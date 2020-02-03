Україна після злиття скандального запису про збиття літака МАУ відповіла на погрози Ірану

Іран пригрозив не інформувати українську сторону про слідство у справі катастрофи літака МАУ під Тегераном через те, що у загальний доступ потрапив запис розмови диспетчерів та пілотів іранського лайнера. Зі скандальних плівок стає зрозуміло: в Ірані з самісінького початку знали про реальні причини трагедії.

Однак, через те, що українці оприлюднили запис, що є секретним доказом у справі, Іран пригрозив більше не інформувати Київ про прогрес розслідування. Запис українським експертам надали у рамках спільного розслідування, що проводить слідча група.

Важливо: Іран знав про влучання ракети в літак МАУ від самого початку: з'явився гучний запис розмови

У РНБО на таку заяву Тегерана відреагували миттєво. Посилаючись на вимоги Чиказької конвенції, Україна вимагає всебічного та повного розслідування всіх обставин катастрофи.

Сьогодні комісія з розслідування причин катастрофи продовжує роботу та працює в штатному режимі, ми на постійному зв'язку з нашими колегами, які перебувають в Ірані. Позиція України залишається незмінною: ми наполягаємо на всебічному розслідуванні обставин катастрофи й виплаті відповідних компенсацій сім'ям загиблих згідно з нормами міжнародного права,

– наголосив секретар РНБО Олексій Данілов.

Авіакатастрофа МАУ в Ірані: основне

Український літак МАУ, що летів до Києва, вранці 8 січня розбився невдовзі після вильоту з аеропорту в Тегерані.

На борту перебувало 176 людей: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Серед них – 11 українців: весь екіпаж та два пасажири. Ніхто із них не вижив.

Іран офіційно визнав, що його військові випадково збили літак 11 січня – лише через 3 дні після катастрофи. Відповідальність за злочин взяв на себе Корпус вартових ісламської революції.

Президент Ірану Хасан Рухані попросив вибачення перед українцями за катастрофу та запевнив у справедливому розслідуванні аварії.

Вранці 19 січня тіла загиблих українців повернули на Батьківщину. Церемонія прощання з ними пройшла в аеропорту "Бориспіль". 20 січня загиблих поховали у їхніх рідних містах.

2 лютого у мережі з’явилася розшифровка перемовин диспетчерської служби аеропорту Тегерана та другого пілота літака компанії Iran Aseman Airlines. Відповідно до неї, іранці бачили ракету від моменту пуску, і до того, як вона влучила в літак МАУ.



Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані/ інфографіка 24 каналу