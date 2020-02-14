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      На Мюнхенській конференції пропонують 12 кроків для досягнення миру в Україні

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      На Мюнхенській конференції пропонують 12 кроків для досягнення миру в Україні / 5.ua (ілюстративне фото)

      На Мюнхенській конференції з безпеки 14 лютого запропонували 12 кроків для досягнення миру в Україні. Ці кроки можна зробити зараз для розв'язання питань безпеки, гуманітарних, економічних та політичних проблем.

      У 2020 році пройде чергова зустріч у нормандському форматі, а робота Тристоронньої контактної групи і дипломатів дає надію на завершення війни, в якій загинули понад 13 тисяч людей, а близько 2,5 мільйона українців стали вимушеними переселенцями. Про це мовиться в документі на сайті Мюнхенської конференції.

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      У зв'язку з цим учасники конференції пропонують 12 кроків, які можна зробити зараз для розв'язання питань безпеки, гуманітарних, економічних та політичних проблем.

      12 кроків для досягнення миру в Україні

      • Відновлення Спільного центру з контролю і координації (СЦКК).
      • Розширення теми переговорів "нормандської четвірки" з включенням проблеми припинення боїв.
      • Збільшення кількості пунктів пропуску на Донбасі.
      • Розшук зниклих безвісти.
      • Розмінування на Донбасі.
      • Відновлення інфраструктури за участю Євросоюзу, західних компаній і Росії.
      • Створення на Донбасі зони вільної торгівлі з особливим оподаткуванням.
      • Поетапне зняття санкцій проти Росії за результатами виконання мінських угод.
      • Усунення радіаційної небезпеки на Донбасі.
      • Новий діалог між євроатлантичними структурами про побудову взаємної безпеки.
      • Підтримка і визначення сфер взаємодії між ЄС і Росією.
      • Запуск нового національного діалогу щодо проблем ідентичності.

      Що відомо про Мюнхенську конференцію з безпеки

      • Одна з головних подій у сфері міжнародної безпеки. Вона об’єднує навіть абсолютно протилежні політичні режими заради пошуку спільних відповідей. Величезну роль грають кулуарні зустрічі та домовленості.
      • Конференція проходить у столиці Баварії Мюнхені з 1963 року. Її заснували видавець Евальд-Генріх фон Клейст-Шменцін і фізик Едвард Теллер. Клейст-Шменцін здобув визнання як борець проти режиму Гітлера, а Теллер – один з розробників водневої бомби у США.

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      • Мюнхенська конференція в 2020 році є вже 56-ою і триватиме 14 – 16 лютого. Вона присвячена темам конфліктів і роззброєння, питанням клімату та охорони здоров’я. Головний профіль конференції – кризовий менеджмент. Наразі є 27 криз, які потребують обговорення.
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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини Росії Мінські домовленості Нормандський формат Новини України Окуповані території Війна на Донбасі Мюнхенська конференція Новини політики
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