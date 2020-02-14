Скандальний план "завершення війни в Україні" вже зник із сайту : що сталося
План "примирення" України та Росії за авторства трьох західних аналітичних центрів та Російської ради міжнародних справ без пояснень видалили з сайту Мюнхенської безпекової конференції. Перед цим його розкритикували через антиукраїнські тези і відсутність згадки про Крим.
Повідомлення про підтримку цього документу та співавторство Мюнхенської безпекової конференції також зникло з сайту.
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Жодних додаткових повідомлень з поясненням цих дій наразі немає.
Що це за план
Його запропонували на Мюнхенській конференції 14 лютого. Ці 12 кроків для «досягнення миру» розробили без залучення офіційного Києва.
- Цей план передбачав відновлення співпраці Заходу з Росією без деокупації Криму та без виконання вимог щодо Донбасу.
- Водночас він пропонує поступове зняття санкцій з Росії, зближення між Росії із Євросоюзом.
- План також пропонує "всеукраїнський загальнонаціональний діалог щодо визначення нової ідентичності України, який врахує погляд сусідів України, включаючи Росію".
В розробці цього документу брали участь троє українських експертів: Василь Філіпчук, Олександр Чалий та Олексій Семеній. Усі вони відомі тяжінням до співпраці із Росією та врахуванням її інтересів.
Американські експерти наголошують, що деякі з кроків резонують з ідеями, висунутими російською стороною, пише Atlantic Council.
Ті, що підписалися, ідентифікують проблему в першому реченні: "Конфлікт в і навколо України". Цей опис приховує походження проблеми і робить неможливим пошук відповідного рішення. "Конфлікт в і навколо України" почався, коли російські війська в російських формах, але діючи без розпізнавальних знаків, захопили український півострів Крим і Москва анексувала його,
– мовиться у повідомленні.
Так тепер виглядає посилання, де був план
Ось що пропонували ці 12 кроків, яких вже немає на сайті:
- Відновлення Спільного центру з контролю і координації (СЦКК).
- Розширення теми переговорів "нормандської четвірки" з включенням проблеми припинення боїв.
- Збільшення кількості пунктів пропуску на Донбасі.
- Розшук зниклих безвісти.
- Розмінування на Донбасі.
- Відновлення інфраструктури за участю Євросоюзу, західних компаній і Росії.
- Створення на Донбасі зони вільної торгівлі з особливим оподаткуванням.
- Поетапне зняття санкцій проти Росії за результатами виконання мінських угод.
- Усунення радіаційної небезпеки на Донбасі.
- Новий діалог між євроатлантичними структурами про побудову взаємної безпеки.
- Підтримка і визначення сфер взаємодії між ЄС і Росією.
- Запуск нового національного діалогу щодо проблем ідентичності.
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Що треба знати про Мюнхенську конференцію з безпеки?Це найавторитетніший міжнародний форум. Коференція об’єднує навіть абсолютно протилежні політичні режими заради пошуку спільних відповідей. Величезну роль грають кулуарні зустрічі та домовленості.
Конференція проходить у столиці Баварії Мюнхені з 1963 року. У 2020 році захід пройде у 56 раз. Триватиме він 14 – 16 лютого. Цього року головними темами стануть конфлікти та роззброєння, питання клімату та охорони здоров’я. Головний профіль конференції – кризовий менеджмент. Наразі є 27 криз, які потребують обговорення.
Вперше Мюнхенську конференцію з безпеки відвідає президент України Володимир Зеленський.