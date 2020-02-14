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      Скандальный план "завершение войны в Украине" уже исчез с сайта : что случилось

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      С сайта Мюнхенской конференции исчез скандальный план "завершение войны в Украине" / Securityconference

      План "примирения" Украины и России авторства трех западных аналитических центров и Российского совета международных дел без объяснений удалили с сайта Мюнхенской конференции по безопасности. Перед этим его раскритиковали за антиукраинские тезисы и отсутствие упоминания о Крыме.

      Сообщение о поддержке этого документа и соавторство Мюнхенской конференции по безопасности также исчезло с сайта.

      К теме: Встретятся ли украинцы с россиянами в Мюнхене

      Никаких дополнительных сообщений с объяснением этих действий пока нет.

      Что это за план

      Его предложили на Мюнхенской конференции 14 февраля. Эти 12 шагов для достижения мира» разработали без привлечения официального Киева.

      • Этот план предусматривал возобновление сотрудничества Запада с Россией без деоккупации Крыма и без выполнения требований по Донбассу.
      • В то же время он предлагает постепенное снятие санкций с России, сближение России с Евросоюзом.
      • План также предлагает "Всеукраинский общенациональный диалог по определению новой идентичности Украины, который учтет взгляд соседей Украины, включая Россию".

      В разработке этого документа принимали участие трое украинских экспертов: Василий Филипчук, Александр Чалый и Алексей Семений. Все они известны тяготением к сотрудничеству с Россией и учетом ее интересов.

      Американские эксперты отмечают, что некоторые из шагов резонируют с идеями, выдвинутыми российской стороной, пишет Atlantic Council.

      Подписавшиеся идентифицируют проблему в первом предложении: "конфликт в и вокруг Украины". Это описание скрывает происхождение проблемы и делает невозможным поиск подходящего решения. "Конфликт в и вокруг Украины" начался, когда российские войска в российских формах, но действуя без опознавательных знаков, захватили украинский полуостров Крым и Москва аннексировала его,
      – говорится в сообщении.

      Так теперь выглядит ссылка, где был план

      Вот что предлагали эти 12 шагов, которых уже нет на сайте:

      • Возобновление Совместного центра по контролю и координации (СЦКК).
      • Расширение темы переговоров "нормандской четверки" с включением проблемы прекращения боев.
      • Увеличение количества пунктов пропуска на Донбассе.
      • Розыск пропавших без вести.
      • Разминирование на Донбассе.
      • Восстановление инфраструктуры с участием Евросоюза, западных компаний и России.
      • Создание на Донбассе зоны свободной торговли с особым налогообложением.
      • Поэтапное снятие санкций против России по результатам выполнения минских соглашений.
      • Устранение радиационной опасности на Донбассе.
      • Новый диалог между евроатлантическими структурами о построении взаимной безопасности.
      • Поддержка и определение сфер взаимодействия между ЕС и Россией.
      • Запуск нового национального диалога по проблемам идентичности.

      Читайте также: Надо дать России шанс, несмотря на Украину, – глава Мюнхенской конференции

      Что нужно знать о Мюнхенской конференции по безопасности?
      Это самый авторитетный международный форум. Коференция объединяет даже совершенно противоположные политические режимы ради поиска общих ответов. Огромную роль играют кулуарные встречи и договоренности.

      Конференция проходит в столице Баварии Мюнхене с 1963 года. В 2020 году мероприятие пройдет в 56 раз. Продлится оно с 14 до 16 февраля. В этом году главными темами станут конфликты и разоружения, вопросы климата и здравоохранения. Главный профиль конференции – кризисный менеджмент.

      Сейчас есть 27 кризисов, которые требуют обсуждения.
      Впервые Мюнхенскую конференцию по безопасности посетит президент Украины Владимир Зеленский.

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Мюнхенская конференция Украина – Россия Новости Украины Новости политики Аннексия Крыма Война на Донбассе
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