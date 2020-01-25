Ожидали важный рейс: Тегеран сообщил, почему не закрыл воздушное пространство

Утром 8 января иранские ракеты сбили пассажирский самолет "Международных авиалиний Украины". Тогда все 176 человек, находившихся на борту, погибли. Несмотря на напряженную ситуацию в стране, власти Ирана не закрыли воздушное пространство над Тегераном. О том, почему самолеты продолжали летать, несмотря на реальную опасность – читайте дальше.

Известно, что до и после катастрофы украинского Boeing самолеты других авиалиний продолжали спокойно летать над Тегераном. Ни о каком закрытии воздушного пространства речи не было. Несмотря на то, что примерно через час после того, как Иран атаковал ракетами американские базы в Ираке, произошла ужасная авиакатастрофа.

Важно! Российский посол в Иране посетил посольство Украины в Тегеране: что об этом известно

Как написали в Твиттере Iran International, воздушное пространство над страной оставили открытым, потому что в тот день из Тегерана в Доху должны были вылететь высокопоставленные члены ХАМАС. Они как раз прибыли на похороны генерала Касема Сулеймани, которого убили в Ираке в результате ракетного удара США. Приказ о ликвидации Касема Сулеймани лично отдал президент США Дональд Трамп.

Что известно об убийстве Касема Сулеймани?

Командующий спецподразделений "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции умер от ракетного удара, совершенного армией США в ночь на 3 января. Лидеры нескольких иракских военизированных группировок и лидеры Ирана пообещали отомстить Соединенным Штатам. В столице Ирана Тегеране несколько миллионов человек приняли участие в похоронах генерала Касема Сулеймани.

Похороны Касема Сулеймани в Тегеране

Больше о том, что происходило с самолетом с момента взлета до падения – читайте здесь.

Вице-президент компании "Международные авиалинии Украины" Игорь Сосновский рассказал, что в день авиакатастрофы свои рейсы успешно выполнили ряд авиакомпаний. Также он добавил, что никакого отклонения от маршрута не было.



Схема взлетел самолетов 8 января (синим обозначен рейс МАУ) / Фото: данные Flightradar24

Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране: ход событий

Украинский самолет Boeing 737 авиакомпании МАУ разбился близ Тегерана вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни. Самолет направлялся из Тегерана в Киев.

Погибли все 176 человек, находившихся на борту самолета: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди погибших было 11 украинцев: 9 членов экипажа и 2 пассажирки.

Иран сначала убеждал, что авиакатастрофа произошла из-за технических проблем самолета. В МАУ это опровергли, сообщив что самолет был исправным, потому что за 2 дня до трагедии прошел техобслуживание.

Авиакатастрофа МАУ в небе над Тегераном: основное / Инфографика 24 канала