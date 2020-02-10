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      Зеленский поедет на Мюнхенскую конференцию: что об этом известно

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      Владимир Зеленский / president.gov.ua

      Президент Украины Владимир Зеленский посетит Мюнхенскую конференцию по безопасности. В Германии отметили, что Украина является важной в контексте обсуждения безопасности Евросоюза.

      Об этом сообщил руководитель конференции Вольфганг Ишингер журналистам в Берлине, сообщает "Интерфакс-Украина". Вместе с тем он предупредил об отсутствии формальных планов проводить встречу в "нормандском формате" по урегулированию войны на Донбассе.

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      В Мюнхен также приедут: канцлер Австрии Себастьян Курц, премьер Канады Джастин Трюдо, премьер Нидерландов Марк Рютте, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Россию на конференции будет представлять глава Сергей Лавров.

      Ранее, кстати, стало известно о другой важной встрече с участием Украины на форуме безопасности в Мюнхене. Речь идет о переговорах глав МИД 5 стран, граждане которых погибли во время сбития украинского самолета МАУ в Иране.

      Что известно о Мюнхенской конференции?Мюнхенская конференция была основана в 1963 году как форум стран-членов НАТО – международная дискуссионная площадка, которая ежегодно собирает политических лидеров со всего мира. С 1998 года финансируется правительством Германии.

      В 2019 году конференцию посетили около 500 участников. В этом году конференция пройдет с 14 по 16 февраля.

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Новости политики Мюнхенская конференция Владимир Зеленский Зарубежные визиты Зеленского
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