоги від США прямо залежала від початку розслідування справи Байдена і його сина Гантера.

      Парнас запевнив, що президент Трамп точно знав, що відбувається. "Він знав про всі мої пересування. Я б нічого не зробив без згоди Руді Джуліані або президента", – додав він.

      У вересні 2019 року Білий дім оприлюднив стенограму розмови Трампа зі Зеленським. Її текст свідчить, що президент США таки говорив українському лідерові, що "було б добре", якби той вивчив справу Байдена. Повний текст українською мовою (переклад 24 каналу) – читайте тут.

      Що відомо про Лева Парнаса? Американський бізнесмен українського походження. Пов'язаний з організацією American Friends of Anatevka (Анатевка – побудований за гроші єврейської громади населений пункт на Київщині).

      Що відомо про процедуру імпічменту Трампа

      • Демократи ініціювали її у вересні 2019 року. Приводом стала стурбованість американського інформатора у зв'язку з телефонною розмовою Трампа з Володимиром Зеленським у липні 2019 року.
      • Під час розмови Трамп закликав Зеленського почати розслідування щодо колишнього віцепрезидента США Джо Байдена і його сина Гантера. А також можливе втручання в американські вибори 2016 року з території України.
      • У грудні Палата представників США оголосила імпічмент президенту країни Дональду Трампу за обома пунктами обвинувачення.
      • У Сенаті вирішать, чи справді слід усувати Трампа з посади. Більшість в Сенаті зараз належить республіканцям – партії Трампа. Ймовірно, на цьому етапі процедура відсторонення президента від влади буде заблокована.
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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини політики Володимир Зеленський Новини США Дональд Трамп Імпічмент Трампа
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