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      Агресію проти України сприймають як драматичне кіно, – Клімкін висловив розчарування Мюнхеном

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      Павло Клімкін
      Павло Клімкін / Getty images

      Російську агресію проти України за кордоном досі сприймають як драматичне кіно, за яким комфортно спостерігати із дивану. Так само немає жодного конкретного рішення щодо країни-агресора, хоча з’являється все більше тих, хто усвідомлює: із Росією слід щось робити.

      Такими думками після відвідин Мюнхенського безпекового форуму поділився глава українського МЗС Павло Клімкін.

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      Після двох днів занурення у реальність Мюнхенської безпекової конференції маю багато думок.
      Загалом оптимістичних, але подекуди, на жаль, все ж не дуже світлих. Російська агресія проти України ще досі сприймається багатьма як драматичне кіно, яке вони дивляться із своєї комфортної диванної реальності. Вочевидь, так декому зручніше. І це, звісно, дуже дратує,
      – наголосив він.

      Проте дипломат поділився і хорошою новиною: дедалі більше стає тих, хто усвідомлює, що далі так тривати не може – з Росією потрібно щось робити.

      Остаточної відповіді, що і як потрібно робити поки що немає. Як і немає відповіді, як протистояти тенденції, що світ стає все більш небезпечним. А поки, безпеки в цьому світі стає все менше, а безпекових форумів все більше. З такими темпами майбутній глобальний світ ризикує бути дуже злим,
      – підсумував Клімкін.

      На думку очільника українського МЗС, у майбутньому світова спільнота все ж обов’язково оцінить значення і внесок України у глобальну безпеку та стабільність.

      Зазначимо, що вже 18 лютого міністри закордонних справ ЄС під час спільного засідання мають прийняти рішення про введення персональних санкцій щодо Росії через агресію проти України поблизу Керченської протоки. Окрім того, стосовно Росії незабаром очікуються санкції і з боку США.

      Що таке Мюнхенська конференція з безпеки? Це щорічна конференція, що проводиться в німецькому Мюнхені з 1962 року. До 1993 року зібрання мало назву Конференція з військових питань і проводилася під егідою партії "Християнсько-соціальний союз", з 1998 року фінансується урядом Німеччини.

      У 2019 році конференцію, окрім українського президента, відвідали близько 500 учасників. У списках значилися близько 40 президентів держав і глав урядів, а також 100 міністрів.

      blog_ava
      Місячний календар лютий 2019
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      Теги: Мюнхенська конференція Новини політики Новини України Павло Клімкін Україна – Росія
      Джерело: 24 Канал
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