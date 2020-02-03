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      Авіакатастрофа МАУ: Іран припинив ділитися доказами з Україною після злиття запису пілота

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      Іран припинив ділитися доказами з Україною / Getty images

      Українські ЗМІ оприлюднили запис розмови між диспетчерами, який доводить, що Іран від самого початку знав про збиття українського літака МАУ ракетою. Відтепер Іран не буде ділитися з Україною доказами щодо розслідування авіакатастрофи 8 січня.

      Директор з розслідувань катастроф в Іранській організації цивільної авіації Хасан Резаіфар заявив, що дії українців "призвели до того, що ми перестали ділитися з ними доказами", повідомляє Arab News.

      Запис тут: Іран знав про влучання ракети в літак МАУ від самого початку

      Група з технічного розслідування аварії українського авіалайнера дивним чином опублікувала секретний аудіофайл переговорів пілота літака, який летів одночасно з українським літаком,
      – сказав Хасан Резаіфар.

      Зауважимо, що запис був частиною доказів, які українським експертам надали у рамках спільного розслідування, що проводить слідча група. Володимир Зеленський заявляв, що Україна отримала цей запис "без доступу до диспетчерської і без чорних скриньок".

      Іран заявляв, що не віддасть чорні скриньки із збитого літака МАУ Україні. Вивченням інформації, що записана в чорних скриньках, займеться іранське Міністерство доріг та міського розвитку. Більше – за посиланням.

      Що відомо про авіакатастрофу літака МАУ в Ірані?Український літак МАУ, що летів до Києва, розбився поблизу Тегерана 8 січня. Згодом влада Ірану визнала, що "випадково" збила літак ракетами. Загинули всі 176 людей, що перебували на борту літака (серед них 11 українців). Відповідальність за скоєне взяв на себе Корпус вартових ісламської революції.

      Президент Ірану Рухані попросив вибачення перед українцями за катастрофу та пообіцяв покарати винних. Україна вимагатиме повної компенсації.

      збиття ракетою літака МАУ в Ірані що відомо розслідування
      Головні факти про збиття ракетою літака МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Авіакатастрофа МАУ в Ірані авіація Жертви МАУ Розслідування Іран Новини політики Катастрофа
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