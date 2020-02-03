Авиакатастрофа МАУ: Иран перестал делиться доказательствами с Украиной после слива записи пилота

Украинские СМИ обнародовали запись разговора между диспетчерами, которая доказывает, что Иран изначально знал о сбитии украинского самолета МАУ ракетой. Отныне Иран не будет делиться с Украиной доказательствами по расследованию авиакатастрофы 8 января.

Директор по расследованию катастроф в Иранской организации гражданской авиации Хасан Резаифар заявил, что действия украинцев "привели к тому, что мы перестали делиться с ними доказательствами", сообщает Arab News.

Запись здесь: Иран знал о попадении ракеты в самолет МАУ изначально

Группа по техническому расследованию аварии украинского авиалайнера странным образом опубликовала секретный аудиофайл переговоров пилота самолета, летевшего вместе с украинским самолетом,

– сказал Хасан Резаифар.

Заметим, что запись была частью доказательств, которые украинским экспертам предоставили в рамках совместного расследования, которое проводит следственная группа. Владимир Зеленский заявлял, что Украина получила эту запись "без доступа к диспетчерской и без черных ящиков".

Иран заявлял, что не отдаст черные ящики со сбитого самолета МАУ Украине. Изучением информации, записанной в черных ящиках, займется иранское Министерство дорог и городского развития. Больше – по ссылке.

Что известно об авиакатастрофе самолета МАУ в Иране?

Украинский самолет МАУ, летевший в Киев, разбился близ Тегерана 8 января. Впоследствии власти Ирана признали, что "случайно" сбили самолет ракетами. Погибли все 176 человек, которые находились на борту самолета (среди них 11 украинцев). Ответственность за содеянное взял на себя Корпус стражей исламской революции.



Президент Ирана Рухани извинился перед украинцами за катастрофу и пообещал наказать виновных. Украина потребует полной компенсации.

Основные факты о сбитии ракетой самолета МАУ в Иране / Инфографика 24 канала