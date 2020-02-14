МЗС України засудило план, який підписали дипломати на Мюнхенській конференції

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що не підтримують тези, які містить документ "Дванадцять кроків до більшої безпеки в Україні та євроатлантичному регіоні", підписаний на Мюнхенській безпековій конференції 14 лютого.

Про це мовиться у коментарі МЗС, повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна". Там зазначили, що заяву підготувала неурядова організація Euro-Atlantic Security Leadership Group.

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Українські дипломати наголосили, що це це приватна ініціатива політиків і експертів, небайдужих до питань міжнародної безпеки і ситуації з безпеки в України, в тому числі озброєної агресії РФ проти нашої держави.

Окрім того, керівництво Мюнхенської конференції з безпеки теж не визнає цей документ офіційним і видалило його зі свого сайту.

Що відомо про скандальний план щодо України у Мюнхені

14 лютого, на сайті Мюнхенської безпекової конференції з'явилася заява під назвою "Дванадцять кроків до більшої безпеки в Україні та євроатлантичному регіоні". Її підписали, зокрема, голова Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер, а від Росії — колишній очільник МЗС Росії Ігор Іванов. Згодом документ зник із сайту конференції.

Цей план передбачав відновлення співпраці Заходу з Росією без деокупації Криму та без виконання вимог щодо Донбасу.

та без виконання вимог щодо Донбасу. Водночас він пропонує поступове зняття санкцій з Росії , зближення між Росії із Євросоюзом.

, зближення між Росії із Євросоюзом. План також пропонує "всеукраїнський загальнонаціональний діалог щодо визначення нової ідентичності України , який врахує погляд сусідів України, включаючи Росію".

У розробці цього документу брали участь троє українських експертів: Василь Філіпчук, Олександр Чалий та Олексій Семеній. Усі вони відомі тяжінням до співпраці із Росією та врахуванням її інтересів.

В американському аналітичному центрі Atlantic Council повідомили, що колишні дипломати США, чиновники і експерти оприлюднили спільну заяву, у якій розкритикували цей план. Вони переконують, що деякі пункти повторюють тезиси Кремля.

Ось що пропонували ці 12 кроків, яких вже немає на сайті:

Відновлення Спільного центру з контролю і координації (СЦКК).

Розширення теми переговорів "нормандської четвірки" з включенням проблеми припинення боїв.

Збільшення кількості пунктів пропуску на Донбасі.

Розшук зниклих безвісти.

Розмінування на Донбасі.

Відновлення інфраструктури за участю Євросоюзу, західних компаній і Росії.

Створення на Донбасі зони вільної торгівлі з особливим оподаткуванням.

Поетапне зняття санкцій проти Росії за результатами виконання мінських угод.

Усунення радіаційної небезпеки на Донбасі.

Новий діалог між євроатлантичними структурами про побудову взаємної безпеки.

Підтримка і визначення сфер взаємодії між ЄС і Росією.

Запуск нового національного діалогу щодо проблем ідентичності.

Що відомо про Мюнхенську конференцію з безпеки?Це авторитетний міжнародний форум з безпеки. Коференція об’єднує навіть абсолютно протилежні політичні режими заради пошуку складних відповідей. Величезну роль відіграють кулуарні зустрічі та домовленості.



Конференція проходить у столиці Баварії Мюнхені з 1963 року. У 2020 році захід пройде у 56 раз. Триватиме він 14 – 16 лютого. Цього року головними темами стануть конфлікти та роззброєння, питання клімату та охорони здоров’я. Головний профіль конференції – кризовий менеджмент. Наразі є 27 криз, які потребують обговорення.



Вперше Мюнхенську конференцію з безпеки відвідає президент України Володимир Зеленський .