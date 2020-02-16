Німеччина звинуватила Росію у гібридних атаках на ЄС
Під час Мюнхенської безпекової конференції міністерка оборони Німеччини Аннеґрет Крамп-Карренбауер нагадала про загрози сучасного світу, зокрема гібридні атаки. Вона заявила, що Росія здійснює такі напади і в Україні, і в Латвії, і в Німеччині.
У своїй промові на Мюнхенській конференції вона підкреслила, що Росія гібридними атаками й зневагою до територіального суверенітету тисне на європейські держави.
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Також Аннеґрет Крамп-Карренбауер додала, що бажає, аби Німеччина і Європа в цілому йшли своїм курсом та відстоювали власні інтереси.
Тут мова не йде лише про системну конкуренцію між США і Китаєм або про відносини з Росією, яка гібридними атаками та зневагою до територіального суверенітету тисне на європейські держави – від України до Латвії, Литви та Естонії, здійснює напади у Великій Британії й у нас, в Німеччині,
– сказала вона.
Хто така Аннеґрет Крамп-Карренбауер?Німецька політикиня, яка з 7 грудня 2018 року очолює Християнсько-демократичний союз, замінивши на цій посаді канцлерку Німеччини Ангелу Меркель. У липні 2019 року стала міністеркою оборони Німеччини.
У 2019 році вона висловила підтримку будівництву газопроводу "Північний потік-2" та невдоволення можливою реакцією США у вигляді санкцій. Крамп-Карренбауер заявила, що Німеччина та Росія завжди підтримували економічні відносини, навіть на піку Холодної війни. І, мовляв, нині "Північний потік-2" входить у сферу інтересів обох країн.
Мюнхенська безпекова конференція: головне
- Це одна з головних подій у сфері міжнародної безпеки, яка щороку проходить у столиці Баварії Мюнхені. Вона об'єднує абсолютно протилежні політичні режими заради пошуку спільних відповідей. Мюнхенська конференція у 2020 році є вже 56-ою і триватиме 14 – 16 лютого.
- Головні теми цьогорічної безпекової конференції: конфлікти, роззброєння, питання клімату, охорони здоров'я, кризовий менеджмент.
- Не минулося і без скандалів. На Мюнхенській конференції з безпеки 14 лютого запропонували стратегію "12 кроків для досягнення миру в Україні". Щоправда, офіційний Київ не залучали до обговорення цього плану. У Міністерстві закордонних справ України заявили, що не підтримують тези, які містить документ.