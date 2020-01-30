Украина не видит должной реакции Ирана, – Рябошапка об авиакатастрофе МАУ

После авиакатастрофы самолета МАУ уже прошло 3 недели. Украина до сих пор не видит должной реакции от правительства Ирана в вопросе расследования трагедии.

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка в интервью "Интерфакс-Украина" заявил, что украинская сторона неоднократно обращалась с запросами о международно-правовой помощи к иранскому правительству.

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Рябошапка отметил, что он лично обращался к генеральному прокурору Ирана.

Мы запрашивали информацию, которая необходима для расследования, просили о допросе определенного ряда людей, о получении определенных вещественных доказательств, в том числе остатков самолета,

– рассказал прокурор.

Однако украинская сторона не получила ответов на вопросы. По словам Рябошапки, пока Украина не видит ту реакцию со стороны иранских властей, "которую хотела бы видеть".

Заметим, что Иран не отдаст черные ящики из сбитого самолета МАУ Украине. Изучением информации, которая записана в черных ящиках, займется иранское Министерство дорог и городского развития. Больше – по ссылке.

Что известно об авиакатастрофе самолета МАУ в Иране?

Украинский самолет МАУ, летевший в Киев, разбился вблизи Тегерана 8 января. Впоследствии власти Ирана признали, что "случайно" сбили самолет ракетами. Погибли все 176 человек, находившиеся на борту самолета (среди них 11 украинцев). Ответственность за содеянное взял на себя Корпус стражей исламской революции.



Президент Ирана Рухани попросил прощения перед украинцами за катастрофу и пообещал наказать виновных. Украина потребует полной компенсации.



Главные факты о сбитии ракетой самолета МАУ в Иране / Инфографика 24 канала