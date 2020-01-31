Британия без ЕС: что изменится после Brexit и каковы его последствия
Великобритания, которая 47 лет была членом Евросоюза, с 1 февраля покидает организацию. Что изменится для самих британцев и Европы, какие риски стоит ожидать и есть ли вероятность возврата – анализируют западные СМИ.
Великобритания официально покидает Европейский Союз. С 1 февраля наступает 11-месячный переходный период, во время которого страна будет продолжать придерживаться правил Евросоюза и платить деньги организации. То есть большинство вещей останется на своих местах, однако и изменений не избежать.
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Что меняется после 31 января?
ВВС пишет об основных нововведениях после Brexit.
- 73 депутата Великобритании теряют свои места в Европарламенте, поскольку страна покидает все политические учреждения и организации ЕС.
- Британии больше не будет на саммитах ЕС. Премьер-министру Борису Джонсону нужно будет делать специальные запросы, если он захочет присоединиться к остальным лидерам на саммитах Совета ЕС в будущем. Британские министры также больше не будут посещать регулярные заседания ЕС.
- Лондон сможет договариваться со странами мира об установлении новых правил покупки и продажи товаров и услуг. Пока страна была членом ЕС, ей не разрешалось проводить официальные торговые переговоры с такими государствами, как США и Австралия. Теперь это, по мнению сторонников Brexit, будет способствовать развитию собственной экономики страны. Также будет идти речь о достижении соглашения о торговле между Британией и ЕС до завершения переходного периода.
- Паспорта граждан Великобритании изменят цвет: пока что они бордовые, а станут синими. Однако документы старого образца будут действовать также.
- Германия не будет выдавать своих граждан Британии – Конституция ФРГ позволяет экстрадировать своих граждан только в страны ЕС (это не распространяется на переходный период).
Сторонники Brexit сегодня празднуют / Getty Images
Что остается, как было, до завершения переходного периода?
- Путешествия – к гражданам Великобритании все еще будут применяться те же правила, как и к гражданам ЕС.
- Водительские удостоверения и паспорта домашних животных.
- Европейская карточка медицинского страхования (EHIC).
- Жизнь и работа британцев в ЕС.
- Пенсии – граждане Британии, проживающие в ЕС, будут продолжать получать свою государственную пенсию.
- Британия продолжит делать взносы в бюджет ЕС.
- Торговля между Британией и ЕС будет продолжаться без дополнительных сборов.
Ранее британцы требовали скорейшего выхода из ЕС / Getty Images
Что точно изменится после переходного периода?
Daily Mail отмечает: многие моменты, касающиеся существования Британии и ЕС после Brexit, до сих пор не определены. И на самом деле доподлинно неизвестно, какими для британцев будут следующие 11 месяцев, не говоря уже про дальнейшие прогнозы. Однако кое-что можно говорить точно:
- Путешествие в Европу для британцев потребует дополнительного планирования, особенно с домашними животными. Нужно будет приобрести международное водительское удостоверение. Британцам-туристам не понадобится виза для коротких поездок в страны ЕС, Исландию, Лихтенштейн, Норвегию или Швейцарию. Однако потребуется разрешение на более длительное пребывание, на работу или учебу, или командировку. Также завершится гарантированный бесплатный роуминг на территории ЕС.
- Если 1,3 миллиона британцев, которые проживают в ЕС, хотят остаться в Европе, они должны подать заявление на получение статуса постоянного проживания до июня 2021 года и доказать, что они там находятся по меньшей мере пять лет.
- Три миллиона европейцев, которые живут в Великобритании, смогут оставаться, но они должны подать заявку на получение урегулированного статуса (или предварительно урегулированного) до конца 2020 года. После этой даты те, кто подает заявку на проживание в Британии, должны будут соответствовать определенным критериям, таким как уровень образования и владения языком.
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- Вырастут цены на недвижимость в Британии. Как ожидается, средняя стоимость дома станет выше на 15,3 процента.
- Лондон откажется от Совместной рыбной политики ЕС, которая позволяет всем странам Евросоюза ловить рыбу в пределах 12 морских миль от британского побережья. До Brexit квоты на вылов устанавливал ЕС.
- Международное сотрудничество в борьбе с терроризмом и поиске преступников станет сложнее из-за выхода Британии из ЕС. Страна только на время переходного периода сохранит доступ к базам данных ЕС, которые касаются борьбы с преступностью. Лондону придется отдельно налаживать сотрудничество с Евросоюзом в области безопасности.
- Британия введет новые иммиграционные правила. Какие именно – пока неизвестно. Миграция теперь будет в поле британского законодательства, а Борис Джонсон не раз заявлял о желании ограничить приток нелегальных мигрантов из стран ЕС.
Что касается изменений для Северной Ирландии, то страна юридически останется британской таможенной территории, но в реальности таможенная граница будет проходить между Северной Ирландией и остальной частью Великобритании.
Часть британцев все еще надеется на возвращение / Getty Images
Три момента Brexit, которые делают Британию сильнее
Brexit – это честное выполнение обещания, пишет Politico. Издание рассказывает, в чем основные преимущества выхода из ЕС для Великобритании.
Во-первых, подтверждение демократии. Битва за Brexit разочаровала и истощила одинаково его противников и сторонников. Однако, выходя из ЕС, Соединенное Королевство подтверждает: его граждане живут в демократии, которая их не подводит.
Во-вторых, торговля. Без таможенного союза ЕС Британия сможет использовать новые свободы для того, чтобы привязать экспортеров к центрам динамического роста по всему миру. С 2010 года экспорт из Британии в ЕС вырос на 10 процентов, тогда как продажи в США – на 41 процент, в Китай – на 60 процентов, Новую Зеландию – на 40 процентов, Японию – на 60 процентов.
Устанавливая собственные тарифы и торговую политику с помощью соглашений о свободной торговле с другими странами, Лондон может увеличить выбор для британских потребителей, что, в свою очередь, улучшит качество и снизит цены.
В-третьих, иммиграция. Соединенное Королевство введет собственную иммиграционную структуру, которая будет удобной для самих британцев и введет ограничения, в частности, для рабочих мигрантов из других стран.
Противники Brexit убеждены: будет только хуже / Getty Images
Действительно ли Brexit завершится к декабрю 2020 года?
Аналитики Business Insider убеждены: как только Великобритания покинет ЕС, немедленно возникнет ряд новых сроков Brexit. В частности:
- 1 июля 2020 года: Британия должна решить, стоит ли требовать продления переходного периода на запланированные 11 месяцев.
- До 26 ноября 2020 года Британия должна договориться о новом торговом соглашении с ЕС.
- 31 декабря 2020 года завершается переходный период. До этого момента Джонсону нужно будет либо договориться и ратифицировать новое торговое соглашение, либо договориться о продлении переходного периода, или же уйти в отставку из-за разрыва торговых связей с крупнейшим партнером.
Джонсон много раз настаивал на том, что он не допустит дальнейшего продолжения Brexit. Однако подобные заявления он делал и ранее ("выйти из ЕС до 31 октября или умереть в канаве").
Профессор аналитического центра "Смена Европы" Ананд Менон отметил изданию, что, даже если Джонсон откажется продлевать переходный период и, взамен, согласится на какое-то основное соглашение с ЕС вовремя, более глубокие переговоры, вероятно, продлятся еще долгие годы.
Переговоры с ЕС никогда не заканчиваются. Посмотрите на Швейцарию – это лишь постоянные переговоры с ЕС. Наше желание улучшить условия торговли также никогда не закончится,
– говорит эксперт.
С чего начался Brexit?
Референдум о членстве Британии в ЕС состоялся 23 июня 2016 года. 51,9% граждан, принявших участие в голосовании, выразили желание покинуть ЕС, зато 48,1% избирателей проголосовали за то, чтобы остаться в составе Евросоюза.