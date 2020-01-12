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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ
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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      Російський посол в Ірані відвідав посольство України в Тегерані: що про це відомо

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      Посол Росії у Тегерані Леван Джагарян / ТАСС

      Посол Росії у Тегерані Леван Джагарян відвідав посольство України в Ірані у зв’язку з катастрофою українського літака Boeing 737.

      Про це повідомляється на офіційній сторінці російської дипломатичної місії у твітері.

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      У дописі мовиться, що російський посол висловив співчуття сім'ям жертв і розписався у книзі співчуттів, відкритій у зв’язку з катастрофою українського літака.

      Коротко про катастрофу літака МАУ в Ірані

      • Український літак Boeing 737 авіакомпанії МАУ розбився поблизу Тегерана невдовзі після вильоту з аеропорту Імама Хомейні. Літак прямував з Тегерана до Києва.
      • Загинули всі 176 людей, що перебували на борту літака: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Серед загиблих було 11 українців: 9 членів екіпажу та 2 пасажирки.
      • Іран спершу переконував, що авіакатастрофа сталася через технічні проблеми літака. У МАУ це спростували, повідомивши що літак був справним, бо за 2 дні до трагедії пройшов техобслуговування.
      • Згодом розвідки та політики США, Канади, Нідерландів та Великої Британії заявили, що український літак збила ракета Ірану.
      • 11 січня Іран офіційно визнав, що його військові випадково збили ракетами літак МАУ. Відповідальність за скоєне взяв на себе Корпус вартових ісламської революції.
      • Президент Ірану Хасан Рухані вибачився перед українцями за катастрофу та запевнив у справедливому розслідуванні аварії, покаранні винних та в наданні компенсації.
      • Через намагання влади Ірану приховати справжню причину катастрофи літака МАУ в Тегерані спалахнули масові протести. Сталися сутички.



      У катастрофі літака МАУ в Ірані загинули громадяни 7 країн / Інфографіка 24 каналу


      Імена загиблих у катастрофі літака МАУ українців / Фото 24 каналу
       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини політики Іран Авіакатастрофа МАУ в Ірані Новини України Новини Росії Україна – Росія
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