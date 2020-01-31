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      Велика Британія залишає ЄС: епопея про Brexit у мемах

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      Велика Британія залишає ЄС - тепер точно / Getty Images

      Рада ЄС остаточно ратифікувала Brexit і уже 31 січня Велика Британія остаточно вийде з Євросоюзу. Це означає, що зрештою настає кінець епопеї, яка тяглася понад три роки. І, поки експерти сперечалися щодо варіантів її завершення, користувачі соцмереж не припиняли вигадувати нові жарти на цю тему.

      Пригадуємо найяскравіші моменти "саги про Brexit" та меми, які це супроводжували. Донедавна історія з Brexit виглядала десь так:

      І у багатьох це асоціювалося з дивакуватою звичкою котів. Коли тварина вимагає відчинити для неї двері, а потім відмовляється виходити з кімнати.

      brexit

      brexit
      Припускали, що влада Британії діє за порадою кота – спостерігати, коли двері відчинено

      Повернемося до самого початку.

      Девід Камерон був прем'єр-міністром Великої Британії шість років і пішов з посади у липні 2016-го саме через бажання 52% британців залишити ЄС. Він активно виступав проти цього і, по суті, став жертвою свого ж рішення провести референдум. 

      brexit
      Regret – англ. "шкодувати" (гра слів)

      brexit
      Євроскептики перемогли, кардинально змінивши курс Британії

      brexit
      Рішення британців стало несподіваним для тодішнього прем'єра

      На місце Камерона прийшла Тереза Мей. Вона очолила Консервативну партію та взяла курс на виведення Великої Британії з ЄС.

      brexit

      Це виявилося не так легко: Мей зіштовхнулася зі спротивом як з боку противників Brexit, так і членів власної партії. Останні заявили, що втратили довіру до своєї лідерки, що стало "останньою краплею" – у травні 2019-го Тереза Мей оголосила про відставку. Перед цим парламент не підтримав жоден із її планів "розлучення" Британії з ЄС. Вибору не було.

      brexit
      У червні Тереза Мей офіційно залишила пост прем'єр-міністра

      Натомість до влади прийшов затятий прихильник ідеї Brexit, консерватор Борис Джонсон. І одразу заявив: Британія вийде з ЄС 31 жовтня 2019 року (так, цього не сталося). Саме цього дня у світі відзначають Гелловін і без паралелей, звісно, не обійшлося.

      brexit

      brexit

      При цьому експерти довгий час не могли з точністю визначити, що чекає на Британію у разі виходу з ЄС (здається, як і влада країни). 

      brexit
      Британія обирала: залишатися важливим гравцем у Європі чи вийти і отримати "сюрприз у коробці"

      Одні фахівці переконували: вихід Британії жодним чином не вплине на благополуччя ЄС.

      brexit

      А соцмережі жартували – буде більше місця (британський гумор).

      brexit

      Тоді як інші експерти наводили докази руйнівного впливу Brexit на Європейський союз та називали це початком його розпаду.brexit

      brexit

      Третя ж категорія фахівців переконані: гірше від цього буде лише Британії, влада якої власноруч "спилює гілку, на якій сидить".

      brexit

      brexit

      Наразі ж точно відомо одне: з 1 лютого Велика Британія не є членом Євросоюзу. Борису Джонсону вдалося задовольнити усі сторони і втілити у життя ідею, конкретні наслідки якої поки що визначити неможливо.

      Що відомо про Brexit?Референдум щодо членства Британії у ЄС відбувся 23 червня 2016 року. 51,9% громадян, що взяли участь у голосуванні, виявили бажання покинути ЄС, натомість 48,1% виборців проголосували за те, щоб залишитись у складі Євросоюзу.

      Угода щодо Brexit передбачає порядок виходу держави з євроспілки. Також передбачені питання щодо дотримання прав громадян, перехідний період та фінансові питання. Вона визначає перехідний період, який триватиме з 1 лютого до 31 грудня 2020 року.

      Крім того, визначаються питання щодо Північної Ірландії та Гібралтару – після виходу з ЄС у них залишиться спільний кордон з країнами блоку.

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      Автор: Світлана Попова
      Теги: Публікації Євросоюз Статті Велика Британія Меми Brexit
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