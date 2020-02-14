На Мюнхенской конференции предлагают 12 шагов для достижения мира в Украине
На Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля предложили 12 шагов для достижения мира в Украине. Эти шаги можно сделать сейчас для решения вопросов безопасности, гуманитарных, экономических и политических проблем.
В 2020 году пройдет очередная встреча в нормандском формате, а работа Трехсторонней контактной группы и дипломатов дает надежду на завершение войны, в которой погибли более 13 тысяч человек, а около 2,5 миллионов украинцев стали вынужденными переселенцами. Об этом говорится в документе на сайте Мюнхенской конференции.
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В связи с этим участники конференции предлагают 12 шагов, которые можно сделать сейчас для решения вопросов безопасности, гуманитарных, экономических и политических проблем.
12 шагов для достижения мира в Украине
- Возобновление Совместного центра по контролю и координации (СЦКК).
- Расширение темы переговоров "нормандской четверки" с включением проблемы прекращения боев.
- Увеличение количества пунктов пропуска на Донбассе.
- Розыск пропавших без вести.
- Разминирование на Донбассе.
- Восстановление инфраструктуры с участием Евросоюза, западных компаний и России.
- Создание на Донбассе зоны свободной торговли с особым налогообложением.
- Поэтапное снятие санкций против России по результатам выполнения минских соглашений.
- Устранение радиационной опасности на Донбассе.
- Новый диалог между евроатлантическими структурами о построении взаимной безопасности.
- Поддержка и определение сфер взаимодействия между ЕС и Россией.
- Запуск нового национального диалога по проблемам идентичности.
Что известно о Мюнхенской конференции по безопасности
- Одно из главных событий в сфере международной безопасности. Она объединяет даже совершенно противоположные политические режимы ради поиска общих ответов. Огромную роль играют кулуарные встречи и договоренности.
- Конференция проходит в столице Баварии Мюнхене с 1963 года. Ее основали издатель Эвальд-Генрих фон Клейст-Шменцин и физик Эдвард Теллер. Клейст-Шменцин получил признание как борец против режима Гитлера, а Теллер – один из разработчиков водородной бомбы в США.
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- Мюнхенская конференция в 2020 году является уже 56-ой и продлится 14-16 февраля. Она посвящена темам конфликтов и разоружения, вопросам климата и здравоохранения. Главный профиль конференции – кризисный менеджмент. Сейчас есть 27 кризисов, которые требуют обсуждения.