На Мюнхенській конференції пропонують 12 кроків для досягнення миру в Україні
На Мюнхенській конференції з безпеки 14 лютого запропонували 12 кроків для досягнення миру в Україні. Ці кроки можна зробити зараз для розв'язання питань безпеки, гуманітарних, економічних та політичних проблем.
У 2020 році пройде чергова зустріч у нормандському форматі, а робота Тристоронньої контактної групи і дипломатів дає надію на завершення війни, в якій загинули понад 13 тисяч людей, а близько 2,5 мільйона українців стали вимушеними переселенцями. Про це мовиться в документі на сайті Мюнхенської конференції.
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У зв'язку з цим учасники конференції пропонують 12 кроків, які можна зробити зараз для розв'язання питань безпеки, гуманітарних, економічних та політичних проблем.
12 кроків для досягнення миру в Україні
- Відновлення Спільного центру з контролю і координації (СЦКК).
- Розширення теми переговорів "нормандської четвірки" з включенням проблеми припинення боїв.
- Збільшення кількості пунктів пропуску на Донбасі.
- Розшук зниклих безвісти.
- Розмінування на Донбасі.
- Відновлення інфраструктури за участю Євросоюзу, західних компаній і Росії.
- Створення на Донбасі зони вільної торгівлі з особливим оподаткуванням.
- Поетапне зняття санкцій проти Росії за результатами виконання мінських угод.
- Усунення радіаційної небезпеки на Донбасі.
- Новий діалог між євроатлантичними структурами про побудову взаємної безпеки.
- Підтримка і визначення сфер взаємодії між ЄС і Росією.
- Запуск нового національного діалогу щодо проблем ідентичності.
Що відомо про Мюнхенську конференцію з безпеки
- Одна з головних подій у сфері міжнародної безпеки. Вона об’єднує навіть абсолютно протилежні політичні режими заради пошуку спільних відповідей. Величезну роль грають кулуарні зустрічі та домовленості.
- Конференція проходить у столиці Баварії Мюнхені з 1963 року. Її заснували видавець Евальд-Генріх фон Клейст-Шменцін і фізик Едвард Теллер. Клейст-Шменцін здобув визнання як борець проти режиму Гітлера, а Теллер – один з розробників водневої бомби у США.
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- Мюнхенська конференція в 2020 році є вже 56-ою і триватиме 14 – 16 лютого. Вона присвячена темам конфліктів і роззброєння, питанням клімату та охорони здоров’я. Головний профіль конференції – кризовий менеджмент. Наразі є 27 криз, які потребують обговорення.