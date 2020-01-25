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      Очікували на важливий рейс: Тегеран повідомив, чому не закрив повітряний простір

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      Ілюстративне фото / unsplash.com

      Зранку 8 січня іранські ракети збили пасажирський літак "Міжнародних авіаліній України". Тоді усі 176 людей, які були на борту, загинули. Попри напружену ситуацію у країні, влада Ірану не закрила повітряний простір над Тегераном. Про те, чому літаки продовжували літати, попри реальну небезпеку – читайте далі.

      Відомо, що до і після збиття українського Boeing літаки інших авіаліній продовжували спокійно літати над Тегераном. Ні про яке закриття повітряного простору мови не йшлося. Попри те, що приблизно за годину після того, як Іран атакував ракетами американські бази в Іраку, сталася жахлива авіакатастрофа. 

      Важливо! Російський посол в Ірані відвідав посольство України в Тегерані: що про це відомо

      Як написали у твіттері Iran International, повітряний простір над країною залишили відкритим, бо у той день з Тегерана до Дохи мали вилетіти високопоставлені члени ХАМАС. Вони якраз прибули на похорон генерала Касема Сулеймані, якого вбили в Іраку унаслідок ракетного удару США. Наказ про ліквідацію Касема Сулеймані особисто віддав президент США Дональд Трамп.

      Що відомо про вбивство Касема Сулеймані?Командувач спецпідрозділів "Аль-Кудс" іранського Корпусу вартових ісламської революції помер від ракетного удару, що здійснили війська США у ніч на 3 січня. Лідери кількох іракських воєнізованих угруповань та лідери Ірану пообіцяли помститися Сполученим Штатам. У столиці Ірану Тегерані кілька мільйонів людей взяли участь у похоронах генерала Касема Сулеймані.


      Похорон Касема Сулеймані у Тегерані

      Більше про те, що відбувалося з літаком від моменту зльоту до падіння – читайте тут.

      Віцепрезидент компанії "Міжнародні авіалінії України" Ігор Сосновський розповів, що у день авіакатастрофи свої рейси успішно виконали низка авіакомпаній. Також він додав, що ніякого відхилення від маршруту не було.


      Схема злетів літаків 8 січня (синім позначений рейс МАУ) / Фото: дані Flightradar24

      Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: перебіг подій

      • Український літак Boeing 737 авіакомпанії МАУ розбився поблизу Тегерана невдовзі після вильоту з аеропорту Імама Хомейні. Літак прямував з Тегерана до Києва.
      • Загинули всі 176 людей, що перебували на борту літака: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Серед загиблих було 11 українців: 9 членів екіпажу та 2 пасажирки.
      • Іран спершу переконував, що авіакатастрофа сталася через технічні проблеми літака. У МАУ це спростували, повідомивши що літак був справним, бо за 2 дні до трагедії пройшов техобслуговування.


      Авіакатастрофа МАУ у небі над Тегераном: основне / Інфографіка 24 каналу

      • Згодом розвідки та політики США, Канади, Нідерландів та Великої Британії заявили, що український літак збила ракета Ірану.
      • 11 січня Іран офіційно визнав, що його військові випадково збили ракетами літак МАУ. Відповідальність за скоєне взяв на себе Корпус вартових ісламської революції.
      • Президент Ірану Хасан Рухані вибачився перед українцями за катастрофу та запевнив у справедливому розслідуванні аварії, покаранні винних та в наданні компенсації.
      • Через намагання влади Ірану приховати справжню причину катастрофи літака МАУ в Тегерані спалахнули масові протести. Сталися сутички.
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Конфлікт між США та Іраном Авіакатастрофа МАУ в Ірані Вбивство Сулеймані Жертви Іран
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