Дело об импичменте Трампа передали в Сенат: что это означает
Палата представителей США приняла резолюцию по импичменту президента Дональда Трампа. Теперь по делу назначили представителей и передали статьи импичмента в Сенат.
Соответствующее решение поддержали 228 членов Палаты представителей, 193 выступили против, сообщает CNN.
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Также утвердили состав обвинителей, которые будут в дальнейшем представлять интересы демократов в судебном процессе.
"Мы ожидаем, что процесс в Сенате начнется на следующей неделе,
– заявила спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси.
Что будет дальше?
Следующий этап рассмотрения дела об импичменте Трампа – Сенат. Однако здесь большинство имеют республиканцы – однопартийцы нынешнего лидера США.
Именно Палата определяет impeachment managers (руководителей импичмента). Эти избранные представители нижней палаты парламента США в Сенате представят обвинение против Трампа.
Интересы демократов в Сенате будут представлять:
- Адам Шиф, глава комитета по вопросам разведки Палаты представителей;
- Джерольд Надлер, глава комитета по вопросам судопроизводства Палаты представителей;
- Зои Логфрен, глава Ккомитета по вопросам администрирования Палаты представителей;
- Джейсон Кроу, член комитета по вооруженным силам Палаты представителей;
- Сильвия Гарсиа, член комитета по вопросам судопроизводства Палаты представителей.
- Гаким Джефрис, член комитета по вопросам судопроизводства Палаты представителей;
- Вол Демингс, член комитетов по вопросам разведки и судопроизводства Палаты представителей.
Почему Дональду Трампу грозит импичмент и при чем здесь Украина
Во время телефонного разговора 25 июля 2019 года Трампа и Зеленского американский президент якобы пообещал, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma.
- К этой компании причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Гантер. Больше о том, что это за скандальная компания, читайте здесь.
25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора. Полный текст на русском языке (перевод 24 канала) – читайте здесь. Ее текст гласит: Трамп говорил Зеленскому: "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена.
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- Из-за этого скандала в Палате представителей Конгресса объявили начало формальной процедуры импичмента президента США.
- 19 декабря Палата представителей США проголосовала за импичмент Трампа.
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