Украину обещали лишить всякой помощи США, – соратник Джулиани

Соратник личного адвоката президента США Руди Джулиани – Лев Парнас – заявил, что передал украинским чиновникам "жесткий сигнал" о том, что США могут прекратить любую помощь стране. Чтобы избежать этого, Украине следовало объявить о начале расследования в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена.

Это касалось не только военной помощи, но и любой помощи вообще, – сообщил Лев Парнас, пишет MSNBC.

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Он отметил, что встречался с официальными лицами Украины, в частности, со старшим помощником президента Владимира Зеленского. Парнас дал понять, что он был там "от имени Руди Джулиани и президента США".

Соратник Джулиани также добавил, что возможность получения Украиной помощи от США напрямую зависела от начала расследования дела Байдена и его сына Хантера.

В сентябре 2019 года Белый дом обнародовал стенограмму разговора Трампа с Зеленским. Ее текст гласит, что президент США все таки говорил украинскому лидеру, что "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена. Полный текст на русском языке (перевод 24 канала) – читайте здесь.

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