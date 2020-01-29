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      Британія виходить з ЄС: Європарламент ратифікував угоду про Brexit

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      Європарламент ратифікував вихід Великої Британії з ЄС / apnews.com

      У середу, 29 січня, Європарламент схвалив ратифікацію угоди про вихід Великої Британії з Євросоюзу. Зі свого боку британці ратифікували угоду ще минулого тижня.

      За відповідне рішення проголосували 621 член Європарламенту з 683, повідомляє ВВС.

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      Остаточно Велика Британія вийде з Європейського Союзу опівночі 31 січня.

      Голосуванню передували дебати, під час яких деякі британські депутати не могли стримати сліз. Частина політиків раділи, що країна нарешті залишить ЄС. Частина євродепутатів з'явились на історичне засідання із шарфами з символікою Британії та ЄС і написом "Завжди об'єднані".

      Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ратифікація угоди про вихід є лише першим кроком до нового партнерства між ЄС та Великою Британією.

      Ми завжди будемо любити тебе. Хай живе Європа,
      – підсумувала свою промову Урсула фон дер Ляєн.

      Довідка. Епопея з Brexit триває ще з літа 2016 року, коли було проведено меморандум щодо майбутнього держави. Тоді лише трохи більше як половина британців (51,9%) висловилися за вихід Об'єднаного Королівства з Європейського Союзу. Водночас 48,1% громадян висловили певність, що держава має залишитися членом євроспільноти.

      Завершення епопеї Brexit: коротко

      Політичні ігри довкола виходу Великої Британії з Європейського Союзу тягнулися протягом 3 з половиною років до приходу до влади прем'єра Бориса Джонсона, який був одним з ідеологів Brexit.

      Він оголосив позачергові парламентські вибори у грудні 2019 року та пообіцяв, що у випадку перемоги його партія завершить процес виходу з Єс до 31 січня 2020-го.

      Вже у першому місяці року угоду про вихід Великої Британії ратифікували обидві палати британського парламенту, а також королева Євлизавета ІІ і сам Борис Джонсон.

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      Автор: Анастасія Зазуляк, Василь Денисюк
      Теги: Новини політики Велика Британія Brexit Євросоюз Єлизавета II Борис Джонсон Європарламент
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