Иран знал о попадания ракеты в самолет МАУ изначально: появился громкая запись разговора

В сети появилась расшифровка переговоров диспетчерской службы аэропорта Тегерана и второго пилота самолета компании Iran Aseman Airlines. Согласно ей, иранцы видели ракету с момента пуска, и до того, как она попала в самолет МАУ.

Запись разговора опубликовала ТСН. Из него следует, что человек за штурвалом иранского лайнера видел и пуск ракеты, и взрыв. Таким образом, журналисты делают вывод, что иранские авиаслужбы не просто скрывали истинную причину авиакатастрофы самолета МАУ.

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Заметим, что украинское авиасудно вылетело из аэропорта Тегерана в 6:20 8 января. В то же время садился иранский борт Aseman Airlines – рейс Шираз – Тегеран, номер 3768. Примерно через три минуты пилот-иранец увидел ракету.

Полная расшифровка разговора между диспетчерами и пилотом Iran Aseman Airlines

Диспетчер: Доброе утро, "Украинские Международные Авиалинии" 752 (нечетко), определено, ваша высота вылета – 260, двигайтесь на 6000 футов, повернуть направо.

Диспетчер: После 6000 футов направление – на Парок.

Пилот EP3768: Заходим на посадку с севера, 3768.

Диспетчер: Доброе утро, 3768.

Диспетчер: "Асеман" 3768 (нечетко), определить 3343 слева, уровень – 110.

Пилот EP3768: Борт 3768, на связи.

Пилот EP3768: Заходим на посадку с севера, 3768.

Пилот EP3768: Нет, сэр?

Пилот EP3768: Зона 320, для пролета активная?

Диспетчер: GPS (неразборчиво).

Пилот EP3768: По маршруту – вспышки, как от ракеты. Что-то такое там должно быть?

Диспетчер: Зона 320? На расстоянии скольких миль? Где?

Пилот EP3768: Точно не могу сказать. Но, я думаю, это у (аэродрома) Пайам, (город) Карадж.

Диспетчер: Сколько миль? Где?

Пилот EP3768: Я сейчас вижу свет, как она летит оттуда.

Диспетчер: Об этом нас не информировали.

Диспетчер: Какой это выглядит? На что похож это свет?

Пилот EP3768: Это точно свет от ракеты.

Диспетчер: Она не в сторону города (Тегеран) летит, нет?

Пилот EP3768: Возможно ... А, нет, нет, со стороны города взлетела.

Диспетчер: Нам ничего не сообщили, но продолжайте наблюдать.

Пилот EP3768: Хорошо. Становлюсь на курс посадки.

Диспетчер: "Украинские Международные Авиалинии" 752, прием.

Диспетчер: "Украинские Международные Авиалинии" 752, прием-

Диспетчер: "Украинские Международные Авиалинии" 752, как слышно ?!

(Запрос повторяется несколько раз с 2:27 до 4:25, без ответа)

Диспетчер: "Асеман" 3768, 9000 (нечетко), курс на посадку.

Диспетчер: "Асеман" 3768, все, больше вы ничего там наверху не видите?

Пилот EP3768: Господин инженер, мы видели взрыв, крупная вспышка от взрыва, не понимаем, что это.

Диспетчер: Мы точно не знаем ...

Пилот EP3768: На нашем курсе все нормально?

Диспетчер: Да, я не думаю, что для вас будут какие-то проблемы.

Пилот EP3768: Дай Бог!

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Авиакатастрофа МАУ в Иране: основное

Украинский самолет МАУ, летевший в Киев, разбился вскоре после вылета из аэропорта в Тегеране.

На борту находились 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди них – 11 украинцев: весь экипаж и два пассажира. Никто из них не выжил.

Иран официально признал, что его военные случайно сбили самолет 11 января – только через 3 дня после кататсрофы. Ответственность за преступление взял на себя Корпус стражей исламской революции.

Президент Ирана Рухани извинился перед украинцами за катастрофу и заверил в справедливом расследовании аварии.

Утром 19 января тела погибших украинский вернули на родину. Церемония прощания с ними прошла в аэропорту "Борисполь". 20 января погибших похоронили в их родных городах.

Главное об авиакатастрофе самолета МАУ в Иране / Инфографика 24 канала