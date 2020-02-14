На Мюнхенській конференції пропонують 12 кроків для досягнення миру в Україні

На Мюнхенській конференції з безпеки 14 лютого запропонували 12 кроків для досягнення миру в Україні. Ці кроки можна зробити зараз для розв'язання питань безпеки, гуманітарних, економічних та політичних проблем.

У 2020 році пройде чергова зустріч у нормандському форматі, а робота Тристоронньої контактної групи і дипломатів дає надію на завершення війни, в якій загинули понад 13 тисяч людей, а близько 2,5 мільйона українців стали вимушеними переселенцями. Про це мовиться в документі на сайті Мюнхенської конференції.

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У зв'язку з цим учасники конференції пропонують 12 кроків, які можна зробити зараз для розв'язання питань безпеки, гуманітарних, економічних та політичних проблем.

12 кроків для досягнення миру в Україні

Відновлення Спільного центру з контролю і координації (СЦКК).

Розширення теми переговорів "нормандської четвірки" з включенням проблеми припинення боїв.

Збільшення кількості пунктів пропуску на Донбасі.

Розшук зниклих безвісти.

Розмінування на Донбасі.

Відновлення інфраструктури за участю Євросоюзу, західних компаній і Росії.

Створення на Донбасі зони вільної торгівлі з особливим оподаткуванням.

Поетапне зняття санкцій проти Росії за результатами виконання мінських угод.

Усунення радіаційної небезпеки на Донбасі.

Новий діалог між євроатлантичними структурами про побудову взаємної безпеки.

Підтримка і визначення сфер взаємодії між ЄС і Росією.

Запуск нового національного діалогу щодо проблем ідентичності.

Що відомо про Мюнхенську конференцію з безпеки

Одна з головних подій у сфері міжнародної безпеки. Вона об’єднує навіть абсолютно протилежні політичні режими заради пошуку спільних відповідей. Величезну роль грають кулуарні зустрічі та домовленості.

Конференція проходить у столиці Баварії Мюнхені з 1963 року. Її заснували видавець Евальд-Генріх фон Клейст-Шменцін і фізик Едвард Теллер. Клейст-Шменцін здобув визнання як борець проти режиму Гітлера, а Теллер – один з розробників водневої бомби у США.

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