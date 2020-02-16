США озброюють Україну для захисту від російської агресії, − Помпео

Військова допомога США призначена для того, щоб Україна могла захиститися від російської агресії. З такою ж метою американська сторона допомагає у сфері кібербезпеки.

Про призначення допомоги США повідомив держсекретар США Майк Помпео під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки. Про це інформує пресслужба Державного департаменту.

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Росія захопила Крим та частину східної України. США озброюють Україну, щоб допомогти цій сміливій країні захищатися від російської агресії,

– зазначив Помпео.

За його словами, з цією ж метою Сполучені Штати допомагають Україні у сфері кібербезпеки. Помпео також наголосив, що США не визнають окупації українських територій. А також й надалі підтримуватимуть суверенітет України.

Що відомо про допомогу США Україні

Раніше американські ЗМІ повідомляли, що допомога Україні становитиме 250 мільйонів доларів, виділених через Пентагон. А також 115 мільйонів доларів, виділених через програму іноземного військового фінансування Держдепартаменту.

У своїх останніх двох бюджетних пропозиціях адміністрація Трампа пропонувала скоротити програму Держдепартаменту для України до 20 мільйонів доларів. Проте щоразу Конгрес відхиляв скорочення і виділяв Україні 115 мільйонів доларів.

Інцидент із затримкою допомоги Україні розглядався демократами в Конгресі як тиск на українську владу. Цей випадок став одним з основних пунктів звинувачень на адресу Трампа в судовому процесі в межах процедури імпічменту президента.