Зеленский поедет на Мюнхенскую конференцию: что об этом известно

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Мюнхенскую конференцию по безопасности. В Германии отметили, что Украина является важной в контексте обсуждения безопасности Евросоюза.

Об этом сообщил руководитель конференции Вольфганг Ишингер журналистам в Берлине, сообщает "Интерфакс-Украина". Вместе с тем он предупредил об отсутствии формальных планов проводить встречу в "нормандском формате" по урегулированию войны на Донбассе.

Интересно: Агрессию против Украины воспринимают как драматическое кино, – Климкин о разочаровании Мюнхеном

В Мюнхен также приедут: канцлер Австрии Себастьян Курц, премьер Канады Джастин Трюдо, премьер Нидерландов Марк Рютте, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Россию на конференции будет представлять глава Сергей Лавров.

Ранее, кстати, стало известно о другой важной встрече с участием Украины на форуме безопасности в Мюнхене. Речь идет о переговорах глав МИД 5 стран, граждане которых погибли во время сбития украинского самолета МАУ в Иране.

Что известно о Мюнхенской конференции?Мюнхенская конференция была основана в 1963 году как форум стран-членов НАТО – международная дискуссионная площадка, которая ежегодно собирает политических лидеров со всего мира. С 1998 года финансируется правительством Германии.



В 2019 году конференцию посетили около 500 участников. В этом году конференция пройдет с 14 по 16 февраля.