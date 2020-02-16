Германия обвинила Россию в гибридных атаках на ЕС

Во время Мюнхенской конференции по безопасности министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр напомнила об угрозах современного мира, в том числе гибридных атаках. Она заявила, что Россия осуществляет такие нападения и в Украине, и в Латвии, и в Германии.

В своей речи на Мюнхенской конференции она подчеркнула, что Россия гибридными атаками и пренебрежением к территориальному суверенитету давит на европейские государства.

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Также Аннегрет Крамп-Карренбауэр добавила, что хочет, чтобы Германия и Европа в целом шли своим курсом и отстаивали собственные интересы.

Здесь речь не идет только о системной конкуренции между США и Китаем или об отношениях с Россией, гибридными атаками и пренебрежением к территориальному суверенитету, которое давит на европейские государства – от Украины в Латвии, Литвы и Эстонии, совершает нападения в Великобритании и у нас, в Германии,

– сказала она.

Кто такая Аннегрет Крамп-Карренбауэр?Немецкий политик, которая с 7 декабря 2018 года возглавляет Христианско-демократический союз, заменив на этом посту канцлера Германии Ангелу Меркель. В июле 2019 года стала министром обороны Германии.



В 2019 году она выразила поддержку строительству газопровода "Северный поток-2" и недовольство возможной реакцией США в виде санкций. Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия и Россия всегда поддерживали экономические отношения, даже на пике холодной войны. И, мол, сейчас "Северный поток-2" входит в сферу интересов обеих стран.

Мюнхенская конференция по безопасности: главное