МИД Украины осудил план, который подписали дипломаты на Мюнхенской конференции

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что не поддерживают тезисы, содержащиеся в документе "Двенадцать шагов к большей безопасности в Украине и евроатлантическом регионе", подписанном на Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля.

Об этом говорится в комментарии МИД, сообщает агентство "Интерфакс-Украина". Там отметили, что заявление подготовила неправительственная организация Euro-Atlantic Security Leadership Group.

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Украинские дипломаты подчеркнули, что это частная инициатива политиков и экспертов, неравнодушных к вопросам международной безопасности и ситуации по безопасности в Украине, в том числе вооруженной агрессии РФ против нашего государства.

Кроме того, руководство Мюнхенской конференции по безопасности тоже не признает этот документ официальным и удалило его со своего сайта.

Что известно о скандальном плане об Украине в Мюнхене

14 февраля, на сайте Мюнхенской конференции по безопасности появилось заявление под названием "Двенадцать шагов к большей безопасности в Украине и евроатлантическом регионе". Его подписали, в частности, председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер, а от России – бывший глава МИД России Игорь Иванов. Впоследствии документ исчез с сайта конференции.

Этот план предусматривал восстановление сотрудничества Запада с Россией без деоккупации Крыма и без выполнения требований по Донбассу.

и без выполнения требований по Донбассу. В то же время он предлагает постепенное снятие санкций с России , сближение России с Евросоюзом.

, сближение России с Евросоюзом. План также предлагает "всеукраинский общенациональный диалог по определению новой идентичности Украины, который учтет взгляд соседей Украины, включая Россию".

В разработке этого документа принимали участие трое украинских экспертов: Василий Филипчук, Александр Чалый и Алексей Семений. Все они известны тяготением к сотрудничеству с Россией и учетом ее интересов.

В американском аналитическом центре Atlantic Council сообщили, что бывшие дипломаты США, чиновники и эксперты обнародовали совместное заявление, в котором раскритиковали этот план. Они утверждают, что некоторые пункты повторяют тезисы Кремля.

Вот что предлагали эти 12 шагов, которых уже нет на сайте:

Восстановление Общего центра по контролю и координации (СЦКК).

Расширение темы переговоров "нормандской четверки" с включением проблемы прекращения боев.

Увеличение количества пунктов пропуска на Донбассе.

Розыск пропавших без вести.

Разминирование на Донбассе.

Восстановление инфраструктуры с участием Евросоюза, западных компаний и России.

Создание на Донбассе зоны свободной торговли с особым налогообложением.

Поэтапное снятие санкций с России по результатам выполнения минских соглашений.

Устранение радиационной опасности на Донбассе.

Новый диалог между евроатлантическими структурами о взаимной безопасности.

Поддержка и определение сфер взаимодействия между ЕС и Россией.

Запуск нового национального диалога по проблемам идентичности.

Что известно о Мюнхенской конференции по безопасности?

Это авторитетный международный форум по безопасности. Конференция объединяет даже совершенно противоположные политические режимы ради поиска сложных ответов. Огромную роль играют кулуарные встречи и договоренности.



Конференция проходит в столице Баварии Мюнхене с 1963 года. В 2020 году мероприятие пройдет в 56 раз. Продлится оно 14 – 16 февраля. В этом году главными темами станут конфликты и разоружение, вопросы климата и охраны здоровья. Главный профиль конференции – кризисный менеджмент. Сейчас есть 27 кризисов, требующих обсуждения.



Впервые Мюнхенскую конференцию по безопасности посетит президент Украины Владимир Зеленский.