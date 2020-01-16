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      Справу про імпічмент Трампа передали в Сенат: що це означає

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      Палата представників США передала справу про імпічмент Трампа в Сенат / Getty Images

      Палата представників США ухвалила резолюцію щодо імпічменту президента Дональда Трампа. Тепер у справі призначили представників та передали статті імпічменту в Сенат.

      Відповідне рішення підтримали 228 членів Палати представників, 193 виступили проти, повідомляє CNN.

      До теми: "Змусь Зеленського розслідувати Байдена": з'явилися нові докази у справі імпічменту Трампа

      Також затвердили склад обвинувачів, які будуть надалі представляти інтереси демократів в судовому процесі.

      Ми очікуємо, що процес у Сенаті почнеться на наступному тижні,
      – заявила спікер Палати представників Ненсі Пелосі.

      Що буде далі?

      Наступний етап розгляду справи про імпічмент Трампа – Сенат. Однак тут більшість мають республіканці – однопартійці нинішнього лідера США. 

      Саме Палата визначає impeachment managers (керівників імпічменту). Ці обрані представники нижньої палати парламенту США в Сенаті презентуватимуть звинувачення проти Трампа.

      Інтереси демократів у Сенаті представлятимуть:

      • Адам Шиф, глава комітету з питань розвідки Палати представників;
      • Джерольд Надлер, глава комітету з питань судочинства Палати представників;
      • Зої Лоґфрен, глава Ккомітету з питань адміністрування Палати представників;
      • Джейсон Кроу, член комітету з питань збройних сил Палати представників;
      • Сильвія Гарсіа, член комітету з питань судочинства Палати представників.
      • Гакім Джефріс, член комітету з питань судочинства Палати представників;
      • Вол Демінгс, членкиня комітетів із питань розвідки та судочинства Палати представників.

      Чому Дональдові Трампу загрожує імпічмент і до чого тут Україна

      Під час телефонної розмови 25 липня 2019 року Трампа і Зеленського американський президент нібито пообіцяв, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma.

      • До цієї компанії причетний син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена – Гантер. Більше про те, що це за скандальна компанія, читайте тут.

      25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму розмови. Повний текст українською мовою (переклад 24 каналу) – читайте тут. Її текст засвідчує: Трамп таки говорив Зеленському: "було б добре", якби той вивчив справу Байдена.

      Читайте також: Сенаторка США розкритикувала Трампа через недостатній захист України від Росії

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини політики Новини США Дональд Трамп Імпічмент Трампа
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