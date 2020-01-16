Дело об импичменте Трампа передали в Сенат: что это означает

Палата представителей США приняла резолюцию по импичменту президента Дональда Трампа. Теперь по делу назначили представителей и передали статьи импичмента в Сенат.

Соответствующее решение поддержали 228 членов Палаты представителей, 193 выступили против, сообщает CNN.

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Также утвердили состав обвинителей, которые будут в дальнейшем представлять интересы демократов в судебном процессе.

"Мы ожидаем, что процесс в Сенате начнется на следующей неделе,

– заявила спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Что будет дальше?

Следующий этап рассмотрения дела об импичменте Трампа – Сенат. Однако здесь большинство имеют республиканцы – однопартийцы нынешнего лидера США.

Именно Палата определяет impeachment managers (руководителей импичмента). Эти избранные представители нижней палаты парламента США в Сенате представят обвинение против Трампа.

Интересы демократов в Сенате будут представлять:

Адам Шиф , глава комитета по вопросам разведки Палаты представителей;

, глава комитета по вопросам разведки Палаты представителей; Джерольд Надлер , глава комитета по вопросам судопроизводства Палаты представителей;

, глава комитета по вопросам судопроизводства Палаты представителей; Зои Логфрен, глава Ккомитета по вопросам администрирования Палаты представителей;

глава Ккомитета по вопросам администрирования Палаты представителей; Джейсон Кроу , член комитета по вооруженным силам Палаты представителей;

, член комитета по вооруженным силам Палаты представителей; Сильвия Гарсиа , член комитета по вопросам судопроизводства Палаты представителей.

, член комитета по вопросам судопроизводства Палаты представителей. Гаким Джефрис, член комитета по вопросам судопроизводства Палаты представителей;

член комитета по вопросам судопроизводства Палаты представителей; Вол Демингс, член комитетов по вопросам разведки и судопроизводства Палаты представителей.

Почему Дональду Трампу грозит импичмент и при чем здесь Украина

Во время телефонного разговора 25 июля 2019 года Трампа и Зеленского американский президент якобы пообещал, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma.

К этой компании причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Гантер. Больше о том, что это за скандальная компания, читайте здесь.

25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора. Полный текст на русском языке (перевод 24 канала) – читайте здесь. Ее текст гласит: Трамп говорил Зеленскому: "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена.

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