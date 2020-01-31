Великобритания покидает ЕС: эпопея о Brexit в мемах

Совет ЕС окончательно ратифицировала Brexit и уже 31 января Великобритания окончательно выйдет из Евросоюза. Это означает, что в конечном итоге наступает конец эпопеи, которая тянулась более трех лет. И, пока эксперты спорили о вариантах ее завершения, пользователи соцсетей не прекращали придумывать новые шутки на эту тему.

Напоминаем яркие моменты "саги о Brexit" и мемы, которые это сопровождали. До недавнего времени история с Brexit выглядела примерно так:

И у многих это ассоциировалось с странной привычкой котов. Когда животное требует открыть для него дверь, а потом отказывается выходить из комнаты.

Предполагалось, что власти Великобритании действуют по совету кота – наблюдать, когда двери открыты

Вернемся к самому началу.

Дэвид Камерон был премьер-министром Великобритании шесть лет и ушел с должности в июле 2016-го именно из-за желания 52% британцев покинуть ЕС. Он активно выступал против этого и, по сути, стал жертвой своего же решения провести референдум.



Regret – англ. "сожалеть" (игра слов)



Евроскептики победили, кардинально изменив курс Британии

Решение британцев стало неожиданным для тогдашнего премьера

На место Кэмерона пришла Тереза Мэй. Она возглавила консервативную партию и взяла курс на вывод Великобритании из ЕС.

Это оказалось не так просто: Мэй столкнулась с сопротивлением как со стороны противников Brexit, так и членов собственной партии. Последние заявили, что потеряли доверие к своему лидеру, что стало "последней каплей" – в мае 2019-го Тереза Мэй объявила об отставке. Перед этим парламент не поддержал ни один из ее планов "развода" Британии с ЕС. Выбора не было.



В июне Тереза Мэй официально покинула пост премьер-министра

Вместо этого к власти пришел ярый сторонник идеи Brexit, консерватор Борис Джонсон. И сразу заявил: Великобритания выйдет из ЕС 31 октября 2019 (да, этого не произошло). Именно в этот день в мире отмечают Хэллоуин и без параллелей, конечно, не обошлось.

При этом эксперты долгое время не могли с точностью определить, что ждет Британию в случае выхода из ЕС (кажется, как и власти страны).

Великобритания выбирала: оставаться важным игроком в Европе или выйти и получить "сюрприз в коробке"

Одни специалисты убеждали: выход Британии никак не повлияет на благополучие ЕС.

А соцсети шутили – будет больше места (британский юмор).

Тогда как другие эксперты приводили доказательства разрушительного воздействия Brexit на Европейский союз и называли это началом его распада.

Третья же категория специалистов убеждена: хуже от этого будет только Великобритании, власти которой собственноручно "спиливают сук, на котором сидят".

Пока же точно известно одно: с 1 февраля Великобритания не является членом Евросоюза. Борису Джонсону удалось удовлетворить все стороны и воплотить в жизнь идею, конкретные последствия которой пока определить невозможно.

Что известно о Brexit?

Референдум о членстве Британии в ЕС состоялся 23 июня 2016 года. 51,9% граждан, принявших участие в голосовании, изъявили желание покинуть ЕС, вместо 48,1% избирателей проголосовали за то, чтобы остаться в составе Евросоюза.



Соглашение по Brexit предусматривает порядок выхода государства из Евросоюза. Также предусмотрены вопросы по соблюдению прав граждан, переходный период и финансовые вопросы. Оно определяет переходный период, который продлится с 1 февраля по 31 декабря 2020 года.



Кроме того, определяются вопросы Северной Ирландии и Гибралтара – после выхода из ЕС у них останется общая граница со странами блока.