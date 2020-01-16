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      Дело об импичменте Трампа передали в Сенат: что это означает

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      Палата представителей США передала дело об импичменте Трампа в Сенат / Getty Images

      Палата представителей США приняла резолюцию по импичменту президента Дональда Трампа. Теперь по делу назначили представителей и передали статьи импичмента в Сенат.

      Соответствующее решение поддержали 228 членов Палаты представителей, 193 выступили против, сообщает CNN.

      К теме: "Заставь Зеленского расследовать Байдена": появились новые улики в деле импичмента Трампа

      Также утвердили состав обвинителей, которые будут в дальнейшем представлять интересы демократов в судебном процессе.

      "Мы ожидаем, что процесс в Сенате начнется на следующей неделе,
      – заявила спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси.

      Что будет дальше?

      Следующий этап рассмотрения дела об импичменте Трампа – Сенат. Однако здесь большинство имеют республиканцы – однопартийцы нынешнего лидера США.

      Именно Палата определяет impeachment managers (руководителей импичмента). Эти избранные представители нижней палаты парламента США в Сенате представят обвинение против Трампа.

      Интересы демократов в Сенате будут представлять:

      • Адам Шиф, глава комитета по вопросам разведки Палаты представителей;
      • Джерольд Надлер, глава комитета по вопросам судопроизводства Палаты представителей;
      • Зои Логфрен, глава Ккомитета по вопросам администрирования Палаты представителей;
      • Джейсон Кроу, член комитета по вооруженным силам Палаты представителей;
      • Сильвия Гарсиа, член комитета по вопросам судопроизводства Палаты представителей.
      • Гаким Джефрис, член комитета по вопросам судопроизводства Палаты представителей;
      • Вол Демингс, член комитетов по вопросам разведки и судопроизводства Палаты представителей.

      Почему Дональду Трампу грозит импичмент и при чем здесь Украина

      Во время телефонного разговора 25 июля 2019 года Трампа и Зеленского американский президент якобы пообещал, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma.

      • К этой компании причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Гантер. Больше о том, что это за скандальная компания, читайте здесь.

      25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора. Полный текст на русском языке (перевод 24 канала) – читайте здесь. Ее текст гласит: Трамп говорил Зеленскому: "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена.

      Читайте также: Сенатор США раскритиковал Трампа за недостаточную защиту Украины от России

       

       

       

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      15 января
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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости политики Новости США Дональд Трамп Импичмент Трампа
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