Україну обіцяли позбавити будь-якої допомоги США, – соратник Джуліані
Соратник особистого адвоката президента США Руді Джуліані – Лев Парнас – заявив, що передав українським чиновникам "жорсткий сигнал" про те, що США можуть припинити будь-яку допомогу країні. Щоб уникнути цього, Україні слід було оголосити про початок розслідування щодо колишнього віцепрезидента Джо Байдена.
Це стосувалося не тільки військової допомоги, а й будь-якої допомоги взагалі, – повідомив Лев Парнас, пише MSNBC.
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Він зазначив, що у травні 2019 року зустрічався з офіційними особами України, зокрема, зі старшим помічником президента Володимира Зеленського. Парнас дав зрозуміти, що він був там "від імені Руді Джуліані й президента США".
Соратник Джуліані також додав, що можливість отримання Україною допомоги від США прямо залежала від початку розслідування справи Байдена і його сина Гантера.
Парнас запевнив, що президент Трамп точно знав, що відбувається. "Він знав про всі мої пересування. Я б нічого не зробив без згоди Руді Джуліані або президента", – додав він.
У вересні 2019 року Білий дім оприлюднив стенограму розмови Трампа зі Зеленським. Її текст свідчить, що президент США таки говорив українському лідерові, що "було б добре", якби той вивчив справу Байдена. Повний текст українською мовою (переклад 24 каналу) – читайте тут.
Що відомо про Лева Парнаса? Американський бізнесмен українського походження. Пов'язаний з організацією American Friends of Anatevka (Анатевка – побудований за гроші єврейської громади населений пункт на Київщині).
Що відомо про процедуру імпічменту Трампа
- Демократи ініціювали її у вересні 2019 року. Приводом стала стурбованість американського інформатора у зв'язку з телефонною розмовою Трампа з Володимиром Зеленським у липні 2019 року.
- Під час розмови Трамп закликав Зеленського почати розслідування щодо колишнього віцепрезидента США Джо Байдена і його сина Гантера. А також можливе втручання в американські вибори 2016 року з території України.
- У грудні Палата представників США оголосила імпічмент президенту країни Дональду Трампу за обома пунктами обвинувачення.
- У Сенаті вирішать, чи справді слід усувати Трампа з посади. Більшість в Сенаті зараз належить республіканцям – партії Трампа. Ймовірно, на цьому етапі процедура відсторонення президента від влади буде заблокована.