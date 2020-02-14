Скандальный план "завершение войны в Украине" уже исчез с сайта : что случилось
План "примирения" Украины и России авторства трех западных аналитических центров и Российского совета международных дел без объяснений удалили с сайта Мюнхенской конференции по безопасности. Перед этим его раскритиковали за антиукраинские тезисы и отсутствие упоминания о Крыме.
Сообщение о поддержке этого документа и соавторство Мюнхенской конференции по безопасности также исчезло с сайта.
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Никаких дополнительных сообщений с объяснением этих действий пока нет.
Что это за план
Его предложили на Мюнхенской конференции 14 февраля. Эти 12 шагов для достижения мира» разработали без привлечения официального Киева.
- Этот план предусматривал возобновление сотрудничества Запада с Россией без деоккупации Крыма и без выполнения требований по Донбассу.
- В то же время он предлагает постепенное снятие санкций с России, сближение России с Евросоюзом.
- План также предлагает "Всеукраинский общенациональный диалог по определению новой идентичности Украины, который учтет взгляд соседей Украины, включая Россию".
В разработке этого документа принимали участие трое украинских экспертов: Василий Филипчук, Александр Чалый и Алексей Семений. Все они известны тяготением к сотрудничеству с Россией и учетом ее интересов.
Американские эксперты отмечают, что некоторые из шагов резонируют с идеями, выдвинутыми российской стороной, пишет Atlantic Council.
Подписавшиеся идентифицируют проблему в первом предложении: "конфликт в и вокруг Украины". Это описание скрывает происхождение проблемы и делает невозможным поиск подходящего решения. "Конфликт в и вокруг Украины" начался, когда российские войска в российских формах, но действуя без опознавательных знаков, захватили украинский полуостров Крым и Москва аннексировала его,
– говорится в сообщении.
Так теперь выглядит ссылка, где был план
Вот что предлагали эти 12 шагов, которых уже нет на сайте:
- Возобновление Совместного центра по контролю и координации (СЦКК).
- Расширение темы переговоров "нормандской четверки" с включением проблемы прекращения боев.
- Увеличение количества пунктов пропуска на Донбассе.
- Розыск пропавших без вести.
- Разминирование на Донбассе.
- Восстановление инфраструктуры с участием Евросоюза, западных компаний и России.
- Создание на Донбассе зоны свободной торговли с особым налогообложением.
- Поэтапное снятие санкций против России по результатам выполнения минских соглашений.
- Устранение радиационной опасности на Донбассе.
- Новый диалог между евроатлантическими структурами о построении взаимной безопасности.
- Поддержка и определение сфер взаимодействия между ЕС и Россией.
- Запуск нового национального диалога по проблемам идентичности.
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Что нужно знать о Мюнхенской конференции по безопасности?
Это самый авторитетный международный форум. Коференция объединяет даже совершенно противоположные политические режимы ради поиска общих ответов. Огромную роль играют кулуарные встречи и договоренности.
Конференция проходит в столице Баварии Мюнхене с 1963 года. В 2020 году мероприятие пройдет в 56 раз. Продлится оно с 14 до 16 февраля. В этом году главными темами станут конфликты и разоружения, вопросы климата и здравоохранения. Главный профиль конференции – кризисный менеджмент.
Сейчас есть 27 кризисов, которые требуют обсуждения.
Впервые Мюнхенскую конференцию по безопасности посетит президент Украины Владимир Зеленский.