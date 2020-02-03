18:00
3 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ВБИВСТВО АНДРІЯ СОТНИКА КОРОНАВІРУС 2020 РЕДЖЕП ЕРДОГАН ГРИП В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін вчиться у Януковича. Білорусь "поставили раком"
      Вєсті Кремля
      22:36, 1 лютого
      Вєсті.UA. Жир: Шалена комуналка для Ахметова. Ідеальний чиновник Аваков
      Вєсті.UA
      18:24, 1 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      ВБИВСТВО АНДРІЯ СОТНИКА КОРОНАВІРУС 2020 РЕДЖЕП ЕРДОГАН ГРИП В УКРАЇНІ

      Україна після злиття скандального запису про збиття літака МАУ відповіла на погрози Ірану

      4
      Місце авіакатастрофи літака МАУ в Ірані / Getty images

      Іран пригрозив не інформувати українську сторону про слідство у справі катастрофи літака МАУ під Тегераном через те, що у загальний доступ потрапив запис розмови диспетчерів та пілотів іранського лайнера. Зі скандальних плівок стає зрозуміло: в Ірані з самісінького початку знали про реальні причини трагедії.

      Однак, через те, що українці оприлюднили запис, що є секретним доказом у справі, Іран пригрозив більше не інформувати Київ про прогрес розслідування. Запис українським експертам надали у рамках спільного розслідування, що проводить слідча група.

      Важливо: Іран знав про влучання ракети в літак МАУ від самого початку: з'явився гучний запис розмови

      У РНБО на таку заяву Тегерана відреагували миттєво. Посилаючись на вимоги Чиказької конвенції, Україна вимагає всебічного та повного розслідування всіх обставин катастрофи.

      Сьогодні комісія з розслідування причин катастрофи продовжує роботу та працює в штатному режимі, ми на постійному зв'язку з нашими колегами, які перебувають в Ірані. Позиція України залишається незмінною: ми наполягаємо на всебічному розслідуванні обставин катастрофи й виплаті відповідних компенсацій сім'ям загиблих згідно з нормами міжнародного права,
      – наголосив секретар РНБО Олексій Данілов.

      Авіакатастрофа МАУ в Ірані: основне

      • Український літак МАУ, що летів до Києва, вранці 8 січня розбився невдовзі після вильоту з аеропорту в Тегерані.
      • На борту перебувало 176 людей: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Серед них – 11 українців: весь екіпаж та два пасажири. Ніхто із них не вижив.
      • Іран офіційно визнав, що його військові випадково збили літак 11 січня – лише через 3 дні після катастрофи. Відповідальність за злочин взяв на себе Корпус вартових ісламської революції.
      • Президент Ірану Хасан Рухані попросив вибачення перед українцями за катастрофу та запевнив у справедливому розслідуванні аварії.
      • Вранці 19 січня тіла загиблих українців повернули на Батьківщину. Церемонія прощання з ними пройшла в аеропорту "Бориспіль". 20 січня загиблих поховали у їхніх рідних містах.
      • 2 лютого у мережі з’явилася розшифровка перемовин диспетчерської служби аеропорту Тегерана та другого пілота літака компанії Iran Aseman Airlines. Відповідно до неї, іранці бачили ракету від моменту пуску, і до того, як вона влучила в літак МАУ.


      Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані/ інфографіка 24 каналу

      Авіакатастрофа МАУ: Іран припинив ділитися доказами з Україною після злиття запису пілота
      сьогодні
      20604
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Авіакатастрофа МАУ в Ірані РНБО Іран
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 17:22 Як змінився рівень довіри до Зеленського: інфографіка
      Анастасія Зазуляк 2643
      сьогодні , 17:00 Коронавірус – випробування для світу
      Світлана Заліщук 297
      28 січня , 11:20 Який принтер обрати для малого бізнесу: реальні історії підприємців
      Єва Шварц 3568
      30 січня , 10:00 Чому не варто лікувати геморой народними методами та які наслідки це може мати
      1891
      сьогодні , 15:00 Ящики Пандори: як змусити Іран та РФ пролити світло на чорні скриньки збитого літака
      Андрій Воропаєв 504
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук