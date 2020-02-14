Скандальний план "завершення війни в Україні" вже зник із сайту : що сталося

План "примирення" України та Росії за авторства трьох західних аналітичних центрів та Російської ради міжнародних справ без пояснень видалили з сайту Мюнхенської безпекової конференції. Перед цим його розкритикували через антиукраїнські тези і відсутність згадки про Крим.

Повідомлення про підтримку цього документу та співавторство Мюнхенської безпекової конференції також зникло з сайту.

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Жодних додаткових повідомлень з поясненням цих дій наразі немає.

Що це за план

Його запропонували на Мюнхенській конференції 14 лютого. Ці 12 кроків для «досягнення миру» розробили без залучення офіційного Києва.

Цей план передбачав відновлення співпраці Заходу з Росією без деокупації Криму та без виконання вимог щодо Донбасу.

та без виконання вимог щодо Донбасу. Водночас він пропонує поступове зняття санкцій з Росії , зближення між Росії із Євросоюзом.

, зближення між Росії із Євросоюзом. План також пропонує "всеукраїнський загальнонаціональний діалог щодо визначення нової ідентичності України, який врахує погляд сусідів України, включаючи Росію".

В розробці цього документу брали участь троє українських експертів: Василь Філіпчук, Олександр Чалий та Олексій Семеній. Усі вони відомі тяжінням до співпраці із Росією та врахуванням її інтересів.

Американські експерти наголошують, що деякі з кроків резонують з ідеями, висунутими російською стороною, пише Atlantic Council.

Ті, що підписалися, ідентифікують проблему в першому реченні: "Конфлікт в і навколо України". Цей опис приховує походження проблеми і робить неможливим пошук відповідного рішення. "Конфлікт в і навколо України" почався, коли російські війська в російських формах, але діючи без розпізнавальних знаків, захопили український півострів Крим і Москва анексувала його,

– мовиться у повідомленні.



Так тепер виглядає посилання, де був план

Ось що пропонували ці 12 кроків, яких вже немає на сайті:

Відновлення Спільного центру з контролю і координації (СЦКК).

Розширення теми переговорів "нормандської четвірки" з включенням проблеми припинення боїв.

Збільшення кількості пунктів пропуску на Донбасі.

Розшук зниклих безвісти.

Розмінування на Донбасі.

Відновлення інфраструктури за участю Євросоюзу, західних компаній і Росії.

Створення на Донбасі зони вільної торгівлі з особливим оподаткуванням.

Поетапне зняття санкцій проти Росії за результатами виконання мінських угод.

Усунення радіаційної небезпеки на Донбасі.

Новий діалог між євроатлантичними структурами про побудову взаємної безпеки.

Підтримка і визначення сфер взаємодії між ЄС і Росією.

Запуск нового національного діалогу щодо проблем ідентичності.

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Що треба знати про Мюнхенську конференцію з безпеки?Це найавторитетніший міжнародний форум. Коференція об’єднує навіть абсолютно протилежні політичні режими заради пошуку спільних відповідей. Величезну роль грають кулуарні зустрічі та домовленості.



Конференція проходить у столиці Баварії Мюнхені з 1963 року. У 2020 році захід пройде у 56 раз. Триватиме він 14 – 16 лютого. Цього року головними темами стануть конфлікти та роззброєння, питання клімату та охорони здоров’я. Головний профіль конференції – кризовий менеджмент. Наразі є 27 криз, які потребують обговорення.



Вперше Мюнхенську конференцію з безпеки відвідає президент України Володимир Зеленський.