Британія без ЄС: що зміниться після Brexit і які його наслідки

Велика Британія, яка 47 років була членом Євросоюзу, з 1 лютого залишає організацію. Що зміниться для самих британців та Європи, на які ризики варто очікувати і чи є імовірність повернення - аналізують західні ЗМІ.

Велика Британія офіційно покидає Європейський Союз. З 1 лютого настає 11-місячний перехідний період, під час якого країна продовжуватиме дотримуватися правил Євросоюзу і платити гроші організації. Тобто більшість речей залишиться на своїх місцях, однак і змін не уникнути.

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Що змінюється після 31 січня?

ВВС пише про основні нововведення після Brexit.

73 депутати Великої Британії втрачають свої місця у Європарламенті , оскільки країна покидає всі політичні установи та організації ЄС.

, оскільки країна покидає всі політичні установи та організації ЄС. Британії більше не буде на самітах ЄС. Прем'єр-міністру Борису Джонсону потрібно буде робити спеціальні запити, якщо він захоче приєднатися до інших лідерів на самітах Ради ЄС у майбутньому. Британські міністри також більше не будуть відвідувати регулярні засідання ЄС.

Прем'єр-міністру Борису Джонсону потрібно буде робити спеціальні запити, якщо він захоче приєднатися до інших лідерів на самітах Ради ЄС у майбутньому. Британські міністри також більше не будуть відвідувати регулярні засідання ЄС. Лондон зможе домовлятися з країнами світу про встановлення нових правил купівлі та продажу товарів та послуг . Поки країна була членом ЄС, їй не дозволялося проводити офіційні торговельні переговори з такими державами, як США та Австралія. Тепер це, на думку прихильників Brexit, сприятиме розвитку власної економіки країни. Також буде йтися про досягнення угоди про торгівлю між Британією та ЄС до завершення перехідного періоду.

. Поки країна була членом ЄС, їй не дозволялося проводити офіційні торговельні переговори з такими державами, як США та Австралія. Тепер це, на думку прихильників Brexit, Також буде йтися про досягнення угоди про торгівлю між Британією та ЄС до завершення перехідного періоду. Паспорти громадян Великої Британії змінять колір: поки що вони бордові, а стануть синіми. Проте документи старого зразка будуть чинними також.

громадян Великої Британії змінять колір: поки що вони бордові, а стануть синіми. Проте документи старого зразка будуть чинними також. Німеччина не видаватиме своїх громадян до Британії – Конституція ФРН дозволяє екстрадувати своїх громадян лише до країн ЄС (це не поширюється на перехідний період).



Прихильники Brexit сьогодні святкують / Getty Images

Що залишається, як було, до завершення перехідного періоду?

Подорожі – до громадян Великої Британії все ще будуть застосовуватися ті ж правила, як і до громадян ЄС.

Водійські посвідчення та паспорти домашніх тварин.

Європейська картка медичного страхування (EHIC).

Життя та робота британців у ЄС.

Пенсії – громадяни Британії, які проживають у ЄС, продовжуватимуть отримувати свою державну пенсію.

Британія продовжить робити внески до бюджету ЄС.

Торгівля між Британією та ЄС триватиме без додаткових зборів.



Раніше британці вимагали якомога швидшого виходу з ЄС / Getty Images

Що точно зміниться після перехідного періоду?

Daily Mail зазначає: багато моментів, які стосуються існування Британії та ЄС після Brexit, досі не визначено. І насправді достеменно невідомо, якими для британців будуть наступні 11 місяців, не кажучи вже про подальші прогнози. Однак дещо можна говорити точно:

Подорож до Європи для британців потребуватиме додаткового планування, особливо з домашніми тваринами. Потрібно буде придбати міжнародне посвідчення водія. Британцям-туристам не знадобиться віза для коротких поїздок до країн ЄС, Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії чи Швейцарії. Однак буде потрібен дозвіл на довше перебування, на роботу чи навчання, або у відрядження. Також завершиться гарантований безкоштовний роумінг на території ЄС.

Якщо 1,3 мільйона британців, які проживають в ЄС , хочуть залишитися у Європі, вони повинні подати заяву на отримання статусу постійного проживання до червня 2021 року та довести, що вони там перебувають щонайменше п'ять років.

, хочуть залишитися у Європі, вони повинні подати заяву на отримання статусу постійного проживання до червня 2021 року та довести, що вони там перебувають щонайменше п'ять років. Три мільйони європейців, які живуть у Великій Британії, зможуть залишатися також, але вони повинні подати заявку на отримання врегульованого статусу (або попередньо врегульованого) до кінця 2020 року. Після цієї дати ті, хто подає заявку на проживання у Британії, повинні будуть відповідати певним критеріям, таким як рівень освіти та володіння мовою.

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Зростуть ціни на нерухомість у Британії. Як очікується, середня вартість будинку стане вищою на 15,3 відсотка.

у Британії. Як очікується, середня вартість будинку стане вищою на 15,3 відсотка. Лондон відмовиться від Спільної рибної політики ЄС , яка дозволяє всім країнам Євросоюзу ловити рибу в межах 12 морських миль від британського узбережжя. До Brexit квоти на вилов встановлював ЄС.

, яка дозволяє всім країнам Євросоюзу ловити рибу в межах 12 морських миль від британського узбережжя. До Brexit квоти на вилов встановлював ЄС. Міжнародна співпраця в боротьбі з тероризмом та пошуку злочинців стане складнішою через вихід Британії з ЄС. Країна лише на час перехідного періоду збереже доступ до баз даних ЄС, які стосуються боротьби зі злочинністю. Лондон муситиме окремо налагоджувати співпрацю з Євросоюзом у галузі безпеки.

Британія запровадить нові імміграційні правила. Які саме – наразі невідомо. Міграція тепер буде у полі британського законодавства, а Борис Джонсон не раз заявляв про бажання обмежити приплив нелегальних мігрантів з країн ЄС.

Що стосується змін для Північної Ірландії, то країна юридично залишиться британською митною територією, але в реальності митний кордон буде проходити між Північною Ірландією та рештою Великої Британії.



Частина британців все ще сподівається на повернення / Getty Images

Три моменти Brexit, які роблять Британію сильнішою

Brexit – це чесне виконання обіцянки, пише Politico. Видання розповідає, у чому основні переваги виходу з ЄС для Британії.

По-перше, підтвердження демократії. Битва за Brexit розчарувала та виснажила однаково його противників та прихильників. Однак, виходячи з ЄС, Сполучене Королівство підтверджує: його громадяни живуть у демократії, яка їх не підводить.

По-друге, торгівля. Без митного союзу ЄС Британія зможе використовувати нові свободи для того, щоб прив'язати експортерів до центрів динамічного зростання по всьому світу. З 2010 року експорт з Британії до ЄС зріс на 10 відсотків, тоді як продажі в США – на 41 відсоток, до Китаю – на 60 відсотків, Нової Зеландії – на 40 відсотків, Японії – на 60 відсотків.

Встановлюючи власні тарифи та торгову політику за допомогою угод про вільну торгівлю з іншими країнами, Лондон може збільшити вибір для британських споживачів, що, в свою чергу, покращить якість та знизить ціни.

По-третє, імміграція. Сполучене Королівство запровадить власну імміграційну структуру, яка буде зручною для самих британців і введе обмеження, зокрема, для робочих мігрантів з інших країн.



Противники Brexit переконані: буде лише гірше / Getty Images

Чи справді Brexit завершиться до грудня 2020 року?

Аналітики Business Insider переконані: як тільки Велика Британія покине ЄС, негайно виникне низка нових термінів Brexit. Зокрема:

1 липня 2020 року: Британія повинна вирішити, чи варто вимагати продовження перехідного періоду на заплановані 11 місяців.

Британія повинна вирішити, чи варто вимагати продовження перехідного періоду на заплановані 11 місяців. До 26 листопада 2020 року Британія повинна домовитися про нову торговельну угоду з ЄС.

Британія повинна домовитися про нову торговельну угоду з ЄС. 31 грудня 2020 року завершується перехідний період. До цього моменту Джонсону потрібно буде або домовитися і ратифікувати нову торговельну угоду, або домовитися про продовження перехідного періоду, або ж піти у відставку через розірвання торговельних зв'язків із найбільшим партнером.

Джонсон багато разів наполягав на тому, що він не допустить подальшого продовження Brexit. Однак подібні заяви він робив і раніше ("вийти з ЄС до 31 жовтня або померти в канаві").

Професор аналітичного центру "Зміна Європи" Ананд Менон зазначив виданню, що, навіть якщо Джонсон відмовиться продовжувати перехідний період і, натомість, погодиться на якусь основну угоду з ЄС вчасно, більш глибокі переговори, ймовірно, триватимуть ще довгі роки.

Переговори з ЄС ніколи не закінчуються. Подивіться на Швейцарію – це лише постійні переговори з ЄС. Наше бажання покращити умови торгівлі також ніколи не закінчиться,

– говорить експерт.

З чого почався Brexit?Референдум щодо членства Британії у ЄС відбувся 23 червня 2016 року. 51,9% громадян, що взяли участь у голосуванні, виявили бажання покинути ЄС, натомість 48,1% виборців проголосували за те, щоб залишитись у складі Євросоюзу.