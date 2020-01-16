Справу про імпічмент Трампа передали в Сенат: що це означає
Палата представників США ухвалила резолюцію щодо імпічменту президента Дональда Трампа. Тепер у справі призначили представників та передали статті імпічменту в Сенат.
Відповідне рішення підтримали 228 членів Палати представників, 193 виступили проти, повідомляє CNN.
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Також затвердили склад обвинувачів, які будуть надалі представляти інтереси демократів в судовому процесі.
Ми очікуємо, що процес у Сенаті почнеться на наступному тижні,
– заявила спікер Палати представників Ненсі Пелосі.
Що буде далі?
Наступний етап розгляду справи про імпічмент Трампа – Сенат. Однак тут більшість мають республіканці – однопартійці нинішнього лідера США.
Саме Палата визначає impeachment managers (керівників імпічменту). Ці обрані представники нижньої палати парламенту США в Сенаті презентуватимуть звинувачення проти Трампа.
Інтереси демократів у Сенаті представлятимуть:
- Адам Шиф, глава комітету з питань розвідки Палати представників;
- Джерольд Надлер, глава комітету з питань судочинства Палати представників;
- Зої Лоґфрен, глава Ккомітету з питань адміністрування Палати представників;
- Джейсон Кроу, член комітету з питань збройних сил Палати представників;
- Сильвія Гарсіа, член комітету з питань судочинства Палати представників.
- Гакім Джефріс, член комітету з питань судочинства Палати представників;
- Вол Демінгс, членкиня комітетів із питань розвідки та судочинства Палати представників.
Чому Дональдові Трампу загрожує імпічмент і до чого тут Україна
Під час телефонної розмови 25 липня 2019 року Трампа і Зеленського американський президент нібито пообіцяв, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma.
- До цієї компанії причетний син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена – Гантер. Більше про те, що це за скандальна компанія, читайте тут.
25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму розмови. Повний текст українською мовою (переклад 24 каналу) – читайте тут. Її текст засвідчує: Трамп таки говорив Зеленському: "було б добре", якби той вивчив справу Байдена.
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- Через цей скандал у Палаті представників Конгресу оголосили початок формальної процедури імпічменту президента США. 19 грудня Палата представників США проголосувала за імпічмент Трампа.