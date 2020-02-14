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      МИД Украины осудил план, который подписали дипломаты на Мюнхенской конференции

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      МИД Украины не разделяет план

      В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что не поддерживают тезисы, содержащиеся в документе "Двенадцать шагов к большей безопасности в Украине и евроатлантическом регионе", подписанном на Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля.

      Об этом говорится в комментарии МИД, сообщает агентство "Интерфакс-Украина". Там отметили, что заявление подготовила неправительственная организация Euro-Atlantic Security Leadership Group.

      К теме: Скандальный план "завершения войны в Украине" уже исчез с сайта: что случилось

      Украинские дипломаты подчеркнули, что это частная инициатива политиков и экспертов, неравнодушных к вопросам международной безопасности и ситуации по безопасности в Украине, в том числе вооруженной агрессии РФ против нашего государства.

      Кроме того, руководство Мюнхенской конференции по безопасности тоже не признает этот документ официальным и удалило его со своего сайта.

      Что известно о скандальном плане об Украине в Мюнхене

      14 февраля, на сайте Мюнхенской конференции по безопасности появилось заявление под названием "Двенадцать шагов к большей безопасности в Украине и евроатлантическом регионе". Его подписали, в частности, председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер, а от России – бывший глава МИД России Игорь Иванов. Впоследствии документ исчез с сайта конференции.

      • Этот план предусматривал восстановление сотрудничества Запада с Россией без деоккупации Крыма и без выполнения требований по Донбассу.
      • В то же время он предлагает постепенное снятие санкций с России, сближение России с Евросоюзом.
      • План также предлагает "всеукраинский общенациональный диалог по определению новой идентичности Украины, который учтет взгляд соседей Украины, включая Россию".

      В разработке этого документа принимали участие трое украинских экспертов: Василий Филипчук, Александр Чалый и Алексей Семений. Все они известны тяготением к сотрудничеству с Россией и учетом ее интересов.

      В американском аналитическом центре Atlantic Council сообщили, что бывшие дипломаты США, чиновники и эксперты обнародовали совместное заявление, в котором раскритиковали этот план. Они утверждают, что некоторые пункты повторяют тезисы Кремля.

      Вот что предлагали эти 12 шагов, которых уже нет на сайте:

      • Восстановление Общего центра по контролю и координации (СЦКК).
      • Расширение темы переговоров "нормандской четверки" с включением проблемы прекращения боев.
      • Увеличение количества пунктов пропуска на Донбассе.
      • Розыск пропавших без вести.
      • Разминирование на Донбассе.
      • Восстановление инфраструктуры с участием Евросоюза, западных компаний и России.
      • Создание на Донбассе зоны свободной торговли с особым налогообложением.
      • Поэтапное снятие санкций с России по результатам выполнения минских соглашений.
      • Устранение радиационной опасности на Донбассе.
      • Новый диалог между евроатлантическими структурами о взаимной безопасности.
      • Поддержка и определение сфер взаимодействия между ЕС и Россией.
      • Запуск нового национального диалога по проблемам идентичности.

      Что известно о Мюнхенской конференции по безопасности?
      Это авторитетный международный форум по безопасности. Конференция объединяет даже совершенно противоположные политические режимы ради поиска сложных ответов. Огромную роль играют кулуарные встречи и договоренности.

      Конференция проходит в столице Баварии Мюнхене с 1963 года. В 2020 году мероприятие пройдет в 56 раз. Продлится оно 14 – 16 февраля. В этом году главными темами станут конфликты и разоружение, вопросы климата и охраны здоровья. Главный профиль конференции – кризисный менеджмент. Сейчас есть 27 кризисов, требующих обсуждения.

      Впервые Мюнхенскую конференцию по безопасности посетит президент Украины Владимир Зеленский.

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Война на Донбассе Новости политики Новости Украины МИД Украины Аннексия Крыма Мюнхенская конференция
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