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      Агрессию против Украины воспринимают как драматическое кино, – Климкин о разочаровании Мюнхеном

      109 Читати новину українською
      Павел Климкин
      Павел Климкин / Getty images

      Российскую агрессию против Украины за рубежом до сих пор воспринимают как драматическое кино, за которым комфортно наблюдать с дивана. Так же нет никакого конкретного решения относительно страны-агрессора, хотя появляется все больше тех, кто осознает: с Россией нужно что-то делать.

      Такими мыслями после посещения Мюнхенского форума поделился глава украинского МИД Павел Климкин.

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      После двух дней погружения в реальность Мюнхенской конференции по безопасности есть много мнений. В целом оптимистичных, но кое-где, увы, все же не очень светлых. Российская агрессия против Украины еще до сих пор воспринимается многими как драматическое кино, которое они смотрят из своей комфортной диванной реальности. Видимо, так некоторым удобнее. И это, конечно, очень раздражает,
      – подчеркнул он.

      Однако дипломат поделился и хорошей новостью: все больше становится тех, кто осознает, что дальше так продолжаться не может – с Россией нужно что-то делать.

      Окончательного ответа, что и как нужно делать пока нет. Как и нет ответа, как противостоять тенденции, что мир становится все более опасным. А пока, безопасности в этом мире становится все меньше, а форумов безопасности все больше. С такими темпами будущий глобальный мир рискует быть очень злым,
      – подытожил Климкин.

      По мнению главы украинского МИД, в будущем мировое сообщество все же обязательно оценит значение и вклад в глобальную безопасность и стабильность.

      Отметим, что уже 18 февраля министры иностранных дел ЕС во время совместного заседания должны принять решение о введении персональных санкций в отношении России за агрессию против Украины вблизи Керченского пролива. Кроме того, в отношении России скоро ожидаются санкции и со стороны США.

      Что такое Мюнхенская конференция по безопасности? Это ежегодная конференция, проводимая в немецком Мюнхене с 1962 года. До 1993 года собрание называлось Конференция по военным вопросам и проводилась под эгидой партии "Христианско-социальный союз", с 1998 года финансируется правительством Германии.

      В 2019 году конференцию, кроме украинского президента, посетили около 500 участников. В списках значились около 40 президентов государств и глав правительств, а также 100 министров.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Мюнхенская конференция Павел Климкин
      Источник: 24 Канал
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