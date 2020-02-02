Іран знав про влучання ракети в літак МАУ від самого початку: з'явився гучний запис розмови

У мережі з’явилася розшифровка перемовин диспетчерської служби аеропорту Тегерана та другого пілота літака компанії Iran Aseman Airlines. Відповідно до неї, іранці бачили ракету від моменту пуску, і до того, як вона влучила в літак МАУ.

Запис розмови опублікувала ТСН. З нього випливає, що людина за штурвалом іранського лайнеру бачила і пуск ракети, і вибух. Таким чином, журналісти роблять висновок, що іранські авіаслужби приховували справжню причину авіакатастрофи літака МАУ.

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Зауважимо, що українське авіасудно вилетіло з аеропорту Тегерана о 6:20 8 січня. В той самий час сідав іранський борт Aseman Airlines: рейс Шираз – Тегеран, номер 3768. Приблизно за три хвилини пілот-іранець побачив ракету.

Повна розшифровка розмови між диспетчерами та пілотом Iran Aseman Airlines

Диспетчер: Доброго ранку, "Українські Міжнародні Авіалінії" 752 (не чітко), визначено, ваша висота вильоту – 260, рухайтесь на 6000 футів, повернути праворуч.

Диспетчер: Після 6000 футів напрямок – на Парок.

Пілот EP3768: Заходимо на посадку з півночі, 3768.

Диспетчер: Доброго ранку, 3768.

Диспетчер: "Асеман" 3768 (не чітко), визначити 3343 ліворуч, рівень – 110.

Пілот EP3768: Борт 3768, на зв’язку.

Пілот EP3768: Заходимо на посадку з півночі, 3768.

Пілот EP3768: Ні, сер?

Пілот EP3768: Зона 320, для прольоту активна?

Диспетчер: GPS (нерозбірливо).

Пілот EP3768: За маршрутом – спалахи, як від ракети. Щось таке там має бути?

Диспетчер: Зона 320? На відстані скількох миль? Де?

Пілот EP3768: Точно не можу сказати. Але, я думаю, це біля (аеродрому) Пайам, (місто) Карадж.

Диспетчер: Скільки миль? Де?

Пілот EP3768: Я зараз бачу світло, як вона летить звідти.

Диспетчер: Нічого про це нас не інформували.

Диспетчер: Який це маэ вигляда? На що схоже це світло?

Пілот EP3768: Це точно світло від ракети.

Диспетчер: Вона ж не в бік міста (Тегеран) летить, ні?

Пілот EP3768: Можливо… А, ні, ні, збоку міста злетіла.

Диспетчер: Нас нічого не повідомили, але продовжуйте спостерігати.

Пілот EP3768: Добре. Стаю на курс посадки.

Диспетчер: "Українські Міжнародні Авіалінії" 752, прийом.

Диспетчер: "Українські Міжнародні Авіалінії" 752, прийом-

Диспетчер: "Українські Міжнародні Авіалінії" 752, як чутно?!

(запит повторюється кілька разів з 02:27 до 04:25, без відповіді)

Диспетчер: "Асеман" 3768, 9000 (не чітко), курс на посадку.

Диспетчер: "Асеман" 3768, все, більше ви нічого там вгорі не бачите?

Пілот EP3768: Пане інженер, ми бачили вибух, великий спалах від вибуху, не розуміємо, що це.

Диспетчер: Ми точно не знаємо…

Пілот EP3768: На нашому курсі все нормально?

Диспетчер: Так, я не думаю, що для вас будуть якісь проблеми.

Пілот EP3768: Дай Боже!

До теми! Президент Ірану погрожував піти у відставку, якщо військові не зізнаються у збитті літака МАУ

Авіакатастрофа МАУ в Ірані: основне

Український літак МАУ, що летів до Києва, розбився незабаром після вильоту з аеропорту в Тегерані.

На борту перебувало 176 людей: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Серед них – 11 українців: весь екіпаж та два пасажири. Ніхто із них не вижив.

Іран офіційно визнав, що його військові випадково збили літак 11 січня – лише через 3 дні після кататсрофи. Відповідальність за злочин взяв на себе Корпус вартових ісламської революції.

Президент Ірану Хасан Рухані попросив вибачення перед українцями за катастрофу та запевнив у справедливому розслідуванні аварії.

Вранці 19 січня тіла загиблих українців повернули на Батьківщину. Церемонія прощання з ними пройшла в аеропорту "Бориспіль". 20 січня загиблих поховали у їхніх рідних містах.



Головне про авіакатастрофу літака МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу