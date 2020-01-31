Британия без ЕС: что изменится после Brexit и каковы его последствия

Великобритания, которая 47 лет была членом Евросоюза, с 1 февраля покидает организацию. Что изменится для самих британцев и Европы, какие риски стоит ожидать и есть ли вероятность возврата – анализируют западные СМИ.

Великобритания официально покидает Европейский Союз. С 1 февраля наступает 11-месячный переходный период, во время которого страна будет продолжать придерживаться правил Евросоюза и платить деньги организации. То есть большинство вещей останется на своих местах, однако и изменений не избежать.

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Что меняется после 31 января?

ВВС пишет об основных нововведениях после Brexit.

73 депутата Великобритании теряют свои места в Европарламенте , поскольку страна покидает все политические учреждения и организации ЕС.

, поскольку страна покидает все политические учреждения и организации ЕС. Британии больше не будет на саммитах ЕС . Премьер-министру Борису Джонсону нужно будет делать специальные запросы, если он захочет присоединиться к остальным лидерам на саммитах Совета ЕС в будущем. Британские министры также больше не будут посещать регулярные заседания ЕС.

. Премьер-министру Борису Джонсону нужно будет делать специальные запросы, если он захочет присоединиться к остальным лидерам на саммитах Совета ЕС в будущем. Британские министры также больше не будут посещать регулярные заседания ЕС. Лондон сможет договариваться со странами мира об установлении новых правил покупки и продажи товаров и услуг . Пока страна была членом ЕС, ей не разрешалось проводить официальные торговые переговоры с такими государствами, как США и Австралия. Теперь это, по мнению сторонников Brexit, будет способствовать развитию собственной экономики страны . Также будет идти речь о достижении соглашения о торговле между Британией и ЕС до завершения переходного периода.

. Пока страна была членом ЕС, ей не разрешалось проводить официальные торговые переговоры с такими государствами, как США и Австралия. Теперь это, по мнению сторонников Brexit, будет . Также будет идти речь о достижении соглашения о торговле между Британией и ЕС до завершения переходного периода. Паспорта граждан Великобритании изменят цвет: пока что они бордовые, а станут синими. Однако документы старого образца будут действовать также.

Германия не будет выдавать своих граждан Британии – Конституция ФРГ позволяет экстрадировать своих граждан только в страны ЕС (это не распространяется на переходный период).



Сторонники Brexit сегодня празднуют / Getty Images

Что остается, как было, до завершения переходного периода?

Путешествия – к гражданам Великобритании все еще будут применяться те же правила, как и к гражданам ЕС.

Водительские удостоверения и паспорта домашних животных.

Европейская карточка медицинского страхования (EHIC).

Жизнь и работа британцев в ЕС.

Пенсии – граждане Британии, проживающие в ЕС, будут продолжать получать свою государственную пенсию.

Британия продолжит делать взносы в бюджет ЕС.

Торговля между Британией и ЕС будет продолжаться без дополнительных сборов.



Ранее британцы требовали скорейшего выхода из ЕС / Getty Images

Что точно изменится после переходного периода?

Daily Mail отмечает: многие моменты, касающиеся существования Британии и ЕС после Brexit, до сих пор не определены. И на самом деле доподлинно неизвестно, какими для британцев будут следующие 11 месяцев, не говоря уже про дальнейшие прогнозы. Однако кое-что можно говорить точно:

Путешествие в Европу для британцев потребует дополнительного планирования, особенно с домашними животными. Нужно будет приобрести международное водительское удостоверение. Британцам-туристам не понадобится виза для коротких поездок в страны ЕС, Исландию, Лихтенштейн, Норвегию или Швейцарию. Однако потребуется разрешение на более длительное пребывание, на работу или учебу, или командировку. Также завершится гарантированный бесплатный роуминг на территории ЕС.

потребует дополнительного планирования, особенно с домашними животными. Нужно будет приобрести международное водительское удостоверение. Британцам-туристам не понадобится виза для коротких поездок в страны ЕС, Исландию, Лихтенштейн, Норвегию или Швейцарию. Однако потребуется разрешение на более длительное пребывание, на работу или учебу, или командировку. Также завершится гарантированный бесплатный роуминг на территории ЕС. Если 1,3 миллиона британцев, которые проживают в ЕС , хотят остаться в Европе, они должны подать заявление на получение статуса постоянного проживания до июня 2021 года и доказать, что они там находятся по меньшей мере пять лет.

, хотят остаться в Европе, они должны подать заявление на получение статуса постоянного проживания до июня 2021 года и доказать, что они там находятся по меньшей мере пять лет. Три миллиона европейцев, которые живут в Великобритании, смогут оставаться, но они должны подать заявку на получение урегулированного статуса (или предварительно урегулированного) до конца 2020 года. После этой даты те, кто подает заявку на проживание в Британии, должны будут соответствовать определенным критериям, таким как уровень образования и владения языком.

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Вырастут цены на недвижимость в Британии. Как ожидается, средняя стоимость дома станет выше на 15,3 процента.

в Британии. Как ожидается, средняя стоимость дома станет выше на 15,3 процента. Лондон откажется от Совместной рыбной политики ЕС , которая позволяет всем странам Евросоюза ловить рыбу в пределах 12 морских миль от британского побережья. До Brexit квоты на вылов устанавливал ЕС.

, которая позволяет всем странам Евросоюза ловить рыбу в пределах 12 морских миль от британского побережья. До Brexit квоты на вылов устанавливал ЕС. Международное сотрудничество в борьбе с терроризмом и поиске преступников станет сложнее из-за выхода Британии из ЕС. Страна только на время переходного периода сохранит доступ к базам данных ЕС, которые касаются борьбы с преступностью. Лондону придется отдельно налаживать сотрудничество с Евросоюзом в области безопасности.

Британия введет новые иммиграционные правила. Какие именно – пока неизвестно. Миграция теперь будет в поле британского законодательства, а Борис Джонсон не раз заявлял о желании ограничить приток нелегальных мигрантов из стран ЕС.

Что касается изменений для Северной Ирландии, то страна юридически останется британской таможенной территории, но в реальности таможенная граница будет проходить между Северной Ирландией и остальной частью Великобритании.



Часть британцев все еще надеется на возвращение / Getty Images

Три момента Brexit, которые делают Британию сильнее

Brexit – это честное выполнение обещания, пишет Politico. Издание рассказывает, в чем основные преимущества выхода из ЕС для Великобритании.

Во-первых, подтверждение демократии. Битва за Brexit разочаровала и истощила одинаково его противников и сторонников. Однако, выходя из ЕС, Соединенное Королевство подтверждает: его граждане живут в демократии, которая их не подводит.

Во-вторых, торговля. Без таможенного союза ЕС Британия сможет использовать новые свободы для того, чтобы привязать экспортеров к центрам динамического роста по всему миру. С 2010 года экспорт из Британии в ЕС вырос на 10 процентов, тогда как продажи в США – на 41 процент, в Китай – на 60 процентов, Новую Зеландию – на 40 процентов, Японию – на 60 процентов.

Устанавливая собственные тарифы и торговую политику с помощью соглашений о свободной торговле с другими странами, Лондон может увеличить выбор для британских потребителей, что, в свою очередь, улучшит качество и снизит цены.

В-третьих, иммиграция. Соединенное Королевство введет собственную иммиграционную структуру, которая будет удобной для самих британцев и введет ограничения, в частности, для рабочих мигрантов из других стран.



Противники Brexit убеждены: будет только хуже / Getty Images

Действительно ли Brexit завершится к декабрю 2020 года?

Аналитики Business Insider убеждены: как только Великобритания покинет ЕС, немедленно возникнет ряд новых сроков Brexit. В частности:

1 июля 2020 года : Британия должна решить, стоит ли требовать продления переходного периода на запланированные 11 месяцев.

: Британия должна решить, стоит ли требовать продления переходного периода на запланированные 11 месяцев. До 26 ноября 2020 года Британия должна договориться о новом торговом соглашении с ЕС.

Британия должна договориться о новом торговом соглашении с ЕС. 31 декабря 2020 года завершается переходный период. До этого момента Джонсону нужно будет либо договориться и ратифицировать новое торговое соглашение, либо договориться о продлении переходного периода, или же уйти в отставку из-за разрыва торговых связей с крупнейшим партнером.

Джонсон много раз настаивал на том, что он не допустит дальнейшего продолжения Brexit. Однако подобные заявления он делал и ранее ("выйти из ЕС до 31 октября или умереть в канаве").

Профессор аналитического центра "Смена Европы" Ананд Менон отметил изданию, что, даже если Джонсон откажется продлевать переходный период и, взамен, согласится на какое-то основное соглашение с ЕС вовремя, более глубокие переговоры, вероятно, продлятся еще долгие годы.

Переговоры с ЕС никогда не заканчиваются. Посмотрите на Швейцарию – это лишь постоянные переговоры с ЕС. Наше желание улучшить условия торговли также никогда не закончится,

– говорит эксперт.

С чего начался Brexit?

Референдум о членстве Британии в ЕС состоялся 23 июня 2016 года. 51,9% граждан, принявших участие в голосовании, выразили желание покинуть ЕС, зато 48,1% избирателей проголосовали за то, чтобы остаться в составе Евросоюза.