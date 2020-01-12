Російський посол в Ірані відвідав посольство України в Тегерані: що про це відомо

Посол Росії у Тегерані Леван Джагарян відвідав посольство України в Ірані у зв’язку з катастрофою українського літака Boeing 737.

Про це повідомляється на офіційній сторінці російської дипломатичної місії у твітері.

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У дописі мовиться, що російський посол висловив співчуття сім'ям жертв і розписався у книзі співчуттів, відкритій у зв’язку з катастрофою українського літака.

Ambassador of #Russia Mr. Levan #Dzhagaryan visited the Embassy of #Ukraine in #Tehran and signed a book of condolences opened due to airplane crash near Imam Khomeini Airport. Our deepest condolences to the families of all victims of this horrible tragedy pic.twitter.com/9IPZTYUNZL — Russian Embassy, IRI (@RusEmbIran) January 12, 2020

Коротко про катастрофу літака МАУ в Ірані

Український літак Boeing 737 авіакомпанії МАУ розбився поблизу Тегерана невдовзі після вильоту з аеропорту Імама Хомейні. Літак прямував з Тегерана до Києва.

Загинули всі 176 людей, що перебували на борту літака : 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Серед загиблих було 11 українців: 9 членів екіпажу та 2 пасажирки.

: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Серед загиблих було 11 українців: 9 членів екіпажу та 2 пасажирки. Іран спершу переконував, що авіакатастрофа сталася через технічні проблеми літака. У МАУ це спростували, повідомивши що літак був справним, бо за 2 дні до трагедії пройшов техобслуговування.

Згодом розвідки та політики США, Канади, Нідерландів та Великої Британії заявили, що український літак збила ракета Ірану.

1 1 січня Іран офіційно визнав, що його військові випадково збили ракетами літак МАУ . Відповідальність за скоєне взяв на себе Корпус вартових ісламської революції.

. Відповідальність за скоєне взяв на себе Корпус вартових ісламської революції. Президент Ірану Хасан Рухані вибачився перед українцями за катастрофу та запевнив у справедливому розслідуванні аварії, покаранні винних та в наданні компенсації.

Через намагання влади Ірану приховати справжню причину катастрофи літака МАУ в Тегерані спалахнули масові протести. Сталися сутички.





У катастрофі літака МАУ в Ірані загинули громадяни 7 країн / Інфографіка 24 каналу