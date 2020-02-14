Скандальный план "завершение войны в Украине" уже исчез с сайта : что случилось

План "примирения" Украины и России авторства трех западных аналитических центров и Российского совета международных дел без объяснений удалили с сайта Мюнхенской конференции по безопасности. Перед этим его раскритиковали за антиукраинские тезисы и отсутствие упоминания о Крыме.

Сообщение о поддержке этого документа и соавторство Мюнхенской конференции по безопасности также исчезло с сайта.

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Никаких дополнительных сообщений с объяснением этих действий пока нет.

Что это за план

Его предложили на Мюнхенской конференции 14 февраля. Эти 12 шагов для достижения мира» разработали без привлечения официального Киева.

Этот план предусматривал возобновление сотрудничества Запада с Россией без деоккупации Крыма и без выполнения требований по Донбассу.

и без выполнения требований по Донбассу. В то же время он предлагает постепенное снятие санкций с России , сближение России с Евросоюзом.

, сближение России с Евросоюзом. План также предлагает "Всеукраинский общенациональный диалог по определению новой идентичности Украины, который учтет взгляд соседей Украины, включая Россию".

В разработке этого документа принимали участие трое украинских экспертов: Василий Филипчук, Александр Чалый и Алексей Семений. Все они известны тяготением к сотрудничеству с Россией и учетом ее интересов.

Американские эксперты отмечают, что некоторые из шагов резонируют с идеями, выдвинутыми российской стороной, пишет Atlantic Council.

Подписавшиеся идентифицируют проблему в первом предложении: "конфликт в и вокруг Украины". Это описание скрывает происхождение проблемы и делает невозможным поиск подходящего решения. "Конфликт в и вокруг Украины" начался, когда российские войска в российских формах, но действуя без опознавательных знаков, захватили украинский полуостров Крым и Москва аннексировала его,

– говорится в сообщении.

Так теперь выглядит ссылка, где был план

Вот что предлагали эти 12 шагов, которых уже нет на сайте:

Возобновление Совместного центра по контролю и координации (СЦКК).

Расширение темы переговоров "нормандской четверки" с включением проблемы прекращения боев.

Увеличение количества пунктов пропуска на Донбассе.

Розыск пропавших без вести.

Разминирование на Донбассе.

Восстановление инфраструктуры с участием Евросоюза, западных компаний и России.

Создание на Донбассе зоны свободной торговли с особым налогообложением.

Поэтапное снятие санкций против России по результатам выполнения минских соглашений.

Устранение радиационной опасности на Донбассе.

Новый диалог между евроатлантическими структурами о построении взаимной безопасности.

Поддержка и определение сфер взаимодействия между ЕС и Россией.

Запуск нового национального диалога по проблемам идентичности.

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Что нужно знать о Мюнхенской конференции по безопасности?

Это самый авторитетный международный форум. Коференция объединяет даже совершенно противоположные политические режимы ради поиска общих ответов. Огромную роль играют кулуарные встречи и договоренности.



Конференция проходит в столице Баварии Мюнхене с 1963 года. В 2020 году мероприятие пройдет в 56 раз. Продлится оно с 14 до 16 февраля. В этом году главными темами станут конфликты и разоружения, вопросы климата и здравоохранения. Главный профиль конференции – кризисный менеджмент.



Сейчас есть 27 кризисов, которые требуют обсуждения.

Впервые Мюнхенскую конференцию по безопасности посетит президент Украины Владимир Зеленский.