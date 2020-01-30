11:39
30 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      КОРОНАВІРУС 2020 ПОМПЕО В УКРАЇНІ ГРИП В УКРАЇНІ ПАРЄ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Кравчук переписав історію зі Скабєєвою. Православні аборти в Росії
      Вєсті Кремля
      22:33, 29 січня
      Вєсті.UA: Зеленський став націоналістом. Подвиги Тетяни Чорновол
      Вєсті.UA
      21:11, 29 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини України
      КОРОНАВІРУС 2020 ПОМПЕО В УКРАЇНІ ГРИП В УКРАЇНІ ПАРЄ

      Україна не бачить належної реакції Ірану, – Рябошапка про авіакатастрофу МАУ

      514 Читать новость на русском
      Авіакатастрофа літака МАУ сталася 8 січня / Getty images

      Після авіакатастрофи літака МАУ уже пройшло 3 тижні. Україна досі не бачить належної реакції від уряду Ірану в питанні розслідування трагедії.

      Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив, що українська сторона неодноразово зверталася із запитами про міжнародно-правову допомогу до іранського уряду.

      Зверніть увагу: СБУ дали доступ до телефонних розмов українців, які загинули в літаку МАУ в Ірані

      Рябошапка наголосив, що він особисто звертався до генерального прокурора Ірану.

      Ми запитували інформацію, яка необхідна для розслідування, просили про допит певного ряду людей, про отримання певних речових доказів, в тому числі залишків літака,
      – розповів прокурор.

      Однак українська сторона не отримала відповідей на питання. За словами Рябошапки, наразі Україна не бачить ту реакцію з боку іранської влади, "яку хотіла би бачити".

      Зауважимо, що Іран не віддасть чорні скриньки із збитого літака МАУ Україні. Вивченням інформації, що записана в чорних скриньках, займеться іранське Міністерство доріг та міського розвитку. Більше – за посиланням.

      Що відомо про авіакатастрофу літака МАУ в Ірані?Український літак МАУ, що летів до Києва, розбився поблизу Тегерана 8 січня. Згодом влада Ірану визнала, що "випадково" збила літак ракетами. Загинули всі 176 людей, що перебували на борту літака (серед них 11 українців). Відповідальність за скоєне взяв на себе Корпус вартових ісламської революції.

      Президент Ірану Рухані попросив вибачення перед українцями за катастрофу та пообіцяв покарати винних. Україна вимагатиме повної компенсації.

      збиття ракетою літака МАУ в Ірані що відомо розслідування
      Головні факти про збиття ракетою літака МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу

      Цистит: симптоми, лікування, причини виникнення
      сьогодні
      21964
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Жертви авіація Авіакатастрофа МАУ в Ірані МАУ Іран Руслан Рябошапка Розслідування
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 09:11 Закон про референдум: що обіцяють українцям та чи є небезпека маніпуляцій
      Інна Жолобович 369
      сьогодні , 08:40 Як покращити добробут населення за 5 років
      Тимофій Милованов 216
      27 січня , 15:01 Як вибрати та замовити портали для електрокамінів
      1470
      27 січня , 19:04 Вони навчать заробляти мільйони: найкращі книги про покер
      300
      сьогодні , 07:01 Штрафи в Україні: яке порушення ПДР коштуватиме водіям 51 тисячу гривень
      Ірина Поліщук 9924
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук