Шанс на відродження чи збитки: що чекає на британську економіку після Brexit

Хоч Велика Британія уже не є членом Євросоюзу, до кінця 2020 року у економічних відносинах між ними фактично нічого не змінюється. За цей час Лондон та Брюссель повинні укласти угоду про торгівлю за нових умов. Якою вона може бути і як Brexit вплине на економічну ситуацію у Британії – у матеріалі 24 каналу.

Чого очікувати від переговорів?

Велика Британія після Brexit не має наміру дотримуватися стандартів ЄС у певних сферах. Йдеться, зокрема, про права працівників, субсидії та захист навколишнього середовища. З перших заяв британських чиновників можна зрозуміти, що Лондон має намір спробувати налагодити більш тісні економічні відносини з країнами інших континентів напротивагу Євросоюзу. Крім того,. Йдеться, зокрема, про права працівників, субсидії та захист навколишнього середовища.

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Про це напередодні заявив прем’єр-міністр країни Борис Джонсон, виступаючи перед дипломатами та підприємцями у Грінвічі (текст промови опубліковано на сайті британського парламенту).

Це не означає, що в цих сферах буде відсутнє будь-яке регулювання. Джонсон запевняє:

Британія і без примусового укладання договору буде дотримуватися високих стандартів, які в багато разів кращі, ніж ті, що в ЄС.

Що стосується торгівлі, то британський прем’єр бажає досягти домовленостей рівня торговельної угоди Євросоюзу та Канади. Проте готовий прийняти і більш загальний договір, як, наприклад, угода між ЄС та Австралією.

Торговельну угоду Канада та ЄС підписали у 2016 році, великою мірою вона набрала чинності у вересні 2019-го. Проте процес повного впровадження буде тривати протягом семи років.



Згідно з документом, 98% товарів, якими торгують Євросоюз і Канада, не будуть обкладатися митом. Також вона спрощує інші види економічної діяльності, хоч і має певні обмеження та не скасовує перевірок на кордонах.

Як повідомляє Bloomberg з посиланням на власне джерело, Джонсон готовий вийти з переговорів і без угоди. У такому разі, після грудня 2020 року, торговельні відносини між Британією та Євросоюзом будуть регулюватися загальними правилами Світової організації торгівлі (СОТ). Вони передбачають, зокрема, наявність мит аж до врегулювання питання їхнього зниження.

ЄС своєю чергою бажає укласти торговельну угоду зі Сполученим Королівством на умовах рівної конкуренції: без мит та демпінгу. І це важливо для того, щоб Лондон – другий за величиною у світі фінансовий центр – зберіг доступ до величезного ринку Євросоюзу. Адже торгівля між Великою Британією та країнами ЄС за правилами СОТ збільшить вартість товарів, а сам її обсяг стане меншим.



Чи варте воно того? / Getty Images

Під час переговорів з ЄС фінансовий сектор, очевидно, є ахіллесовою п'ятою Великої Британії, пише DW. Таким чином Брюссель може погрожувати обмеженням доступу до ринку ЄС задля задоволення інших вимог, таких як доступ до риболовлі у водах Британії.

У цілому ж фахівці розділилися на два табори: одні переконані, що після Brexit економіка Британії стрімко піде вгору, тоді як інші чітко бачать її занепад. Розглядаємо два умовні варіанти розвитку подій.

Сценарій перший: оптимістичний

Британія вступила в нову еру потенційно глибоких структурних змін. Ті, хто оплакує вихід країни з ЄС, впевнені, що наслідки Brexit будуть дуже болючими. Але є й такі, хто вважає це можливістю, а не загрозою.

Як пише The Guardian, аргумент останніх є потрійним:

британська економіка потребує перезавантаження;

Європа теж не працює;

тепер буде простіше зробити необхідні зміни за межами ЄС.

Темпи зростання Великої Британії з моменту вступу до Європейського економічного співтовариства (ЄЕС) у 1973 році були повільнішими, ніж у десятки років, що передували цьому. Більше того, зростання було зосереджене в одному куті економіки, у Лондоні та на південному сході.

Не призвело до прискорення темпів зростання Європи і створення єдиного ринку у 1980-х роках. Значною мірою через те, що економічна політика – одержимість контролем над інфляцією та бюджетним дефіцитом – стримувала країни.

Наразі ж Лондон є одним із світових лідерів у галузі штучного інтелекту і може скористатися цією конкурентною перевагою, коли матиме змогу встановити власні норми.



Борис Джонсон під час виступу в Грінвічі / gov.uk

З позитивних моментів, на думку експертів, очікується і "підвищення економічної впевненості" Британії, що призведе до більшої кількості інвестиційних рішень та створення робочих місць.

Також The Guardian зазначає: попри побоювання негативних змін на ринку праці, кількість працевлаштованих осіб у Британії у кінці 2019-го підскочила на 208 тисяч – до рекордно високого рівня у 32,9 млн, що майже вдвічі перевищує прогноз економістів. Безробіття залишилося на 45-річному мінімумі – 3,8%.

Ринок житла у Сполученому Королівстві в грудні також виявив ознаки відновлення. Крім того, після голосування за Brexit зростання цін на нерухомість у Лондоні та прилеглих районах сповільнилося. Ціни ж у Мідлендсі та на півночі Англії продовжують зростати. Окремі дані показали, що кількість іпотечних кредитів, затверджених банками, у грудні підскочила до найвищого рівня протягом майже п'яти років.

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Без митного союзу ЄС Британія зможе використовувати нові свободи для того, щоб прив'язати експортерів до центрів динамічного зростання по всьому світу, пише Politico. З 2010 року експорт з Велиуої Британії до ЄС зріс на 10%, тоді як продажі в США – на 41%, до Китаю – на 60%, Нової Зеландії – на 40%, Японії – на 60%.

Встановлюючи власні тарифи та торгову політику за допомогою угод про вільну торгівлю з іншими країнами, Лондон може збільшити вибір для британських споживачів, що своєю чергою покращить якість та знизить ціни.

Сценарій другий: негативний

Однак оптимізм економістів, що підтримують Brexit, не розділяють їхні опоненти, яких значно більше. Так, головний економіст Центру європейських реформ Джон Спрингфорд у коментарі The Financial Times заявляє: очікування значного поліпшення економічної ситуації від Brexit було "дурним". За його словами, це передусім призведе до зменшення активності в компаніях, залежних від вільного переміщення людей або торгівлі товарами без мита.



Влада Британії може робити гірше собі

До того ж, економіка Великої Британії уже зазнала значних збитків з моменту референдуму в червні 2016 року. Опубліковані Bloomberg дані показали, що країна вже на 130 млрд фунтів (170 млрд доларів) бідніша. Цей показник, ймовірно, досягне 200 млрд фунтів (261 млрд доларів) до кінця 2020 року.

Незважаючи на відсутність "жорсткого" виходу з ЄС, поки що економіка Британії все ж відстає від інших країн G7. Невизначеність Brexit спонукала фірми до затримки інвестицій, а фунт, який падав, спричинив інфляцію, що гальмує споживчі витрати. Зокрема, після референдуму 2016 року інвестиції в бізнес були стримані, а річне економічне зростання вдвічі скоротилося – до 1% з 2%.

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Банк Англії не очікує нічого кращого протягом найближчих двох років, оскільки він знизив прогнози зростання на 2021 та 2022 роки до 0,8% та 1,4% відповідно – таким чином частково відображаючи свою думку про те, що вихід Британії з ЄС є економічно збитковим.

Тим часом десятки міжнародних банків із Лондона вже перенесли частину своїх операцій у Франкфурт, Париж, Люксембург та Дублін, щоб зберегти "паспортні" права на діяльність у ЄС.

Побоювання перед виїздом десятків тисяч робочих місць із столиці Британії ще не виправдалися, хоча, за даними Ernst & Young, уже перемістилися близько 7000 посад.



Існує низка ризиків для економіки Британії / Getty Images

Є стурбованість і щодо впливу на робочі місця, особливо в автомобільному секторі. Це може коштувати галузі мільярди доларів, передає The Week. Так, виробництво автомобілів у Британії впало на 14,2% у 2019 році – найшвидше падіння після кризи 2008-2009 років. Деякі автовиробники закривають заводи на додаткові дні у випадку зриву, пов’язаного з Brexit.

Експорт також зменшився, а попит – на 26,4% з Китаю та 17,7% – з Японії. Хоча Джонсон прагне покращити торговельні відносини зі США, куди надсилаються 19% експортованих автомобілів.

Нова невпевненість щодо майбутніх торгових відносин Британії з ЄС може коштувати економіці Сполученого Кололівства 4,4 млрд фунтів (понад 5 млрд доларів) на рік до кінця 2020-го та 15 млрд фунтів (19,5 млрд доларів) на кінець десятиліття – 2029 рік, якщо угоди не буде досягнуто, зазначає Independent.

Таким чином збитки для економіки Лондона будуть продовжуватися, поки нові домовленості остаточно не врегулюються.

Детальніше, що зміниться після Brexit і які його наслідки, читайте у матеріалі 24 каналу.

Що відомо про Brexit?Референдум щодо членства Британії у ЄС відбувся 23 червня 2016 року. 51,9% громадян, що взяли участь у голосуванні, виявили бажання покинути ЄС, натомість 48,1% виборців проголосували за те, щоб залишитись у складі Євросоюзу. 1 лютого 2020 року Велика Британія офіційно перестала бути членом ЄС.



Угода щодо Brexit передбачає порядок виходу держави з євроспілки. Також передбачені питання щодо дотримання прав громадян, перехідний період та фінансові питання. Вона визначає перехідний період, який триватиме з 1 лютого до 31 грудня 2020 року.



Крім того, визначаються питання щодо Північної Ірландії та Гібралтару – після виходу з ЄС у них залишиться спільний кордон з країнами блоку.