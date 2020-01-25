Ожидали важный рейс: Тегеран сообщил, почему не закрыл воздушное пространство
Утром 8 января иранские ракеты сбили пассажирский самолет "Международных авиалиний Украины". Тогда все 176 человек, находившихся на борту, погибли. Несмотря на напряженную ситуацию в стране, власти Ирана не закрыли воздушное пространство над Тегераном. О том, почему самолеты продолжали летать, несмотря на реальную опасность – читайте дальше.
Известно, что до и после катастрофы украинского Boeing самолеты других авиалиний продолжали спокойно летать над Тегераном. Ни о каком закрытии воздушного пространства речи не было. Несмотря на то, что примерно через час после того, как Иран атаковал ракетами американские базы в Ираке, произошла ужасная авиакатастрофа.
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Как написали в Твиттере Iran International, воздушное пространство над страной оставили открытым, потому что в тот день из Тегерана в Доху должны были вылететь высокопоставленные члены ХАМАС. Они как раз прибыли на похороны генерала Касема Сулеймани, которого убили в Ираке в результате ракетного удара США. Приказ о ликвидации Касема Сулеймани лично отдал президент США Дональд Трамп.
Что известно об убийстве Касема Сулеймани?
Командующий спецподразделений "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции умер от ракетного удара, совершенного армией США в ночь на 3 января. Лидеры нескольких иракских военизированных группировок и лидеры Ирана пообещали отомстить Соединенным Штатам. В столице Ирана Тегеране несколько миллионов человек приняли участие в похоронах генерала Касема Сулеймани.
Похороны Касема Сулеймани в Тегеране
Больше о том, что происходило с самолетом с момента взлета до падения – читайте здесь.
Вице-президент компании "Международные авиалинии Украины" Игорь Сосновский рассказал, что в день авиакатастрофы свои рейсы успешно выполнили ряд авиакомпаний. Также он добавил, что никакого отклонения от маршрута не было.
Схема взлетел самолетов 8 января (синим обозначен рейс МАУ) / Фото: данные Flightradar24
Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране: ход событий
- Украинский самолет Boeing 737 авиакомпании МАУ разбился близ Тегерана вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни. Самолет направлялся из Тегерана в Киев.
- Погибли все 176 человек, находившихся на борту самолета: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди погибших было 11 украинцев: 9 членов экипажа и 2 пассажирки.
- Иран сначала убеждал, что авиакатастрофа произошла из-за технических проблем самолета. В МАУ это опровергли, сообщив что самолет был исправным, потому что за 2 дня до трагедии прошел техобслуживание.
Авиакатастрофа МАУ в небе над Тегераном: основное / Инфографика 24 канала
- Впоследствии разведки и политики США, Канады, Нидерландов и Великобритании заявили, что украинский самолет сбила ракета Ирана.
- 11 января Иран официально признал, что его военные случайно сбили ракетами самолет МАУ. Ответственность за содеянное взял на себя Корпус стражей исламской революции.
- Президент Ирана Рухани извинился перед украинцами за катастрофу и заверил в справедливом расследовании аварии, наказании виновных и в предоставлении компенсации.
- Из-за попытки власти Ирана скрыть истинную причину катастрофы самолета МАУ в Тегеране вспыхнули массовые протесты. Произошли столкновения.