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      Германия обвинила Россию в гибридных атаках на ЕС

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      Міністерка оборони Німеччини Аннеґрет Крамп-Карренбауер / Getty Images

      Во время Мюнхенской конференции по безопасности министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр напомнила об угрозах современного мира, в том числе гибридных атаках. Она заявила, что Россия осуществляет такие нападения и в Украине, и в Латвии, и в Германии.

      В своей речи на Мюнхенской конференции она подчеркнула, что Россия гибридными атаками и пренебрежением к территориальному суверенитету давит на европейские государства.

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      Также Аннегрет Крамп-Карренбауэр добавила, что хочет, чтобы Германия и Европа в целом шли своим курсом и отстаивали собственные интересы.

      Здесь речь не идет только о системной конкуренции между США и Китаем или об отношениях с Россией, гибридными атаками и пренебрежением к территориальному суверенитету, которое давит на европейские государства – от Украины в Латвии, Литвы и Эстонии, совершает нападения в Великобритании и у нас, в Германии,
      – сказала она.

      Кто такая Аннегрет Крамп-Карренбауэр?Немецкий политик, которая с 7 декабря 2018 года возглавляет Христианско-демократический союз, заменив на этом посту канцлера Германии Ангелу Меркель. В июле 2019 года стала министром обороны Германии.

      В 2019 году она выразила поддержку строительству газопровода "Северный поток-2" и недовольство возможной реакцией США в виде санкций. Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия и Россия всегда поддерживали экономические отношения, даже на пике холодной войны. И, мол, сейчас "Северный поток-2" входит в сферу интересов обеих стран.

      Мюнхенская конференция по безопасности: главное

      • Это одно из главных событий в сфере международной безопасности, которая ежегодно проходит в столице Баварии Мюнхене. Она объединяет абсолютно противоположные политические режимы ради поиска совместных ответов. Мюнхенская конференция в 2020 году является уже пятьдесят шестой и продлится 14 – 16 февраля.
      • Главные темы нынешней конференции по безопасности: конфликты, разоружение, вопросы климата, здравоохранения, кризисный менеджмент.
      • Не обошлось и без скандалов. На Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля предложили стратегию "12 шагов для достижения мира в Украине". Правда, официальный Киев не привлекали к обсуждению этого плана. В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что не поддерживают тезисы, содержащиеся документ.
      Кто для Украины – друг, а кто – враг: мнение украинцев
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      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости Украины Российская пропаганда Война Украина – Россия Мюнхенская конференция
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