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      Збиття літака МАУ в Ірані: глави МЗС 5 країн терміново зберуться в Мюнхені

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      Місце авіакатастрофи літака МАУ в Ірані / Getty images

      Зустріч п’ятьох очільників МЗС, громадяни чиїх країн загинули в авіакатастрофі в Ірані, зберуться 14 – 16 лютого для спільних обговорень щодо розслідування катастрофи. Захід відбудеться в межах Мюнхенської безпекової конференції.

      Тим часом Канада вже зробила рішучу заяву через зволікання іранських слідчих. Глава МЗС країни Франсуа-Філіп Шампань вимагає якомога швидше розшифрувати чорні скриньки з літака. Про це інформує Укрінформ.

      Раніше: Україна після злиття скандального запису про збиття літака МАУ відповіла на погрози Ірану

      Чорні скриньки повинні бути завантажені й інформація з них проаналізована без затримок. До цього закликає Чиказька конвенція. Просимо Іран дотримуватися її. У нас є запитання,
      – наполіг Шампань.

      А ось про зустріч глав МЗС у Мюнхені розповів український колега Шампаня – Вадим Пристайко.

      Під час Мюнхенської конференції ми плануємо зустріч 5 міністрів закордонних справ націй, які постраждалих через збиття нашого літака в Ірані,
      – зауважив він під час свого візиту до Чехії.

      Громадяни яких країн стали жертвами трагедії:

      • України;
      • Ірану;
      • Канади;
      • Швеції;
      • Афганістану;
      • Великої Британії.

      Окрім того, Пристайко спростував інформацію про те, що президент Зеленський нібито відмовився від компенсацій з боку Ірану.

      "Ми не відмовляємося. Ба більше, ми вимагаємо від Ірану визнати не лише свою провину, а одразу без затримки передати нам чорні скриньки, а також вирішити питання з компенсаціями родинам загиблих" – сказав міністр.


      Коротко про авіакатастрофу МАУ в Ірані/ інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Мюнхенська конференція Канада МЗС України МАУ Авіакатастрофа МАУ в Ірані Новини політики
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