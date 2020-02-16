Німеччина звинуватила Росію у гібридних атаках на ЄС

Під час Мюнхенської безпекової конференції міністерка оборони Німеччини Аннеґрет Крамп-Карренбауер нагадала про загрози сучасного світу, зокрема гібридні атаки. Вона заявила, що Росія здійснює такі напади і в Україні, і в Латвії, і в Німеччині.

У своїй промові на Мюнхенській конференції вона підкреслила, що Росія гібридними атаками й зневагою до територіального суверенітету тисне на європейські держави.

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Також Аннеґрет Крамп-Карренбауер додала, що бажає, аби Німеччина і Європа в цілому йшли своїм курсом та відстоювали власні інтереси.

Тут мова не йде лише про системну конкуренцію між США і Китаєм або про відносини з Росією, яка гібридними атаками та зневагою до територіального суверенітету тисне на європейські держави – від України до Латвії, Литви та Естонії, здійснює напади у Великій Британії й у нас, в Німеччині,

– сказала вона.

Хто така Аннеґрет Крамп-Карренбауер?Німецька політикиня, яка з 7 грудня 2018 року очолює Християнсько-демократичний союз, замінивши на цій посаді канцлерку Німеччини Ангелу Меркель. У липні 2019 року стала міністеркою оборони Німеччини.



У 2019 році вона висловила підтримку будівництву газопроводу "Північний потік-2" та невдоволення можливою реакцією США у вигляді санкцій. Крамп-Карренбауер заявила, що Німеччина та Росія завжди підтримували економічні відносини, навіть на піку Холодної війни. І, мовляв, нині "Північний потік-2" входить у сферу інтересів обох країн.

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