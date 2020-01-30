Україна не бачить належної реакції Ірану, – Рябошапка про авіакатастрофу МАУ

Після авіакатастрофи літака МАУ уже пройшло 3 тижні. Україна досі не бачить належної реакції від уряду Ірану в питанні розслідування трагедії.

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив, що українська сторона неодноразово зверталася із запитами про міжнародно-правову допомогу до іранського уряду.

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Рябошапка наголосив, що він особисто звертався до генерального прокурора Ірану.

Ми запитували інформацію, яка необхідна для розслідування, просили про допит певного ряду людей, про отримання певних речових доказів, в тому числі залишків літака,

– розповів прокурор.

Однак українська сторона не отримала відповідей на питання. За словами Рябошапки, наразі Україна не бачить ту реакцію з боку іранської влади, "яку хотіла би бачити".

Зауважимо, що Іран не віддасть чорні скриньки із збитого літака МАУ Україні. Вивченням інформації, що записана в чорних скриньках, займеться іранське Міністерство доріг та міського розвитку. Більше – за посиланням.

Що відомо про авіакатастрофу літака МАУ в Ірані?Український літак МАУ, що летів до Києва, розбився поблизу Тегерана 8 січня. Згодом влада Ірану визнала, що "випадково" збила літак ракетами. Загинули всі 176 людей, що перебували на борту літака (серед них 11 українців). Відповідальність за скоєне взяв на себе Корпус вартових ісламської революції.



Президент Ірану Рухані попросив вибачення перед українцями за катастрофу та пообіцяв покарати винних. Україна вимагатиме повної компенсації.



Головні факти про збиття ракетою літака МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу