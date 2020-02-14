На Мюнхенской конференции предлагают 12 шагов для достижения мира в Украине

На Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля предложили 12 шагов для достижения мира в Украине. Эти шаги можно сделать сейчас для решения вопросов безопасности, гуманитарных, экономических и политических проблем.

В 2020 году пройдет очередная встреча в нормандском формате, а работа Трехсторонней контактной группы и дипломатов дает надежду на завершение войны, в которой погибли более 13 тысяч человек, а около 2,5 миллионов украинцев стали вынужденными переселенцами. Об этом говорится в документе на сайте Мюнхенской конференции.

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В связи с этим участники конференции предлагают 12 шагов, которые можно сделать сейчас для решения вопросов безопасности, гуманитарных, экономических и политических проблем.

12 шагов для достижения мира в Украине

Возобновление Совместного центра по контролю и координации (СЦКК).

Расширение темы переговоров "нормандской четверки" с включением проблемы прекращения боев.

Увеличение количества пунктов пропуска на Донбассе.

Розыск пропавших без вести.

Разминирование на Донбассе.

Восстановление инфраструктуры с участием Евросоюза, западных компаний и России.

Создание на Донбассе зоны свободной торговли с особым налогообложением.

Поэтапное снятие санкций против России по результатам выполнения минских соглашений.

Устранение радиационной опасности на Донбассе.

Новый диалог между евроатлантическими структурами о построении взаимной безопасности.

Поддержка и определение сфер взаимодействия между ЕС и Россией.

Запуск нового национального диалога по проблемам идентичности.

Что известно о Мюнхенской конференции по безопасности

Одно из главных событий в сфере международной безопасности. Она объединяет даже совершенно противоположные политические режимы ради поиска общих ответов. Огромную роль играют кулуарные встречи и договоренности.

Конференция проходит в столице Баварии Мюнхене с 1963 года. Ее основали издатель Эвальд-Генрих фон Клейст-Шменцин и физик Эдвард Теллер. Клейст-Шменцин получил признание как борец против режима Гитлера, а Теллер – один из разработчиков водородной бомбы в США.

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