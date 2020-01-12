Російський посол в Ірані відвідав посольство України в Тегерані: що про це відомо
Посол Росії у Тегерані Леван Джагарян відвідав посольство України в Ірані у зв’язку з катастрофою українського літака Boeing 737.
Про це повідомляється на офіційній сторінці російської дипломатичної місії у твітері.
Читайте також усе найголовніше про катастрофу літака МАУ в Ірані
У дописі мовиться, що російський посол висловив співчуття сім'ям жертв і розписався у книзі співчуттів, відкритій у зв’язку з катастрофою українського літака.
Коротко про катастрофу літака МАУ в Ірані
- Український літак Boeing 737 авіакомпанії МАУ розбився поблизу Тегерана невдовзі після вильоту з аеропорту Імама Хомейні. Літак прямував з Тегерана до Києва.
- Загинули всі 176 людей, що перебували на борту літака: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Серед загиблих було 11 українців: 9 членів екіпажу та 2 пасажирки.
- Іран спершу переконував, що авіакатастрофа сталася через технічні проблеми літака. У МАУ це спростували, повідомивши що літак був справним, бо за 2 дні до трагедії пройшов техобслуговування.
- Згодом розвідки та політики США, Канади, Нідерландів та Великої Британії заявили, що український літак збила ракета Ірану.
- 11 січня Іран офіційно визнав, що його військові випадково збили ракетами літак МАУ. Відповідальність за скоєне взяв на себе Корпус вартових ісламської революції.
- Президент Ірану Хасан Рухані вибачився перед українцями за катастрофу та запевнив у справедливому розслідуванні аварії, покаранні винних та в наданні компенсації.
- Через намагання влади Ірану приховати справжню причину катастрофи літака МАУ в Тегерані спалахнули масові протести. Сталися сутички.
У катастрофі літака МАУ в Ірані загинули громадяни 7 країн / Інфографіка 24 каналу
Імена загиблих у катастрофі літака МАУ українців / Фото 24 каналу
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі