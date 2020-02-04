Збиття літака МАУ в Ірані: глави МЗС 5 країн терміново зберуться в Мюнхені
Зустріч п’ятьох очільників МЗС, громадяни чиїх країн загинули в авіакатастрофі в Ірані, зберуться 14 – 16 лютого для спільних обговорень щодо розслідування катастрофи. Захід відбудеться в межах Мюнхенської безпекової конференції.
Тим часом Канада вже зробила рішучу заяву через зволікання іранських слідчих. Глава МЗС країни Франсуа-Філіп Шампань вимагає якомога швидше розшифрувати чорні скриньки з літака. Про це інформує Укрінформ.
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Чорні скриньки повинні бути завантажені й інформація з них проаналізована без затримок. До цього закликає Чиказька конвенція. Просимо Іран дотримуватися її. У нас є запитання,
– наполіг Шампань.
А ось про зустріч глав МЗС у Мюнхені розповів український колега Шампаня – Вадим Пристайко.
Під час Мюнхенської конференції ми плануємо зустріч 5 міністрів закордонних справ націй, які постраждалих через збиття нашого літака в Ірані,
– зауважив він під час свого візиту до Чехії.
Громадяни яких країн стали жертвами трагедії:
- України;
- Ірану;
- Канади;
- Швеції;
- Афганістану;
- Великої Британії.
Окрім того, Пристайко спростував інформацію про те, що президент Зеленський нібито відмовився від компенсацій з боку Ірану.
"Ми не відмовляємося. Ба більше, ми вимагаємо від Ірану визнати не лише свою провину, а одразу без затримки передати нам чорні скриньки, а також вирішити питання з компенсаціями родинам загиблих" – сказав міністр.
Коротко про авіакатастрофу МАУ в Ірані/ інфографіка 24 каналу