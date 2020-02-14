Мюнхенська конференція з безпеки 2020: чи можна попередити глобальний конфлікт

На три дні Мюнхен стане центром дискусій про безпеку, політичне майбутнє та переосмислення цінностей для всього світу. 24 канал розповідає, на кого зі світових лідерів чекати, про що будуть говорити та з чим приїде Україна.

Що таке Мюнхенська безпекова конференція

Мюнхенська конференція з безпеки/ photo: сайт конференції

Одна з головних подій у сфері міжнародної безпеки, яка проходить у столиці Баварії Мюнхені. Вона об’єднує навіть абсолютно протилежні політичні режими заради пошуку спільних відповідей. Як і в Давосі, величезну роль грають кулуарні зустрічі та домовленості.

Існує з 1963 року, була заснована видавцем Евальдом-Генріхом фон Клейст-Шменціном, (ним же велася до 1998 року, пішов з життя у 2013) і фізиком угорського походження Едвардом Теллером (1908-2003). Клейст-Шменцін здобув визнання як борець проти режиму Гітлера, а Теллер – один з розробників водневої бомби в США.

Спочатку, конференція називалася приблизно так: "міжнародна зустріч для експертів з оборони". Перші 30 років вона була майже виключно присвячена проблемам НАТО і лише згодом вийшла на глобальний рівень із запрошенням таких країн як Росія, Україна, Китай, Канада та Японія.

Проводиться у розкішному готелі Bayerischer Hof в центрі міста. Навколо конференції будуть підвищені заходи безпеки, тисячі поліцейських. Зайти всередину можна буде лише при наявності діючої акредитації. Як і в Давосі, кожен рік очікуються протести проти проведення конференції.

Зараз головний пост на конференції займає Вольфганг Ішингер – провідний австрійський юрист, політолог, дипломат. Також він є модератором від ОБСЄ щодо врегулювання конфлікту в Україні. Цьогорічна конференція відкриється 14-го лютого.

Кого чекати в Мюнхені

Голова МЗС Ірану Джавад Заріф виступає на конференції, 2011 рік/ photo: Wikipedia

Не всі світові лідери приїдуть на конференцію (зокрема, не буде канцлера Німеччини Ангели Меркель), але від ЄС заявлені: президент Франції Емануель Макрон, міністр оборони ФРН Аннегрет Крамп-Карренбауер, президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр, голова МЗС ФРН Хайко Маас, президент Литви Гітанас Науседа, голова уряду Нідерландів Марк Рютте, канцлер Австрії Себастьян Курц.

Делегація США включатиме спікера Палати Представників Конгресу США Ненсі Пелозі, міністра оборони США Марка Еспера, Держсекретаря Майка Помпео. З Росії має прибути незмінний голова МЗС Сергій Лавров.

Також відвідають прем’єрміністр Канади Джастін Трюдо, засновник Facebook Марк Цукерберг, голова ВОЗ Тедрос Аданом Гебреєсус, Генсек НАТО Єнс Столтенберг, голова МЗС КНР Ван Ї і його колега з Ірану Джавад Заріф. Цікавих гостей двоє: президент частково визнаної республіки Косово Хашім Тачі та міністр закордонних справ Ємену (у вигнанні) Мохаммед Аль-Гадрамі. На противагу косоварам, про план приїхати на конференцію оголосив і лідер Сербії Александар Вучіч.

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Ключовою темою стала “беззахідність” – країни умовного Заходу не відчувають впевненості у своїх цінностях та стратегічному напрямку. Для одних це "занадто ліберальний світ", для інших – "загроза від націоналізму". Глибина розриву між двома політичними полюсами збільшується. У цей самий час, автори безпекового прогнозу кажуть: "посилення небажання Заходу вступати в жорстокі конфлікти за кордоном не означає, що ці конфлікти зникають".

Тінь глобального конфлікту завжди є на горизонті. Проблеми в Європі, завжди готові вибухнути Близький Схід та Африка, протистояння Ірану, дихання нової фінансової кризи, ріст популізму, стримування Росії – все це стане темами для обговорення під час конференції. Не залишиться без уваги і новий "мирний план" Трампа для Ізраїлю та Палестини.

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З іншого боку, багато громадян ЄС хочуть, щоб Союз активніше виявляв свою волю, а не просто слідував за США, втрачаючи суб’єктність на міжнародній арені. Після виходу Британії з ЄС знову постає питання щодо колективної оборони НАТО, зважаючи на можливе приєднання Північної Македонії. Тож Балкани будуть активно виступати під час заходу.

Туреччина продовжує операцію в сирійському Ідлібі, де протистоїть армії президента Башара Асада та російським силам. Заявлена присутність одного з ключових людей у цій темі – міністра оборони Туреччини Хулусі Акара. Ірак, який останнім часом став ключовою точкою протистояння між США та Іраном, представить Мохаммед Алі Аль-Хакім, голова міністерства закордонних справ.

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Про що будуть говорити і де тут Україна

Найбільша пов'язана з Україною подія – "Український ланч"/ photo: скриншот з Youtube

Щодо програми, то у перший день слід чекати дискусій про “захист Заходу” та виклики які перед ним стоять. У другій половині - про світовий порядок, що змінюється, міжнародну торгівлю та особливу вечірню сесію по ситуації в Лівії (так звана “нічна сова”). Субота розпочнеться з дискусії про НАТО і продовжиться регіональною безпекою і кліматичною безпекою. Нарешті, в неділю можна буде почути про майбутнє Євросоюзу.

Окремої української панелі не передбачено, бо світ переймається насамперед глобальними викликами. Серед них зараз і коронавірус, який підриває глобальну економіку та впливає на політичні процеси.

На полях конференції нібито планують провести зустріч голів МЗС “Нормандської четвірки”. Також заплановано проведення “Українського ланчу”. Гостями будуть президент Естонії Керсті Кальюланд, Мірча Геоане, заступник генерального секретаря НАТО; Петер Хультквіст, міністр оборони Швеції; Мірослав Лайчак, міністр закордонних та європейських справ Словацької Республіки, Еді Рама, прем'єр-міністр Албанії; Курт Волкер, колишній спеціальний представник з питань переговорів щодо України Сполучених Штатів Америки, колишній посол і постійний представник Сполучених Штатів Америки при НАТО; Станіслав Асьєєв, автор Радіо Свобода та інші.

Незважаючи на івенти в Давосі та в Мюнхені, підтримка нашої країни спадатиме, вважають опитані 24 каналом експерти. Наскільки про Україну будуть говорити у Баварії, залежить від самих її представників. Президент Зеленський точно відвідає Мюнхен. Що можна зробити? Напрацьовувати діалог на рівні ключових союзників (і просити про надання цього статусу).

Коли цінності знаходяться під загрозою ззовні та всередині, шукати точки дотику все складніше. Але саме такі заходи як Мюнхенська безпекова конференція, дають можливість знайти їх.