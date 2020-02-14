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      МЮНХЕНСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ КОРОНАВІРУС 2020 АНДРІЙ ЄРМАК ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА
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      Скандальний план "завершення війни в Україні" вже зник із сайту : що сталося

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      З сайту Мюнхенської конференції зник скандальний план "завершення війни в Україні" / Securityconference

      План "примирення" України та Росії за авторства трьох західних аналітичних центрів та Російської ради міжнародних справ без пояснень видалили з сайту Мюнхенської безпекової конференції. Перед цим його розкритикували через антиукраїнські тези і відсутність згадки про Крим.

      Повідомлення про підтримку цього документу та співавторство Мюнхенської безпекової конференції також зникло з сайту.

      До теми: Чи зустрінуться українці з росіянами в Мюнхені

      Жодних додаткових повідомлень з поясненням цих дій наразі немає.

      Що це за план

      Його запропонували на Мюнхенській конференції 14 лютого. Ці 12 кроків для «досягнення миру» розробили без залучення офіційного Києва.

      • Цей план передбачав відновлення співпраці Заходу з Росією без деокупації Криму та без виконання вимог щодо Донбасу.
      • Водночас він пропонує поступове зняття санкцій з Росії, зближення між Росії із Євросоюзом.
      • План також пропонує "всеукраїнський загальнонаціональний діалог щодо визначення нової ідентичності України, який врахує погляд сусідів України, включаючи Росію".

      В розробці цього документу брали участь троє українських експертів: Василь Філіпчук, Олександр Чалий та Олексій Семеній. Усі вони відомі тяжінням до співпраці із Росією та врахуванням її інтересів.

      Американські експерти наголошують, що деякі з кроків резонують з ідеями, висунутими російською стороною, пише Atlantic Council.

      Ті, що підписалися, ідентифікують проблему в першому реченні: "Конфлікт в і навколо України". Цей опис приховує походження проблеми і робить неможливим пошук відповідного рішення. "Конфлікт в і навколо України" почався, коли російські війська в російських формах, але діючи без розпізнавальних знаків, захопили український півострів Крим і Москва анексувала його,
      – мовиться у повідомленні.


      Так тепер виглядає посилання, де був план

      Ось що пропонували ці 12 кроків, яких вже немає на сайті:

      • Відновлення Спільного центру з контролю і координації (СЦКК).
      • Розширення теми переговорів "нормандської четвірки" з включенням проблеми припинення боїв.
      • Збільшення кількості пунктів пропуску на Донбасі.
      • Розшук зниклих безвісти.
      • Розмінування на Донбасі.
      • Відновлення інфраструктури за участю Євросоюзу, західних компаній і Росії.
      • Створення на Донбасі зони вільної торгівлі з особливим оподаткуванням.
      • Поетапне зняття санкцій проти Росії за результатами виконання мінських угод.
      • Усунення радіаційної небезпеки на Донбасі.
      • Новий діалог між євроатлантичними структурами про побудову взаємної безпеки.
      • Підтримка і визначення сфер взаємодії між ЄС і Росією.
      • Запуск нового національного діалогу щодо проблем ідентичності.

      Читайте також: Треба дати Росії шанс, попри Україну, – голова Мюнхенської конференції

      Що треба знати про Мюнхенську конференцію з безпеки?Це найавторитетніший міжнародний форум. Коференція об’єднує навіть абсолютно протилежні політичні режими заради пошуку спільних відповідей. Величезну роль грають кулуарні зустрічі та домовленості.

      Конференція проходить у столиці Баварії Мюнхені з 1963 року. У 2020 році захід пройде у 56 раз. Триватиме він 14 – 16 лютого. Цього року головними темами стануть конфлікти та роззброєння, питання клімату та охорони здоров’я. Головний профіль конференції – кризовий менеджмент. Наразі є 27 криз, які потребують обговорення.

      Вперше Мюнхенську конференцію з безпеки відвідає президент України Володимир Зеленський

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Мюнхенська конференція Анексія Криму Війна на Донбасі
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