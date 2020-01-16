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      Украину обещали лишить всякой помощи США, – соратник Джулиани

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      Лев Парнас заявил, что Украину обещали лишить всякой помощи США / msnbc.com/

      Соратник личного адвоката президента США Руди Джулиани – Лев Парнас – заявил, что передал украинским чиновникам "жесткий сигнал" о том, что США могут прекратить любую помощь стране. Чтобы избежать этого, Украине следовало объявить о начале расследования в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена.

      Это касалось не только военной помощи, но и любой помощи вообще, – сообщил Лев Парнас, пишет MSNBC.

      Обратите внимание: Дело об импичменте Трампа передали в Сенат: что это означает

      Он отметил, что встречался с официальными лицами Украины, в частности, со старшим помощником президента Владимира Зеленского. Парнас дал понять, что он был там "от имени Руди Джулиани и президента США".

      Соратник Джулиани также добавил, что возможность получения Украиной помощи от США напрямую зависела от начала расследования дела Байдена и его сына Хантера.

      В сентябре 2019 года Белый дом обнародовал стенограмму разговора Трампа с Зеленским. Ее текст гласит, что президент США все таки говорил украинскому лидеру, что "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена. Полный текст на русском языке (перевод 24 канала) – читайте здесь.

      Что известно о процедуре импичмента Трампа

      • Демократы инициировали ее в сентябре 2019 года. Поводом стала обеспокоенность американского информатора в связи с телефонным разговором Трампа с Владимиром Зеленским в июле 2019 года.
      • Во время разговора Трамп призвал Зеленского начать расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера. А также вмешательство в американские выборы 2016 года с территории Украины.
      • В декабре Палата представителей США объявила импичмент президенту страны Дональду Трампу по обоим пунктам обвинения.
      • В Сенате решат, действительно ли следует устранить Трампа с должности. Большинство в Сенате сейчас принадлежит республиканцам – партии Трампа. Вероятно, на этом этапе процедура отстранения президента от власти будет заблокирована.
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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Импичмент Трампа Владимир Зеленский Дональд Трамп Новости США Новости политики
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