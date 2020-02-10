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      Зеленський поїде на Мюнхенську конференцію: що про це відомо

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      Володимир Зеленський / president.gov.ua

      Президент України Володимир Зеленський відвідає Мюнхенську конференцію з безпеки. У Німеччині наголосили, що Україна є важливою у контексті обговорення безпекової політики Євросоюзу.

      Про це повідомив керівник конференції Вольфганг Ішингер журналістам у Берліні, повідомляє "Інтерфакс-Україна". Водночас, він попередив про відсутність формальних планів проводити зустріч у "нормандському форматі" щодо врегулювання війни на Донбасі.

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      У Мюнхен також приїдуть: канцлер Австрії Себастьян Курц, прем'єр Канади Джастін Трюдо, прем'єр Нідерландів Марк Рютте, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр. Росію на конференції представлятиме глава Сергій Лавров.

      Раніше, до речі, стало відомо про іншу важливу зустріч за участі України на безпековому форумі у Мюнхені. Мовиться про перемовини глав МЗС 5 країн, громадяни яких загинули під час збиття українського літака МАУ в Ірані.

      Що відомо про Мюнхенську конференцію?Мюнхенська конференція була заснована у 1963 році як форум країн-членів НАТО – міжнародний дискусійний майданчик, який щорічно збирає політичних лідерів з усього світу. З 1998 року фінансується урядом Німеччини.

      У 2019 році конференцію відвідали близько 500 учасників. Цього року конференція відбудеться з 14 по 16 лютого.

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Новини політики Мюнхенська конференція Володимир Зеленський Закордонні візити Зеленського
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