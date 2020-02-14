Мюнхенська конференція: конфлікт в Україні – постійна загроза безпеці в євроатлантичному регіоні

У заяві Мюнхенської конференції з безпеки 14 лютого мовиться, що війна в Україні не лише робить неможливою нормалізацію діалогу між Києвом і Москвою, але й залишається постійною загрозою безпеці та стабільності в євроатлантичному регіоні.

"Конфлікт в Україні та навколо неї є трагедією для всіх, хто постраждав від насильства. Це точка спалаху, катастрофічного прорахунку, і вона залишається постійною загрозою безпеці та стабільності в євроатлантичному регіоні", – мовиться в заяві Мюнхенської конференції.

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У заяві також зазначено, що політичне рішення має вирішальне значення для припинення збройного конфлікту на Донбасі, покращення перспектив конструктивного діалогу між Україною та Росією, разом з питанням Криму та покращенням євроатлантичної безпеки загалом.

Вирішення нагальних питань безпеки, гуманітарних, економічних та політичних проблем також допоможуть зменшити напругу між Росією та Заходом. Вони також сприятимуть розбудові стійкої архітектури взаємної безпеки в євроатлантичному регіоні, разом з посиленим співробітництвом щодо зменшення ядерної загрози.

Останні події відкрили шлях до прогресу:

Серед них у заяві згадані взаємне звільнення ув'язнених;

угода про визначення додаткових пунктів розведення сил;

жовтнева домовленість щодо виборів у Донецьку та Луганську;

надання спеціального статусу цим регіонам після виборів у разі підтвердження з боку ОБСЄ, що вибори пройшли справедливо та вільно;

саміт у Парижі в нормандському форматі.

Автори заяви нагадали, що в 2020 році планується наступна зустріч у нормандському форматі, триватиме робота в Тристоронній контактній групі та інші дипломатичні обміни.

Все це надає можливість рухатися вперед до завершення війни, яка за останні 6 років забрала життя понад 13 тисяч людей, залишила пораненими понад 25 тисяч, а 2,5 мільйона людей вигнала зі своїх будинків. Віконце можливостей, яке відчинилося, не можна втрачати,

– наголошується в заяві Мюнхенської конференції.

Що відомо про Мюнхенську конференцію

Мюнхенська конференція – одна з головних подій у сфері міжнародної безпеки, яка проходить у столиці Баварії Мюнхені. Вона об’єднує навіть абсолютно протилежні політичні режими заради пошуку спільних відповідей. Величезну роль грають кулуарні зустрічі та домовленості.

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Конференція існує з 1963 року, була заснована видавцем Евальдом-Генріхом фон Клейст-Шменціном і фізиком угорського походження Едвардом Теллером. Клейст-Шменцін здобув визнання як борець проти режиму Гітлера, а Теллер – один з розробників водневої бомби у США.

Мюнхенська конференція в 2020 році проходить 14-16 лютого і є вже 56-ою. Вона присвячена темам конфліктів і роззброєння, питанням клімату та охорони здоров’я. Головним профілем конференції є, втім, кризовий менеджмент. Криз, які потребують обговорення, наразі 27.